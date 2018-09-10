Apple проти Amazon: битва титанів
На початку вересня вартість Amazon сягнула трильйона доларів. За місяць до цього таку ж позначку подолала Apple. Останніми роками обидві компанії демонструють бурхливе зростання, та чи збережеться ця тенденція?
Apple і Amazon відрізняються одне від одного так само, як яблука та апельсини.
Apple - технологічний гігант, який також є популярним брендом для споживачів. Його комп'ютери та гаджети часто сприймаються як "маст-хев", а покупці готові платити за товари Apple більше, ніж за доступніші аналоги.
Натомість Amazon є тим місцем, куди люди йдуть, аби покупка була дешевшою, простішою або швидшою.
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З часів, коли на світ з'явився перший iPhone, вартість акцій Apple зросла на 1100%. При цьому третина цього зростання припадає на останній рік.
Amazon також показує впевнений і швидкий розвиток - щоб подолати шлях від 600 мільярдів до 700 мільярдів доларів, компанії знадобилося всього 16 днів. Apple проходила аналогічний "відрізок" протягом 622 днів.
Хто ж має кращу перспективу? Ось огляд декількох ключових сфер, в яких працюють компанії.
Продаж девайсів
Більша частина доходів Apple припадає на продаж девайсів - iPhone, iPad, iMac і iPod.
Хоча Apple займає лише 14% ринку смартфонів, за прибутками каліфорнійська компанія впевнено обходить всіх конкурентів.
За даними Strategy Analytics, у першому кварталі 2018 року Apple заробила 61 мільярд доларів, тоді як Samsung за той же період - тільки 19 мільярдів.
"Залежність Apple від iOS-девайсів завжди була її сильною стороною, проте спроби рухатися далі стануть серйозним викликом. Можливості для зростання бази споживачів дуже обмежені", - каже керівник підрозділу прогнозування компанії Juniper Research Віндзор Холден.
"Ми не віримо в те, що доходи почнуть падати, але можливостей для значного збільшення прибутків з часом буде все менше", - додає експерт.
Що ж до Amazon, то останнім часом компанія не виправдовує очікувань у сфері продажу девайсів - зокрема, електронних книг, планшетів та "розумних" колонок.
"Amazon може принести в жертву прибутки в цьому секторі, оскільки заробляє на сервісах та контенті", - каже аналітик Gartner Роберта Коцца.
Apple стикається з величезною конкуренцією з боку китайських виробників смартфонів, які продають девайси преміум-класу за більш доступним цінами.
"В такій ситуації покладатися лише на продажі "заліза" дуже небезпечно для Apple", - додає міс Коцца.
"Розумний" дім
Одна з найбільш перспективних галузей для обох компаній - технології "розумного" дому.
І Apple, і Amazon розробили персональних асистентів у вигляді бездротових колонок, що працюють на основі штучного інтелекту. Однак у цій області перевагу має Amazon.
Пристрій Apple Home Pod фокусується на музичних можливостях, тоді як Echo від Amazon дозволяє керувати різноманітними функціями будинку.
Наразі Echo може похвалитися набагато більшим проникненням в домогосподарства, аніж Home Pod.
"Якщо ви поспілкуєтесь з експертами, то почуєте, що через більш відкриту екосистему з Amazon працювати набагато простіше, - розповідає Віндзор Холден. - Третім сторонам набагато простіше розробляти додатки для продукції Amazon, тоді як Apple продовжує захищати своє право контролювати власну екосистему".
Сервіси
Коли справа доходить до ринку послуг, пропозиції Apple і Amazon суттєво відрізняються.
Amazon фокусується на електронній комерції і окрім девайсів продає додатки, володіє хмарними сховищами даних, займається розвитком стрімінгових відеосервісів, фінансує створення ексклюзивного телевізійного контенту.
Продажі підрозділу Amazon Web Services у другому кварталі 2018 року зросли на 49% - до 6 мільярдів доларів.
За оцінками експертів, капіталізація ринку хмарних сервісів у 2020 році досягне 145 мільярдів доларів. Amazon є найбільшим гравцем на цьому ринку.
Apple, коли мова йде не про девайси, значну увагу приділяє стримінговому сервісу Apple Music, платіжній системі Apple Pay та продажу музики і додатків в онлайн-магазині iTunes Store.
Проте в Apple є потенціал для розвитку й інших сервісів, каже Роберта Коцца. Зокрема, компанія зацікавлена сферами освіти і медицини.
Довгострокове зростання
І Apple, і Amazon є неймовірно успішними бізнесами. Їхня сукупна вартість співставна із вартістю 25 найбільших компаній США.
Але хто має найбільший потенціал для розвитку в довгостроковій перспективі?
Керівний директор GlobalData Retail Ніл Сандерс вважає, що обидві компанії продовжать зростати, проте робитимуть це у різному темпі.
"Apple досі викликає захват, але є побоювання, що вже незабаром вона не зможе робити основну ставку на iPhone", - каже він в розмові з BBC. За його словами, компанії необхідний новий "проривний" продукт.
Amazon - молодша за Apple і тому їй досі є куди рости, зокрема на нових ринках.
"Amazon більше грає на території мас-маркету - ви можете використовувати його мало не щодня. Що ж до Apple, то ви можете дозволити собі один продукт цієї компанії на рік. З цієї точки зору у Amazon є ширші можливості".
"Обидві компанії також мають проблеми у сфері регуляції, оподаткування. Але я б сказав, якщо справа дійшла б до прямої битви між Apple і Amazon, то враховуючи переваги Amazon, я б віддав перевагу саме їй", - додає Сандерс.
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