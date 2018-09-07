Автокефалія на фінішній прямій: Константинополь йде у контратаку

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Константинополі кажуть, що вирішили взяти на себе ініціативу в подоланні розколу українського православ'я, даруючи його частині Томос про автокефалію

Протягом останніх днів відбулися одразу кілька важливих подій у боротьбі частини українського православ'я за незалежність.

Спочатку ситуація в Україні стала головною темою спішно організованих переговорів патріархів Московського Кирила та Константинопольського Варфоломія в Стамбулі: цю зустріч багато українських і деякі російські ЗМІ назвали дипломатичною поразкою глави Російської православної церкви (РПЦ).

Потім про українське питання неодноразово згадували на Синаксі - зборах усіх ієрархів Константинопольського патріархату, які проходили 1-3 вересня у тому ж Стамбулі.

В результаті, джерела ВВС у київських церковних та політичних колах заявляють, що формальних перешкод для надання українському православ'ю Томосу про автокефалію (грамоти про незалежність) вже у середині жовтня цього року не залишилося.

Представники РПЦ, які виступають різко проти української автокефалії, запевняють, що Константинополь таки не видасть Томос, а якщо це і станеться, то матиме плачевні наслідки як для всього світового православ'я, так і для самої України.

Історія питання

Минулої п'ятниці патріарх Московський Кирило і патріарх Константинопольський Варфоломій зустрілися і обговорили розгляд Константинополем прохань невизнаних українських церков про надання автокефалії майбутній єдиній українській православній церкві, яка повинна бути створена на їхній основі.

Ці прохання, підкріплені зверненнями президента і Верховної ради України, надійшли до Константинопольського патріархату в квітні цього року. Тоді Петро Порошенко провів багатогодинні переговори з патріархом Варфоломієм і заявив, що Україна як ніколи близька до автокефалії.

У РПЦ виступили проти надання частині українського православ'я автокефалії: тут вважають єдиною церквою, яка може легітимно функціонувати в країні, церкву Московського патріархату (УПЦ МП), що входить до структури РПЦ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У квітні 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що Київ як ніколи близький до автокефалії

Крім того, між Москвою і Константинополем існують розбіжності з приводу процедури надання церквам незалежності.

Константинопольський патріархат, який ще називають Вселенським, історично претендує на першість у православному світі і вважає, що може надавати автокефалію своїм одноосібним рішенням. У РПЦ переконані, що першість Константинополя є формальністю, а подібні рішення повинні ухвалювати консенсусом усі православні церкви.

Протягом кількох місяців делегації Константинопольського патріархату і Російської церкви об'їхали півтора десятка існуючих помісних церков: посланці Варфоломія інформували колег про намір надати українському православ'ю незалежність, емісари Кирила - описували можливі негативні наслідки.

До серпня об'їзд закінчили, а в Києві заговорили про те, що підсумкове рішення з приводу української автокефалії може з'явитися вже найближчим часом.

І тут на початку серпня стало відомо про намічений на останній день літа візит патріарха Кирила до Стамбула.

Джерела ВВС у київських церковних та політичних колах називали його зустріч з патріархом Варфоломієм останньою спробою Москви скасувати або хоча б відстрочити рішення Константинополя про надання українському православ'ю автокефалії.

В очікуванні цієї зустрічі коментатори розмірковували про те, які нові аргументи може привезти до Стамбула предстоятель РПЦ: прогнози "москвичів", мовляв, видання українського Томосу може привести до розколу світового православ'я й релігійної війни в Україні, які звучали досі, схоже, не змінили позицію Константинополя.

Деякі спостерігачі пов'язували з майбутньою зустріччю патріархів публікацію агентством Associated Press розслідування про спроби хакерської групи Fancy Bear, яка нібито співпрацює з російською військовою розвідкою, зламати електронні ресурси Константинопольського патріархату.

