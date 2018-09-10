Apple проти Amazon: битва титанів

На початку вересня вартість Amazon сягнула трильйона доларів. За місяць до цього таку ж позначку подолала Apple. Останніми роками обидві компанії демонструють бурхливе зростання, та чи збережеться ця тенденція?

Apple і Amazon відрізняються одне від одного так само, як яблука та апельсини.

Apple - технологічний гігант, який також є популярним брендом для споживачів. Його комп'ютери та гаджети часто сприймаються як "маст-хев", а покупці готові платити за товари Apple більше, ніж за доступніші аналоги.

Натомість Amazon є тим місцем, куди люди йдуть, аби покупка була дешевшою, простішою або швидшою.

З часів, коли на світ з'явився перший iPhone, вартість акцій Apple зросла на 1100%. При цьому третина цього зростання припадає на останній рік.

Amazon також показує впевнений і швидкий розвиток - щоб подолати шлях від 600 мільярдів до 700 мільярдів доларів, компанії знадобилося всього 16 днів. Apple проходила аналогічний "відрізок" протягом 622 днів.

Хто ж має кращу перспективу? Ось огляд декількох ключових сфер, в яких працюють компанії.

Продаж девайсів

Більша частина доходів Apple припадає на продаж девайсів - iPhone, iPad, iMac і iPod.

Хоча Apple займає лише 14% ринку смартфонів, за прибутками каліфорнійська компанія впевнено обходить всіх конкурентів.

За даними Strategy Analytics, у першому кварталі 2018 року Apple заробила 61 мільярд доларів, тоді як Samsung за той же період - тільки 19 мільярдів.

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"Залежність Apple від iOS-девайсів завжди була її сильною стороною, проте спроби рухатися далі стануть серйозним викликом. Можливості для зростання бази споживачів дуже обмежені", - каже керівник підрозділу прогнозування компанії Juniper Research Віндзор Холден.

"Ми не віримо в те, що доходи почнуть падати, але можливостей для значного збільшення прибутків з часом буде все менше", - додає експерт.

Що ж до Amazon, то останнім часом компанія не виправдовує очікувань у сфері продажу девайсів - зокрема, електронних книг, планшетів та "розумних" колонок.

"Amazon може принести в жертву прибутки в цьому секторі, оскільки заробляє на сервісах та контенті", - каже аналітик Gartner Роберта Коцца.

Apple стикається з величезною конкуренцією з боку китайських виробників смартфонів, які продають девайси преміум-класу за більш доступним цінами.

"В такій ситуації покладатися лише на продажі "заліза" дуже небезпечно для Apple", - додає міс Коцца.

"Розумний" дім

Одна з найбільш перспективних галузей для обох компаній - технології "розумного" дому.

І Apple, і Amazon розробили персональних асистентів у вигляді бездротових колонок, що працюють на основі штучного інтелекту. Однак у цій області перевагу має Amazon.

Пристрій Apple Home Pod фокусується на музичних можливостях, тоді як Echo від Amazon дозволяє керувати різноманітними функціями будинку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Amazon успішніший за Apple на ринку "розумних" колонок

Наразі Echo може похвалитися набагато більшим проникненням в домогосподарства, аніж Home Pod.

"Якщо ви поспілкуєтесь з експертами, то почуєте, що через більш відкриту екосистему з Amazon працювати набагато простіше, - розповідає Віндзор Холден. - Третім сторонам набагато простіше розробляти додатки для продукції Amazon, тоді як Apple продовжує захищати своє право контролювати власну екосистему".

Сервіси

Коли справа доходить до ринку послуг, пропозиції Apple і Amazon суттєво відрізняються.

Amazon фокусується на електронній комерції і окрім девайсів продає додатки, володіє хмарними сховищами даних, займається розвитком стрімінгових відеосервісів, фінансує створення ексклюзивного телевізійного контенту.

Продажі підрозділу Amazon Web Services у другому кварталі 2018 року зросли на 49% - до 6 мільярдів доларів.

За оцінками експертів, капіталізація ринку хмарних сервісів у 2020 році досягне 145 мільярдів доларів. Amazon є найбільшим гравцем на цьому ринку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Apple приділяє велику увагу розвитку сервісу Apple Music, який дозволяє слухати музику за підпискою

Apple, коли мова йде не про девайси, значну увагу приділяє стримінговому сервісу Apple Music, платіжній системі Apple Pay та продажу музики і додатків в онлайн-магазині iTunes Store.

Проте в Apple є потенціал для розвитку й інших сервісів, каже Роберта Коцца. Зокрема, компанія зацікавлена сферами освіти і медицини.

Довгострокове зростання

І Apple, і Amazon є неймовірно успішними бізнесами. Їхня сукупна вартість співставна із вартістю 25 найбільших компаній США.

Але хто має найбільший потенціал для розвитку в довгостроковій перспективі?

Керівний директор GlobalData Retail Ніл Сандерс вважає, що обидві компанії продовжать зростати, проте робитимуть це у різному темпі.

"Apple досі викликає захват, але є побоювання, що вже незабаром вона не зможе робити основну ставку на iPhone", - каже він в розмові з BBC. За його словами, компанії необхідний новий "проривний" продукт.

Amazon - молодша за Apple і тому їй досі є куди рости, зокрема на нових ринках.

"Amazon більше грає на території мас-маркету - ви можете використовувати його мало не щодня. Що ж до Apple, то ви можете дозволити собі один продукт цієї компанії на рік. З цієї точки зору у Amazon є ширші можливості".

"Обидві компанії також мають проблеми у сфері регуляції, оподаткування. Але я б сказав, якщо справа дійшла б до прямої битви між Apple і Amazon, то враховуючи переваги Amazon, я б віддав перевагу саме їй", - додає Сандерс.

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