Ліга націй: що слід знати про новий турнір та амбіції Шевченка

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Ввечері 6 вересня збірна України з футболу матчем з чехами стартує в новому турнірі - Лізі націй. Окрім перемоги безпосередньо в цих змаганнях, учасники також боротимуться за путівки до фінальної частини Євро-2020.

Система змагань дозволить зберігати інтригу до останнього дня турніру. Потрапити на Євро отримають шанс в тому числі ті збірні, які за старої схеми кваліфікації навіть близько не могли тягатися з топовими командами.

Регламент

УЄФА створила Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями.

Мета - зробити так, аби всі національні команди були рівномірно задіяні у поєдинках, які викликатимуть турнірний інтерес.

Наразі вирішено, що Ліга націй проводитиметься кожні два роки.

Переможець визначатиметься в непарні роки, тобто між фінальними частинами чемпіонатів світу та Європи.

55 європейських збірних поділені на чотири ліги - згідно з рейтингом ФІФА на момент фінішу відбірної кампанії мундіалю-2018.

12 найсильніших команд континенту потрапили в Лігу А, наступних 12 поборються за перемогу в дивізіоні В, 15 - в лізі С, 16 - у найслабшій лізі D.

На першому етапі команди кожної з ліг будуть поділені на чотири групи. Восени 2018 року суперники проведуть один з одним по два матчі - вдома і на виїзді.

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Чотири переможці ліги А складуть фінальний квартет, який у червні наступного року визначить першого чемпіона турніру.

Найгірші чотири команди кожної з елітних груп понизяться в класі, а їхнє місце займуть переможці дивізіону В. За тим же принципом відбуватиметься переміщення збірних між іншими лігами.

Відбір на Євро-2020 розпочнеться навесні 2019 року. Традиційно команди будуть поділені на десять груп - по два переможці кожної з них гарантовано вийдуть до фінальної частини турніру.

Ще чотири збірних з числа тих, які не потрапили на континентальну першість через відбірний раунд, боротимуться у березні 2020 року в раунді плей-оф кожного з чотирьох дивізіонів Ліги націй за олімпійською системою на вибування.

Отже, кожен з дивізіонів гарантовано матиме по представнику в фінальній частині Євро, що дає змогу сподіватися на дебютний вихід на такі змагання командам калібру Вірменії, Грузії чи Люксембургу. В суперництві з Францією, Німеччиною, Іспанією, Португалією чи Хорватією їх шанси були б мінімальними.

Змінивши систему відбору, УЄФА прагне посприяти популяризації футболу в тих куточках Європи, де гра наразі переживає не найліпші часи.

Амбіції України

Збірна України з 18-м місцем у європейському рейтингу потрапила до Ліги В. Жереб обрав у суперники команді Андрія Шевченка збірні Чехії та Словаччини.

Перед стартом змагань і тренер українців, і президент національної Федерації футболу Андрій Павелко позначили основну мету - перемогу в групі і вихід до ліги А.

Враховуючи кадрові труднощі, які відчуває збірна України, це завдання виглядає доволі проблематичним.

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Перед стартовим поєдинком єдиною ланкою, яка не повинна турбувати тренерський штаб, є воротарська, де Шевченко може обирати між багаторічним першим номером України Андрієм П'ятовим з "Шахтаря", Денисом Бойком, який останнім часом є одним з найкращих гравців київського "Динамо", й 18-річним Андрієм Луніним, котрий підписав контракт з мадридським "Реалом" і подався на правах оренди в інший клуб іспанської Примери "Леґанес".

Найпроблемнішою на старті Ліги націй залишається позиція центрфорварда. Ситуацію ускладнює травма киянина Артема Бєсєдіна. Тренерський штаб знову повернув у команду досвідченого Євгена Селезньова з турецького "Акхісар Беледієспор". За місце в основі він боротиметься з дебютантом команди Романом Яремчуком з бельгійського "Гента".

Хвилювання викликає й стан лідерів команди. Ні Євген Коноплянка в німецькому "Шальке-04", ні Андрій Ярмоленко, котрий цього літа перебрався в англійський "Вест Гем Юнайтед", постійного місця в основі своїх клубів не мають.

Очевидний спад разом із київським "Динамо" переживає ще один потенційно основний атакувальний гравець Віктор Циганков. З усіх виконавців групи атаки в доброму ігровому тонусі знаходяться тільки Марлос із "Шахтаря" і Руслан Малиновський з бельгійського "Генка".

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Не надто вражає й вибір тренерського штабу в оборонній ланці.

Враховуючи, що Євген Хачеріді після переходу в грецький ПАОК не має постійної практики, а Микита Бурда, так само як одноклубник Циганков, - на спаді, пов'язаному з невдачами "Динамо", Шевченко майже приречений на те, щоб виставити в центрі оборони донецьку пару Ярослав Ракицький - Сергій Кривцов. При цьому останній теж відчуває дефіцит ігрової практики.

Мало грає й лівий оборонець Микола Матвієнко з "Шахтаря". Але альтернативи йому теж фактично немає.

Тренерські ротації

З початком нового циклу в штабі Андрія Шевченка більше не працює іспанський фахівець Рауль Ріанчо, котрий подався до російського "Спартака" з Москви.

Ріанчо в збірній України вважався відповідальним за тактику команди. Не виключено, що за відсутності іспанця може змінитися й ігрова філософія збірної.

На місце ріанчо Шевченко запросив багаторічного партнера по "Динамо" і збірній України Олександра Шовковського.

Про завершення кар'єри легендарний воротар оголосив наприкінці 2016 року. Після того він закінчив тренерські курси і отримав диплом категорії Pro. Праця в збірній України стане для Олександра першим тренерським досвідом.

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Перші тренування показали, що Шовковський у національній команді займається не воротарями, а намагається вносити саме тактичні корективи. Зрозуміло, що, зважаючи на відсутність тренерського досвіду, відразу замінити Ріанчо в повному об'ємі Шовковському буде складно.

Між тим, два стартових матчі, які українці проведуть протягом найближчих трьох днів, можуть мати вирішальне значення.

За виїздом в Чехію слідує домашній матч проти словаків 9 вересня у Львові. Фактор домашнього поля буде нівельований, оскільки матч команда проведе при порожніх трибунах.

Чергову дискваліфікацію українці отримали за поведінку вболівальників ще у відбірному циклі Євро-2016.

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