А колишній відповідальний редактор "Журналу Московської патріархії" Сергій Чапнін припускав, що підсумком переговорів патріархів може стати спільне проголошення ними автокефалії українського православ'я, додаючи при цьому, що вважає цей варіант майже фантастичним.

Про що говорили патріархи?

Підсумком майже тригодинної зустрічі патріархів Кирила і Варфоломія стали багатозначні коментарі обох.

Московський патріарх сказав, що не хотів би розкривати деталі цієї розмови без узгодження з патріархом Варфоломієм, зазначивши, що на зустрічі "не було нічого такого, що викликало б якийсь вибух у свідомості".

А член синоду Константинопольського патріархату митрополит Гальський Еммануїл заявив буквально таке: "[В Україні] існує розкол, який триває понад 25 років. Вселенський патріархат вирішив розглянути всі способи, у які може бути надано автокефалію українській православній церкві. Це рішення було прийнято в квітні, і ми вже імплементуємо це рішення. Про це було повідомлено патріарху Кирилу під час його візиту ".

Цю заяву абсолютно по-різному сприйняли прихильники і противники української автокефалії.

Низка київських ЗМІ негайно повідомили, що високопоставлений константинопольський ієрарх визнав: рішення про надання українській церкві незалежності вже ухвалене.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч патріархів Московського Кирила (зліва) і Константинопольського Варфоломія в Стамбулі (справа) тривала майже три години

В УПЦ МП вважають, що слова Еммануїла означають лише, що з квітня Константинополь вивчає шляхи можливого надання українському православ'ю автокефалії, а про те, чи буде вона надана, навіть якщо такі шляхи будуть знайдені, митрополит нічого не говорив.

І хоча Вселенський патріархат не надав ніяких додаткових коментарів на цю тему, прихильники автокефалії угледіли добрий знак навіть у тому, що московська делегація після переговорів не залишилася в резиденції Варфоломія на обід, а поспіхом покинула Стамбул.

"Не варто надавати цьому значення. Це просто відволікання від головної теми", - коментує ці здогадки ВВС відомий богослов, архімандрит РПЦ Кирило Говорун.

Насправді подробиці бесіди патріархів залишаються невідомими.

Хіба що зразу кілька джерел у церковних колах заявили, що однією з головних пропозицій Московського патріарха стало проведення в осяжному майбутньому міжнародної конференції з проблеми української автокефалії, на якій можна було б презентувати і обговорити історичні документи на цю тему.

"Цю конференцію можна було проводити років 20-25 назад. Але тоді вони (РПЦ) говорили, що нема чого обговорювати, Україна - це, мовляв, наша територія. А зараз, коли Константинополь вийшов на фінішну пряму, пропонувати обговорення ... Вони просто відстають", - коментує цю ініціативу речник невизнаної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

У кого більше прав на Україну?

Обговорення історичних передумов української автокефалії має більше значення, ніж видається на перший погляд.

Константинопольський патріархат вважає, що Україна є його канонічною територією, тому він має повне право надати тамтешній церкві незалежність. Москва, заперечуючи це право, заявляє, що Україна - канонічна територія РПЦ.

Корені цієї суперечки сягають подій 1686 року, коли Константинополь передав Київську митрополію в управління Російській церкві. У Константинополі заявляють, що тоді Москва отримала не "право власності" на ці землі, - а йдеться про території нинішніх України, Білорусі, Литви та Польщі, - а лише деякі повноваження з управління тамтешнім церковним життям.

Пізніше, кажуть у Константинополі, Москва порушила умови цієї передачі, а ці території "анексувала" Російська церква.

З іншого боку, керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон (Алфєєв) стверджує, що його церква знайшла понад 900 сторінок давніх документів, які доводять, що тоді йшлося про передачу території нинішньої України в юрисдикцію Москви назавжди.

Судячи з усього, саме ці документи пропонував розглянути на міжнародній конференції патріарх Кирило.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Константинополя й Москви немає спільного розуміння з приводу того, чиєю канонічною територією є нинішня Україна

Проте ця ініціатива не знайшла розуміння в Константинополі.

