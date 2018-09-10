Чи скасують мораторій на вилов китів?

Копирайт изображения BARCROFT MEDIA Image caption Китів вважають розумними та товариськими тваринами

Мало яке питання збереження тварин викликає таку емоційну реакцію як китобійний промисел. Чи побачимо ми знову комерційний вилов китів деякими країнами?

Комерційний китобійний промисел заборонений вже понад 30 років - після того, як деякі види китів довели майже до вимирання.

Але Міжнародна комісія з промислу китів (МКК) зараз проводить зустріч у Бразилії, і цього тижня ухвалить своє рішення щодо пропозиції Японії про скасування заборони.

Хіба японці вже не вбивають китів?

Так, вони це роблять - але ситуація складніша.

Члени МКК погодились ввести мораторій на полювання у 1986 році, аби чисельність китів зросла.

Країни, які підтримують полювання на китів, очікували, що мораторій буде тимчасовим, доки не вдасться досягти консенсусу щодо квот на вилов.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Японія застосувала виняток, що дозволяє полювання на китів з науковою метою

Натомість, він став фактично постійним, на радість природоохоронним діячам.

Це викликає невдоволення традиційних китобійних країн, таких як Японія, Норвегія та Ісландія, які стверджують, що китобійний промисел є частиною їхньої культури, і повинен тривати, але раціонально.

Використовуючи виняток у забороні, що дозволяє вилов китів у наукових цілях, Японія щорічно виловлює від 200 до 1 200 китів, у тому числі молодих і вагітних тварин.

Крім того, Японія стверджує, що вивчає рівень запасів і перевіряє, чи знаходяться кити в небезпеці чи ні.

Критики кажуть, що це просто прикриття, аби вони могли ловити китів для їжі. М'ясо китів, вбитих для наукових досліджень, як правило, потім продають.

Що пропонує Японія?

Хідекі Моронукі, старший перемовник Японії у питаннях рибальства та представник у Міжнародній комісії з промислу китів, повідомив BBC, що Японія хоче, аби МКК повернулася до своєї первісної мети - збереження і "раціонального використання китів".

Китобійний промисел у 19 і на початку 20 століття привів гігантських ссавців на межу вимирання.

До 1960-х рр. вдосконалені способи вилову і величезні кораблі-фабрики зробили очевидним, що полювання на китів не може відбуватись безконтрольно. Звідси й виник мораторій.

Сьогодні кількість китів ретельно контролюються.

Копирайт изображения AFP Image caption Японія щорічно вбиває від 300 до 400 китів

Більшість видів все ще знаходяться під загрозою зникнення, але деякі - ні.

Так Японія, нинішній держава-голова Комісії, пропонує комплекс заходів, включаючи створення Комітету з питань відповідального промислу китів та встановлення стійких обмежень на вилов "китів, які мають велику чисельність".

У вигляді компенсації пропозиція передбачає спрощення процедури створення заповідників для китів.

Але ж вилов китів... це погано?

Не всі так думають.

Активісти, які борються з китобійним промислом, безумовно, підтримують цю позицію.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Багато видів китів знаходяться під загрозою зникнення, але малі смугасті кити до їх числа не входять

"Ці граційні гіганти зіштовхуються з багатьма загрозами в наших океанах, такими як переплетення сіток, пластмасове та шумове забруднення, а також зміна клімату, останнє, що їм потрібно, - це повернутись під приціли китобоїв", - каже Кіті Блок, президент Міжнародного товариства захисту тварин.

Існує також аргумент, що кити дуже розумні тварини з високо розвинутими соціальними структурами. Смерть викликає у них страх, паніку та біль.

Старий спосіб китобійного промислу з простим гарпуном означав повільну і болісну смерть.

Хоча сучасні мисливці намагаються вбивати тварину миттєво, зазвичай за допомогою гарпуна, який вибухає, проте активісти стверджують, що загибель китів може зайняти дуже багато часу.

