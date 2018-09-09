Фото: У всьому світі пройшли демонстрації на захист клімату

У різних країнах світу пройшли демонстрації з вимогами вжити заходів проти змін клімату, напередодні Глобального саміту на захист клімату, що відбудеться наступного тижня в Каліфорнії.

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Організатором демонстрацій під гаслом "Встанемо на захист клімату" виступила група 350.org. За їхньою інформацією, загалом пройшло більш ніж 900 акцій протесту у 95 країнах світу.

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Протести почалися в суботу, коли активісти провели акцію на борту судна в Сіднейській гавані. Австралія досі використовує вугілля для вироблення електроенергії, але активісти закликають перейти на відновлювальні джерела енергії.

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У столиці Таїланду Бангкоку активісти влаштували демонстрацію біля будівлі, де зараз триває конференція ООН із захисту клімату. Демонстранти незадоволені рішенням президента США Дональда Трампа, який торік оголосив, що США вийдуть із Паризької угоди, яка має на меті зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року.

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У Манілі на Філіппінах демонстранти вимагали припинити фінансування компаній, які замаються видобутком викопного палива, і збільшити інвестиції у відновлювальну енергію.

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У Німеччині активісти протестували біля кар'єру з видобутку бурого вугілля Тагебау Гамбах на заході країни, через який було знищено великі ліси.

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У Франції акції протесту пройшли в кількох містах, зокрема в Парижі, Страсбурзі та Марселі.

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За підрахунками поліції, в марші у Парижі взяли участь 18 тисяч людей, але організатори називають цифру у 50 тисяч.

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Акції протесту пройшли і у США.

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У Сан-Франциско поблизу місця проведення демонстрації активісти розмістили на бруківці банери, схожі на сонячні батареї. На них написали популярні гасла, які стосуються імміграції та соціальної справедливості.