"Це блеф. Якщо ці документи справді є - публікуйте їх зараз. Тим більше, наскільки я знаю, їх опублікували ще в XIX столітті, і нічого подібного в них немає", - каже ВВС близьке до Вселенського патріархату джерело, не уповноважене офіційно коментувати це питання.

А вже наступного дня після візиту глави РПЦ до Стамбула на цю тему ґрунтовно висловився патріарх Варфоломій.

"Томос, який проголошує Москву патріархатом, не відносить регіон сьогоднішньої Київської митрополії до юрисдикції Москви... Неканонічні втручання у справи Києва, до яких час від часу вдавалася Москва, і терпимість з боку Вселенського патріархату в попередні роки не виправдовують жодне церковне порушення", - заявив Константинопольський патріарх.

За словами Кирила Говоруна, з цього може випливати несподіваний для непосвяченої публіки висновок: що діяльність УПЦ МП - структурної частини РПЦ, яка називає себе єдиною "легітимною" церквою України, - на канонічній території Константинопольського патріархату з точки зору Варфоломія не вповні відповідає канонам. І Варфоломій зараз заявляє про те, що Вселенський патріархат стане арбітром, який скоригує статус обох цих церков.

"Нинішні події, швидше за все, стануть початком тривалої битви інтерпретацій історичних подій, прав і привілеїв окремих церков", - прогнозує богослов Кирило Говорун.

Хто прийматиме рішення?

А поки представники Константинопольського та Московського патріархатів сперечаються про те, хто з них має більше прав на Україну, в Стамбулі здійснюють останні процедурні кроки на шляху до видання Томосу про автокефалію української церкви.

Згадана заява патріарха Варфоломія на українську тему прозвучала на відкритті Синаксу - зібрання близько ста ієрархів Константинопольського патріархату, покликаного обговорити найважливіші проблеми світового православ'я.

"Синакс - це інститут для консультацій і констатацій, не уповноважений приймати рішень. Для світської аудиторії його можна порівняти з науково-практичною конференцією. Наприклад, хтось винайшов нові ліки, а потім робить доповідь про цей препарат на конференції. Тобто конференція не винайшла ліки, але перед нею вони були набутком вузького кола причетних, а після - входять до наукового обігу і практики в усьому світі", - пояснює представник Київського патріархату архієпископ Євстратій.

Специфіка нинішнього Синаксу, який пройшов 1-3 вересня, полягала в тому, що добра половина доповідей, які на ньому прозвучали, так чи інакше стосувалася української проблеми.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українське питання було однією з найголовніших тем обговорення Синаксу Константинопольського патріархату - зібрання близько ста його архієреїв з усього світу

Так, у одній з доповідей доводилося право Константинопольського патріархату одноосібним рішенням надавати автокефалію церквам, які надіслали йому таке прохання. У РПЦ стверджують, що подібні рішення можуть ухвалювати виключно всі існуючі православні церкви спільно.

В іншій - аргументувалося право Константинополя знімати анафему (відлучення від церкви), накладену на будь-кого іншими церквами. У зв'язку з українською ситуацією це означає, що Вселенський патріархат може повернути в лоно церкви главу Київського патріархату Філарета, відлученого від церкви рішенням РПЦ у 1997 році.

Філарета називають найімовірнішим предстоятелем ще не створеної в Україні незалежної церкви. У РПЦ вважають, що знімати анафему може виключно та церква, яка її накладала, і для того, щоб отримати церковне прощення, Філарет повинен звернутися до Російської церкви з покаянням.

Митрополит Гальський Еммануїл відзвітував перед учасниками Синаксу про об'їзд делегацією Константинопольського патріархату всіх помісних церков, під час якого їх поінформували про намір надати українському православ'ю автокефалію.

Нарешті на Синаксі розглянули 90-сторінкову доповідь єпископа Христопульского Макарія, присвячену "українському церковному питанню".

