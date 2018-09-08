"Дихати було нічим": мешканці Херсонщини про токсичне повітря з Криму

Image caption Через їдуче повітря прикордонникам доводиться вживати додаткових заходів безпеки

Кореспондент BBC News Україна поспілкувалася з жителями Херсонської області, що потерпають від хімічних викидів з Криму. Та на власному досвіді пересвідчилася, що повітря тут шкребе горло, а метал вкривається іржею за лічені дні.

Схвильовані розмови про токсичні речовини в повітрі можна почути, щойно вийшовши з поїзда в Херсоні.

Люди довкола говорять про хімічні викиди, що, за попередньою інформацією, надходять з заводу "Кримський титан", розташованому в кримському Армянську.

Скаржаться місцеві на дивний наліт, печіння в горлі та іржу, що з'являється на металевих поверхнях.

Іржавих предметів в регіоні справді багато, але важко відрізнити, де наліт виступив від хімічних реакцій, а де просто від старості.

Ситуація загострилася, коли місцева влада тимчасово закрила школи і дитячі садочки на півдні Херсонщини, а дітей почали забирати на оздоровлення далі від Криму.

Зараз триває вивезення дітей з семи сіл Каланчацького та Чаплинського району Херсонської області.

За два дні вивезли майже 500 дітей.

Маслянисті плями, іржа і запалення

У суботу на подвір'ї школи у селі Мирному, яке розташоване в 30 км від заводу "Кримський титан", зібрався натовп людей - діти з пакетами і сумками, вчителі звіряють списки і збирають документи у батьків.

Image caption Дітей з півдня Херсонщини відправляють подалі від забрудненого регіону

Коли настав час сідати в автобуси, дехто почав плакати.

"Може поїдуть і трішки оздоровляться, але, що зміниться. Шкода, що тільки зараз. Два тижні ми цим дихали", - каже мешканка села Юлія. Вона відправила сьогодні дитину в санаторій у Скадовську.

За словами Юлі, у неї у дворі покрилась іржею хвіртка та дитячі іграшки.

Image caption За словами мешканки села Мирного, хвіртка вкрилася іржею нещодавно

"Ми відчували запах, але не знали, з чим це пов'язано. Такого у нас ніколи не було. Таке сталося вперше", - розповідає мешканка села Марія.

Втім, найбільше місцевих лякають тривожні симптоми і у дітей, і у дорослих.

Наталія Новікова із Мирного, яка відправила у санаторій двох дочок, показує почервоніння на своїх руках та розповідає, що в дітей боліло горло.

"Дуже схоже було на опіки, таке червоне горло, - каже вона. - З'явилися ці симптоми 1 вересня".

Місцеві додають, що вже під час лінійки на честь Першого вересня, діти непритомніли. Тоді ще не знали, з чим це пов'язано, і все списали на спеку.

Хімічний вітер з Криму

Через загрозливу ситуацію в п'ятницю українська влада ухвалила рішення призупинити роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" та "Чаплинка", що на адмінмежі з Кримом.

На пункті пропуску "Колончак" у іржавих плямах дах, паркан і спостережна вишка. При в'їзді до блокпосту стоїть машина швидкої, лікарі там всім видають маски.

Image caption Дах на КПВВ "Каланчак" у іржавих плямах

Кореспондент BBC News Україна уточнює, що проїхати на територію Криму через КПВВ "Каланчак" неможливо, але з півострова людей впускають. За суботу вже пропустили декілька машин.

Прикордонники кажуть, що люди, які в'їжджають, скаржаться на біль в горлі, на першіння та подразнення слизових оболонок.

"Відчувається якийсь кислотний присмак повітря. Поблизу Армянська на дорозі лежить опале листя. Ніби виїхали з літа і потрапили у листопад", - розповідає жінка, що прямує з Севастополя до Херсона. Вона відмовилася називати своє ім'я.

Подразнення відчувається і на самому контрольному пункті - тут важко дихати і весь час хочеться прокашлятись, зазначає кореспондент BBC News Україна.

Image caption Монета на КПВВ "Каланчак" вкрилася зеленкуватим нальотом за одну ніч

На КПВВ "Каланчак" чергує кілька машин швидкої допомоги, людей просять вдягати захисні маски.

Всі прикордонники працюють в респіраторах. У них скоротили зміни.

За останньою інформацією Держприкордонслужби, на погане самопочуття - біль в горлі та очах - медикам поскаржились вже понад 60 прикордонників. П'ять з них госпіталізували.

Персонал на КПВВ має спеціальні прилади, які вимірюють вміст токсичних речовин в повітрі.

"З 24 серпня майже кожного дня було по два-три спрацювання приладу, який показує наявність небезпечних, отруйних речовин в повітрі", - розповів BBC News Україна помічник начальника Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби Іван Шевцов.

На пропускному пункті іржа вкрила паркани та дахи зі сторони Криму.

Що далі?

Офіційної інформації, що за речовина отруює повітря на півдні Херсонщини, та яка її концентрація, ще немає. В регіоні працюють три лабораторії, які роблять саме заміри, результати будуть у вівторок.

Image caption Дерева на півдні Херсонщини пожовкли. Місцеві кажуть - все через хімічні викиди

Влада анексованого півострова переконує, що в усьому винен завод "Кримський титан", що розташований в кримському Армянську. А також Україна, яка перекрила водопостачання Північно-Кримським каналом.

Мовляв, через це знизився рівень води в кислотонакопичувачі заводу. Тепер з резервуарів випаровуються і конденсуються небезпечні сполуки.

Тим часом там також виводять дітей з Армянська та інших населених пунктів біля заводу. За останній тиждень вивезли майже 4 тис. дітей. Роботу заводу остаточно зупинять о 20.00 в неділю.

Керівник анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що підприємство треба модернізувати та поставити фільтри. Крім того, протягом п'яти років керівництво заводу має рекультивувати озеро, що було кислотонакопичувачем.

"Тож жоден літр кислоти в це озеро більше не повинен потрапити. Те саме стосується викидів в повітря", - зазначив Аксьонов.

Втім, він заявив, що останні заміри показали, що рівень хімічних речовин в повітрі та ґрунті - в межах норми.

Image caption У регіонах, вражених аномалією, на землі можна побачити маслянисті плями

Українська влада назвала ситуацію "екологічною загрозою для Херсонщини". Президент Петро Порошенко взагалі звинуватив в усьому російську армію, яка начебто "зруйнувала екологічні захисні механізми".

Мешканці південної Херсонщини бояться, що, коли їхні діти повернуться в домівки, ситуація кращою не стане.

"Нам звідси переїжджати нікуди, ми тут живемо", - каже Юлія з села Мирного перш ніж посадити дітей до автобуса.

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