#НеПроґавте: токсичне повітря з Криму та автокефалія, що наближається
Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким, але вичерпним дайджестом.
Головні теми тижня:
Отруєння в Солсбері та провина Путіна
Цього тижня британська влада офіційно назвала імена двох громадян Росії, яких підозрюють в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Більше того, Лондон, а за ним ключові західні демократії заявили, що відповідає за отруєння цілком президент Росії Володимир Путін.
- Отруєння у Солсбері: назвали імена підозрюваних, Мей звинувачує ГРУ
- За отруєння у Солсбері відповідальний Путін - британський міністр
Екологія на півдні України
Північний Крим і південь Херсонщини фактично опинилися на межі екологічної катастрофи. Місцеві скаржаться на запах сірки, подразнення в носі та дивний наліт на будинках і предметах побуту.
І на Херсонщині, і в Криму зачиняють школи і дитячи садочки. Дітей тимчасово евакуюють.
Влада анексованого півострова переконує, що в усьому винен завод "Кримський титан", що розташований в кримському Армянську. А також Україна, яка перекрила водопостачання Північно-Кримським каналом.
- "Токсичне повітря" з Криму: чим загрожує ситуація на заводі "Титан"
- На Херсонщині закривають школи та садки через "Кримський титан"
Київська влада має іншу думку. Петро Порошенко, зокрема, вважає, що винна в ситуації - російська армія.
Автокефалія наближається
Історичний процес надання українській православній церкві автокефалії вийшов на фінішну пряму.
Константинополь дав зрозуміти, що рішення ухвалять і, швидше за все, на користь України.
Навіть спротив Москви, в тому числі візит патріарха Московського Кирила у Стамбул, не зміг зупинити процеси, які передують підписанню Томосу для Києва.
- Автокефалія на фінішній прямій: Константинополь йде у контратаку
- Ближче до Томосу: Вселенський патріарх призначив екзархів у Києві
Життя після Захарченка
Після вбивства лідера самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка на Донбасі множаться нові страхи серед населення.
- Блог з Луганська: чого бояться в "ЛНР" після вбивства Захарченка
- Що чекає на Донецьк після вбивства Захарченка?
Тим часом "нові еліти" вже повним ходом займаються кадровими перестановками та майбутніми "виборами", які Україна вже оголосила поза законом.
Ексклюзив:
Ексклюзивне інтерв'ю Костянтина Єлісєєва - правої руки Петра Порошенка у питаннях зовнішньої політики. Чому у нормандських переговорів майбутнє ще є, а у Великого договору з Росією - немає, а також про шанси на автокефалію і спроби Росії зірвати Томос.
Якщо Європейський Союз відмовиться від переведення годинників, то Україна слідом теж може це зробити, повідомили BBC News Україна в уряді.
Міжнародні новини:
У Бразилії буквально розгорілася драма - спустошлива пожежа знищила левову частку 200-річної колекції в Національному музеї у Ріо-де-Жанейро.
Ботсвана втрачає своє почесне звання - останнього прихистку слонів в Африці. Тут виявили небачений досі сплеск браконьєрства.
Геї в Індії тепер можуть не боятись тюрми. Раніше за одностатевий секс їм загрожувало покарання у вигляді ув'язнення терміном до десяти років.
А також - спорт, культура та психологія:
- В США масово спалюють кросівки Nike. Чому?
- Я поїхала у відпустку з подругою, і це зруйнувало нашу дружбу
- Серцеїд та зірка: помер актор Берт Рейнольдс
- Блог психолога: як вчасно розпізнати нездорові стосунки і змінити правила гри
- "Шалено багаті азіати" і зростання нерівності
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