Змісту доповіді поки не розкривають, однак, анонсуючи цей документ у своїй програмній промові на відкритті Синаксу, патріарх Варфоломій заявив: "Епізодичні цілеспрямовані спроби вирішити (українське) питання з боку Російської церкви провалилися. Тому, оскільки Росія як відповідальна за нинішню болісну ситуацію в Україні не здатна вирішити цю проблему, Вселенський патріархат взяв на себе ініціативу її вирішення".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Константинопольський патріархат вважає, що може знімати анафеми, накладені іншими церквами. Цим може скористатися 89-річний глава церкви Київського патріархату Філарет, відлучений від РПЦ в 1997 році

Своєрідною відповіддю на ці слова Варфоломія можна вважати недільну проповідь глави РПЦ патріарха Кирила в Успенському соборі московського Кремля.

"Духовну єдність святої Русі розірвати неможливо. А якщо коли-небудь це станеться, то невідомо, що станеться взагалі з православною церквою, тому що духовна єдність святої Русі є чимось, що утримує багатьох від поклоніння злу", - багатозначно резюмував патріарх Кирило.

А за кілька днів, 7 вересня, пролунала і предметніша реакція Москви на заяви Константинополя.

"Політична напруга, яка існує зараз у світі навколо нашої країни (Росії), як ми з жалем констатуємо, зачіпає іноді і церкву", - заявив прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков в ефірі московської православної радіостанції "Радонеж".

"Після зустрічі (патріархів 31 серпня) ми стали свідками низки не до кінця нам зрозумілих заяв з боку константинопольської ієрархії. Зараз, я думаю, нам треба взяти певну паузу і отримати якісь додаткові роз'яснення", - додав він.

Чого чекати далі?

Співрозмовники ВВС у київських церковних та політичних колах, які перебувають на зв'язку з Константинополем, розповідають, що обговорення українських питань на Синаксі було конструктивним.

Одразу три джерела ВВС переказують одне з найгостріших питань, які прозвучали під час цих дискусій.

Начебто один з присутніх у залі засідань запитав: чи не варто Вселенському патріархатові почекати з наданням українському православ'ю автокефалії, адже на зміну Петрові Порошенку, який активно лобіює видання Томосу, може прийти інший президент, обставини зміняться, і це питання втратить актуальність.

Відповідь зводилася до того, що проблема української автокефалії виникла до президентства Порошенка і залишиться після нього, політичний контекст цього питання має другорядне значення, тому воно має вирішуватися в канонічній площині.

Співрозмовники ВВС стверджують, що ніхто з присутніх на Синаксі ієрархів Константинопольського патріархату не мав принципових заперечень з "українських питань".

Тобто, кажуть київські прихильники автокефалії, з процедурної точки зору на шляху до Томосу не залишилося перешкод, а всі подальші спроби Москви перешкодити процесу приречені на невдачу.

Утім, конкретну дату ухвалення рішення співрозмовники ВВС не називають: попередні прогнози про те, що Томос може з'явитися до річниці Хрещення Русі (кінець липня) або до початку вересня цього року, не справдилися. Найближче засідання синоду Константинопольського патріархату, уповноваженого приймати подібні рішення, відбудеться 9-11 жовтня, констатують вони.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Україні розташовані 12 тисяч парафій церкви Московського патріархату - приблизно третина усіх церковних володінь РПЦ

В Українській православній церкві Московського патріархату заявляють, що оптимізм їхніх опонентів є не обґрунтованим, і наполягають: рішення про автокефалію мають ухвалювати всі православні церкви спільно.

"Немає сенсу одній церкві приймати певне рішення, знаючи заздалегідь, що інші церкви його можуть не визнати. Це нерозумно", - сказав заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич.

Раніше в УПЦ МП заявляли, що гіпотетичне створення в Україні нової церкви призведе до того, що частина вже існуючих церков не визнають її канонічною і, наприклад, відмовляться співслужити з її священиками.