Копирайт изображения GETTY IMAGES/DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY Image caption Традиційний спосіб полювання на китів часто призводив до довгої смерті тварини

Два роки тому австралійський уряд опублікував кадри від 2008 року, які показували, як японський дослідницький корабель вбиває кита.

За словами групи активістів Sea Shepherd, тварина помирала більше ніж 20 хвилин.

"Вони вбивають поруч з членами родини, їхні діти бачать, як вони кричать від болю", - говорить Джефф Хансен, керуючий директор Sea Shepherd в Австралії.

Ті, хто підтримує китобійний промисел, кажуть, що такі випадки є винятком - інцидентами, які також трапляються на будь-якій бійні.

І все ж головне їхнє твердження полягає в тому, що протидія відповідальному промислу китів, що не перебувають під загрозою зникнення, є глибоко лицемірною.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відповідальний китобійний промисел є не менш моральним, ніж комерційне фермерство, заявляють групи прихильників полювання на китів.

Промислові виробники м'яса тримають свиней, корів та курчат у неволі від народження до моменту вбивства, але це рідко зупиняє покупців від того, аби посмакувати гарним шматком свинини або яловичини.

Є аргумент мисливців, що вбивство дикої тварини є більш етичним, ніж вирощування тварини в полоні з єдиною метою з'їсти.

Ларс Валлое, колишній голова делегації Норвегії в Комісії з китобійного промислу, повідомив BBC, що китобійний промисел є тим самим, як і вбивство "інших великих ссавців у лісі, як-то олень чи лось".

"Ми вбиваємо їх заради м'яса, і не бачимо різниці між вбитим малим смугастиком і лосем, якщо його вбили гуманно".

Який імовірний вердикт?

Провідні країни, які виступають проти китобійного промислу, як Австралія, вже заявили, що вони об'єднаються, аби унеможливити будь-які спроби скасувати поточну заборону.

Австралія давно є головним опонентом Японії у питанні китобійного промислу і хоче посилити захист китів. Вона зіткнеться з жорсткою опозицією вдома, якщо змінить свої погляди.

Канберра виносила це питання на розгляд Міжнародного суду, який у 2014 році виніс рішення проти Японії, заявивши, що не обов'язково вбивати китів, аби їх вивчати.

Копирайт изображения PA Image caption Китобійний промисел у наукових цілях розглядається як погане прикриття

Це рішення стосувалося однієї конкретної наукової програми, тому Японія просто змінила назву програми й відновила китобійний промисел.

Однак японські чиновники розповіли BBC, що вони сподіваються, що нову пропозицію розглянуть та ухвалять.

"Це питання потрібно вирішити на основі науки та міжнародного права, але не на емоціях", - закликає Хідекі Моронукі.

Дональд Р. Ротувелл, професор міжнародного права Австралійського національного університету сказав BBC, що припинення мораторію може й не мати великого впливу.

"Якби Японія запропонувала завершити свою наукову програму, то майбутня квота на комерційний китобійний промисел, мабуть, дуже мало змінила у фактичній кількості вбитих китів", - сказав він.

Згідно з науковою програмою, Японія виловлює приблизно 300-400 тварин щороку, а комерційна квота може обмежитись тим самим.

Зараз на деяких китів полюють на території заповідної зони в Антарктиці. Японія стверджує, що заповідник має захищати від комерційного китобійного промислу, але науковий вилов китів не порушує жодних правил.

Копирайт изображения AFP Image caption Кити, яких Японія ловить для досліджень, часто потрапляють на тарілку

Якщо в майбутньому Японія буде ловити китів у рамках квоти на комерційні цілі, то вона буде пов'язана з правилами заповідних зон.

І якщо Японія просто залишить Міжнародну комісію, то вона все одно буде зв'язана міжнародними законами, які кажуть країни "співпрацювати задля збереження китів".

Але існує вірогідність, що спірне питання поступово зніметься саме по собі.

Попит на м'ясо китів у Японії давно падає.

Індустрія вже виживає коштом державних субсидій, і в підсумку, зміна смаків може означати, що комерційне полювання на китів стане невигідним з точки зору ринку.

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