Вибори у Швеції: чи переможуть ультраправі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер шведських ультраправих Джиммі Оккесон обіцяє у випадку приходу до влади нещадну боротьбу зі злочинністю та протидію міграції

У Швеції сьогодні завершуються парламентські вибори, на яких значного успіху може досягнути ультраправа партія "Шведські демократи".

Згідно з багатьма опитуваннями, вона може розраховувати на 20% підтримки, а опитування YouGov на початку вересня навіть пророкувало ультраправим перше місце з 24,8% голосів виборців.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен звинуватив "Шведських демократів" в екстремізмі та наголосив, що голосувати за них "небезпечно".

"У Швеції мобілізуються темні сили. Сили ненависті …агітують людей один проти одного", - сказав пан Левен на мітингу в суботу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр-міністр Стефан Левен називає "Шведських демократів" екстремістами та "темними силами"

Імміграція стала однією з основних тем кампанії. "Шведські демократи", які декларують боротьбу з міграцією, у 2014 році вдвічі збільшили представництво в Риксдагу - шведському парламенті, і на цих виборах можуть його знову подвоїти.

Лідер "Шведських демократів" Джиммі Оккесон стверджує, що Швеція є "країною крайнощів в багатьох відношеннях, не в останню чергу, коли справа доходить до імміграції", і що його план суттєво обмежити міграцію буде розглядатися як "нормальна політика в інших країнах Європи".

"Більшість іммігрантів не мали шансу стати частиною шведського суспільства, і, звичайно, багато хто з них були мусульманами, вони утворили гетто навколо великих міст і створювали паралельні суспільства", - вважає пан Оккесон.

Особливій критиці "Шведські демократи" піддають ситуацію з правопорядком у місті Мальме, де зареєстровано високий рівень зґвалтувань.

Хто такі "Шведські демократи"?

Ця партія заснована 1988 року. Її роками пов'язували з неонацистськими та іншими ультраправими угрупованнями. Лише у 2010 році "Шведські демократи" вперше потрапили до парламенту, отримавши 5,7% голосів.

Партія довго працювала над покращенням свого іміджу, змінила свою емблему з палаючого факела, схожого на факел британського Національного фронту, на блакитно-жовту волошку, яка символізує кольори шведського прапора.

Шведські ультраправі, які традиційно апелювали до чоловіків-робітників, тепер намагаються залучити до своїх лав більше жінок та шведів з високими прибутками.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кількість прихильників "Шведських демократів" суттєво зросла за останні 8 років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Противники "Шведських демократів" постійно проводять акції протеста проти них

Лідер "Шведських демократів" Джіммі Оккесон, який очолив партію у 2005 році, стверджує, що в партії більше немає нетолерантних людей, а кількох членів виключили за расизм.

Водночас риторика проти мультикультуралізму та змішування культур збереглася, а скандали, пов'язані з расизмом, і далі зачіпають "Шведських демократів".

Таблоїд Aftonbladet повідомив, що один з кандидатів партії до муніципальної ради розмістив у Facebook пісню з рядками "Шведи є білими й країна належить нам".

"У партії залишаються деякі неонацисти", - вважає Андерс Саннерстедт, політолог з Лундського університету на півдні Швеції.

"Оккесон сказав, що людей, які у підлітковому віці були пов'язані з нацизмом, треба пробачити і вони мають не заперечувати минуле. Вони ще мають багато чого зробити, але були більш обережні, цього разу перевіряючи кандидатів на виборах на національному та місцевому рівнях", - сказав він у коментарі ВВС.

За словами пана Саннерстедта, "Шведські демократи" мають традиційну популістську програму боротьби з істеблішментом, активно працюють з виборцями онлайн, тому що ті "не довіряють традиційним засобам масової інформації".

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Швеції є більш праві, ніж "Шведські демократи", партії, наприклад, неонацистський "Північний рух спротиву"

Що найбільше непокоїть шведів?

Економіка Швеції бурхливо розвивається, але чимало виборців стурбовані тим, що житло, охорона здоров'я та соціальні послуги стали менш доступними через хвилю імміграції з Близького Сходу під час міграційної кризи 2015 року.

Того року Швеція зареєструвала 163 000 шукачів притулку - це був найвищий показник в ЄС в розрахунку на кількість громадян.

Традиційні партії Швеції з того часу зробили свою риторику щодо міграції більш жорсткою.

Багато виборців також стурбовані рівнем насильства та злочинності в країні. "Шведські демократи" пов'язують це зі збільшенням кількості іммігрантів, хоча офіційна статистика цього не підтверджує.

Ультраправі також пропонують залишити Європейський Союз і провести референдум про Swexit. Їхні праві та ліві опоненти виступають категорично проти такого референдуму, тому його проведення є малоймовірним.

Окрім імміграції, багатьох шведів турбують проблеми зі зміною клімату, особливо після тривалого, спекотного літа та руйнівних лісових пожеж.

Під час спеки вогонь знищив 25 тисяч гектарів лісу, багато фермерів були змушені забити худобу після того, як їхні пасовища перетворилися на луки кольору центральноафриканської савани.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лісові пожежі знищили десятки тисяч гектарів лісу у Швеції цього року

Підтримка Партії зелених останнім часом різко зросла.

Ліва партія також може завоювати додаткові місця у парламенті через занепокоєння кліматичними змінами та невдоволення урядовою міграційною політикою.

То хто ж керуватиме країною?

Останні чотири роки Швецією керує лівоцентристський уряд меншості, в якому провідні ролі відіграють соціал-демократи та зелені.

Підтримка соціал-демократів за цей час постійно зменшувалася, але падала підтримка і їхніх опонентів з правої Поміркованої партії.

Цього разу ані правляча Соціал-демократична партія, ані права Поміркована партія не зможуть отримати більшість у новому парламенті, тому переможцю перегонів доведеться шукати партнерів по коаліції.

Опитування свідчать, що соціал-демократи все ж можуть вирватися на перше місце за підсумками кампанії та очолити новий уряд меншості.

І соціал-демократи, і Поміркована партія обіцяють, що ніколи не створять коаліцію зі "Шведськими демократами".

"Шведські демократи" не приєднаються до уряду, це не обговорюється. - вважає пан Саннерстедт. - Інші партії не хочуть співпрацювати з ними".

Проте він не виключає створення коаліцій з ультраправими на місцевому рівні.

Крок за кроком Джиммі Оккесон створив у Швеції ультраправу партію, існування якої все важче не помічати.