Однак у Київському патріархаті до такої перспективи ставляться по-філософськи.

"От зараз з нами хтось співслужить? Ні. А після Томосу, припустімо, половина буде, а половина - ні. Покращення!" - сміється речник цієї церкви архієпископ Євстратій.

Проте співрозмовники ВВС, близькі до переговорного процесу, не виключають, що в разі видання Томосу про автокефалію українського православ'я Російська церква може ініціювати розрив відносин з Константинополем, закликавши наслідувати її приклад інші церкви, які вважаються її сателітами.

Такими експерти часто називають Антіохійський патріархат, значна частина парафій якого знаходиться на території залежної від Москви у політичному плані Сирії, а також Сербську церкву.

Війна чи мир?

Що станеться, якщо Константинополь все-таки видасть Томос про автокефалію українського православ'я?

Після цього - співрозмовники ВВС говорять про часовий проміжок від двох тижнів до двох місяців - у Києві, швидше за все, у Софійському соборі, відбудеться Об'єднавчий собор, на якому, власне кажучи, буде створено церкву, яка зможе отримати цей Томос.

У цьому соборі братимуть участь ієрархи невизнаних Київського патріархату й Української автокефальної церкви, а також ті єпископи Московського патріархату, які підтримують створення незалежної від РПЦ церкви. Джерела в політичних і церковних колах говорять, що нині в УПЦ МП на положенні дисидентів перебуває близько десятка таких ієрархів.

Після того, як ця церкву сформують, ієрархи оберуть її першого главу. Саме він отримає з рук екзарха Вселенського патріарха Томос про автокефалію і стане першим в історії "офіційним" Київським патріархом.

Що буде далі? У Київському патріархаті вірять, що протягом року після видання Томосу до нової церкви перейде більша частина нинішніх прихожан і священиків Московського патріархату.

"За розміром і впливовістю РПЦ в Україні буде порівнянною із старообрядцями", - говорив ВВС у липні цього року представник УПЦ КП архієпископ Євстратій.

Він впевнений, що створення "істинно української церкви" дозволить консолідувати суспільство і в перспективі навіть наблизити закінчення конфлікту на Донбасі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники автокефалії кажуть, що надання Томосу дозволить наблизити закінчення конфлікту на Донбасі, їхні опоненти - що цей крок здатен призвести до нового кровопролиття

Досить ймовірно, Томос використовуватиметься українськими політиками в кампанії перед президентськими виборами, наміченими на березень 2019 року, - в першу чергу, чинним главою держави.

"Питання Томосу про автокефалію для Православної Церкви України виходить далеко за межі релігійного. Воно з того ж ряду, що зміцнення армії, захист мови, боротьба за членство в Євросоюзі та НАТО", - заявив на параді до Дня Незалежності України Петро Порошенко.

Опоненти автокефалії продовжують стверджувати, що Константинополь не стане видавати український Томос, усвідомлюючи масштабність наслідків такого кроку.

"Будь-яке втручання до цієї ситуації на хвилі політичної кризи, яка відбувається в Україні, на хвилі сильного несприйняття автокефалії церковним народом, не зможе подолати розкол. Навпаки, це втручання спровокує нові розколи", - заявив після повернення делегації РПЦ зі Стамбула учасник зустрічі патріархів, глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської церкви митрополит Іларіон.

А український противник Томосу, депутат Верховної ради від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, який у червні цього року спонсорував поїздку делегації УПЦ МП до Стамбула і брав участь в її зустрічі з Константинопольським патріархом, дає навіть більш похмурий прогноз.

"Я дуже чітко сказав його Всесвятості патріархові Варфоломію: якщо хоч якийсь документ буде надано, навіть найбеззмістовніший, де ніякої конкретики не буде в принципі, але сам документ буде, у нас в країні почнеться громадянська війна... в кожному місті, в кожному селі", - заявив він у липневому інтерв'ю виданню LB.ua.

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