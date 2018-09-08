НеПроґавте: токсичне повітря з Криму та автокефалія, що наближається

Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким, але вичерпним дайджестом.

Головні теми тижня:

Отруєння в Солсбері та провина Путіна

Цього тижня британська влада офіційно назвала імена двох громадян Росії, яких підозрюють в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Більше того, Лондон, а за ним ключові західні демократії заявили, що відповідає за отруєння цілком президент Росії Володимир Путін.

Екологія на півдні України

Північний Крим і південь Херсонщини фактично опинилися на межі екологічної катастрофи. Місцеві скаржаться на запах сірки, подразнення в носі та дивний наліт на будинках і предметах побуту.

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І на Херсонщині, і в Криму зачиняють школи і дитячи садочки. Дітей тимчасово евакуюють.

Влада анексованого півострова переконує, що в усьому винен завод "Кримський титан", що розташований в кримському Армянську. А також Україна, яка перекрила водопостачання Північно-Кримським каналом.

Київська влада має іншу думку. Петро Порошенко, зокрема, вважає, що винна в ситуації - російська армія.

Автокефалія наближається

Історичний процес надання українській православній церкві автокефалії вийшов на фінішну пряму.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У квітні 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що Київ як ніколи близький до автокефалії

Константинополь дав зрозуміти, що рішення ухвалять і, швидше за все, на користь України.

Навіть спротив Москви, в тому числі візит патріарха Московського Кирила у Стамбул, не зміг зупинити процеси, які передують підписанню Томосу для Києва.

Життя після Захарченка

Після вбивства лідера самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка на Донбасі множаться нові страхи серед населення.

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Тим часом "нові еліти" вже повним ходом займаються кадровими перестановками та майбутніми "виборами", які Україна вже оголосила поза законом.

Ексклюзив:

Ексклюзивне інтерв'ю Костянтина Єлісєєва - правої руки Петра Порошенка у питаннях зовнішньої політики. Чому у нормандських переговорів майбутнє ще є, а у Великого договору з Росією - немає, а також про шанси на автокефалію і спроби Росії зірвати Томос.

Копирайт изображения Прес-служба президента

Якщо Європейський Союз відмовиться від переведення годинників, то Україна слідом теж може це зробити, повідомили BBC News Україна в уряді.

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Міжнародні новини:

У Бразилії буквально розгорілася драма - спустошлива пожежа знищила левову частку 200-річної колекції в Національному музеї у Ріо-де-Жанейро.

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Ботсвана втрачає своє почесне звання - останнього прихистку слонів в Африці. Тут виявили небачений досі сплеск браконьєрства.

Копирайт изображения ELEPHANTS WITHOUT BORDERS

Геї в Індії тепер можуть не боятись тюрми. Раніше за одностатевий секс їм загрожувало покарання у вигляді ув'язнення терміном до десяти років.

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А також - спорт, культура та психологія:

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