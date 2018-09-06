Чудернацькі мешканці підводного світу

Копирайт изображения NOAA Image caption Система гідротермальних джерел вивергає гарячу воду

Меґґі Ґеорґієва обертає у руках баночку з спиртовим розчином. "Ось, знайомтеся, це Гофф - славетний краб-єті з волохатими грудьми", - вказує вона на істоту, що плаває у розчині.

Більшість із нас навряд чи зможуть назвати будь-яке глибоководне створіння з нещодавно знайдених науковцями; цей краб, мабуть, єдиний, назву якого ми бодай непевно впізнаємо.

Гофф потрапив у газетні заголовки у 2012 році, коли його виявили на глибині 2000 метрів на вулканічній ділянці Антарктичного океану.

Дослідники, які знайшли цей новий для науки біологічний вид, жартівливо підмітили, що знайдений пухнастик дещо схожий на відому американську кінозірку (Девіда Гассельгоффа - Ред.). Прізвисько прижилося.

Звісно, з часом Гофф отримав і офіційне ім'я, і місце у класифікації. Його коректна назва - Kiwa tyleri. Як заведено, зразок цього виду було передано до лондонського Музею природознавства - саме його зараз тримає у руках доктор Ґеорґієва.

Її наукове захоплення - гідротермальні джерела. Це вулканічні системи, які є частиною океанічних хребтів; магма, що з них виливається, змінює контури океанського дна.

Подекуди вода потрапляє через тріщини усередину розпеченої породи і набирається розплавлених металів та інших хімічних речовин, перш ніж знову вилитися в океан. Окремі бактерії отримують з цих гарячих (до 400 градусів за Цельсієм) рідин поживні речовини і потім забезпечують енергетичну базу низці дивовижних і прекрасних живих організмів.

Гофф, наприклад, прихищає бактерії на своїх волохатих грудях. Відростки ротового апарату наче граблями згрібають мікробів докупи у поживний сніданок чи вечерю.

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Докторр Ґеорґієва має у своїй колекції ще кілька банок - наприклад, з так званими кільчастими червами.

Ці істоти практикують симбіоз інакшим чином. Вони не мають ні ротового апарату, ні шлунку, ні кишечника. Натомість у них є орган під назвою "трофосома", який слугує своєрідною платформою для бактерій. Ті виплачують орендну плату у поживних речовинах.

У третій баночці - крихітна креветка Rimicaris; вона тримає бактерії у себе під панциром. Ці креветки плавають біля гідротермальних джерел у величезних кількостях: тисячі на квадратний метр.

Креветки мусять перебувати у воді, оптимальній для своїх мікробних ферм, - достатньо близько до джерел, щоб користуватися хімічним багатством розігрітої рідини, але не так близько, щоб зваритися.

Копирайт изображения NOAA Image caption Креветки Rimicaris також селяться великими групами

Креветка Rimicaris не має очей - лише "вічко" на спині, де сконцентрований світлочутливий пігмент родопсин. Вважається, що вічко дозволяє креветці уловлювати теплове випромінювання. Втім, попри всю драму, її життя набагато простіше і безпечніше, ніж у помпейського черв'яка - четвертої істоти у колекції пані Ґеорґієвої.

Цей черв'як будує тонесенькі, мов аркуш паперу, труби поблизу "камінних труб", звідки виливається гаряча рідина температурою 80 градусів і вище. Тому його назва цілком виправдана. Для теплового захисту черв'як користується густою "ковдрою" з бактерій.

"Гідротермальні джерела дивовижні тим, що спонукають живі організми до таких унікальних і незвичайних адаптаційних процесів, - каже доктор Ґеорґієва. - Наразі ми намагаємось скласти уявлення про те, наскільки швидко тварини адаптуються до подібного середовища. У цьому випадку, адаптація пов'язана з принадженням симбіонтів і, звичайно, з пристосуванням до важких умов".

"Щоб принадити симбіонтів, тварина має змінити свою імунну систему. Це логічно, адже їй треба надати доступ до себе одним бактеріям і заборонити - іншим".

Інший цікавий аспект досліджень - те, яким чином деякі глибоководні істоти поширились багатьма регіонами планети.

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Гідротермальні джерела - це своєрідні оази, багаті на поживні речовини і розташовані у загалом бідному середовищі на глибині кілька тисяч метрів від освітленої поверхні океану. І все ж, Гоффу та його родичам - п'ятьом іншим видам крабів-єті - вдалося заселити віддалені вулканічні хребти у різних куточках Південної півкулі.

Останній з їхніх спільних предків, напевно, жив 30-40 мільйонів років тому у східній частині Тихого океану. Нинішня ситуація - наслідок успішної колонізації гідротермальних джерел личинками; адже самки випускають у вільне плавання неймовірну кількість Гоффів-маляток. Підхоплені водними потоками, вони сягають сусідніх джерел і так далі.

Усі ці механізми, м'яко кажучи, ненадійні, оскільки гідротермальні джерела розміщені по дну нерівномірно. Ба більше - часом вони стають неактивні, а для місцевої фауни це означає смерть. Виходить, що біологічний вид мусить мешкати у багатьох локаціях - навколо різних джерел одного хребта - щоб із завмиранням одного з джерел загальна популяція цього виду критично не змінилась.

Копирайт изображения DAVID SHALE Image caption Гофф - один з шести відомих видів крабів-єті

Це схоже на комп'ютерну гру, де персонаж, якого треба зловити, з'являється то в одному віконечку, то в іншому, - каже Ніколай Ротерман, дослідник крабів-єті з Оксфордського університету. Завдяки ефективному розсіюванню личинок, краби, якщо десь і зникають, то майже гарантовано з'являються у іншій локації.

Та нині є небезпека, що певна людська діяльність може прискорити кінець цієї гри - довести крабів-єті до зникнення, збільшивши відстань між локаціями для можливого заселення. До такої діяльності відносять потенційний видобуток металів з гідротермальних джерел, каже доктор Ротерман.

"Якщо рити й перекопувати гідротермальні джерела, це ніби симулює процеси, які вже й так відбуваються природним шляхом. У такому разі може статися, що метапопуляція просто вимре, бо втратить засоби існування", - непокоїться він.

На цьому тижні ООН зустрінеться, щоб розпочати обговорення нової угоди, в якій планується удосконалити регулювання людської діяльності у відкритому морі, зокрема глибоководного видобутку корисних копалин.

Деякі з експонатів (наприклад, помпейського черв'яка), які ми обговорювали зі стипендіаткою Ради з вивчення довкілля (NERC) Меґґі Ґеорґієвою, наразі можна побачити на виставці "Життя у темряві" у лондонському Музеї природознавства.

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