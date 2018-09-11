Мігранти чи інвестори: хто більше вкладає в економіку України?

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За перші сім місяців цього року трудові мігранти перерахували до України 6,35 млрд доларів. Це у 5 разів більше, ніж прямі іноземні інвестиції за той самий час.

За весь 2018 рік, як очікують в НБУ, перекази мають сягнути 11 млрд доларів.

Минулого року трудові мігранти дали країні понад 9,3 млрд доларів.

Таким чином, українські заробітчани залишаються найбільшими інвесторами і одними з головних постачальників валюти до країни.

Якщо 10 років тому, у 2008 році, грошові перекази мігрантів становили 3,4% від ВВП країни, то у 2017 році цей показник був більшим у понад два рази - 8,3%.

Грошові перекази трудових мігрантів стали настільки значною частиною платіжного балансу України, що на початку цього року Національний банк навіть вдосконалив методику, за якою обчислює ці перекази.

Тепер НБУ намагається брати до уваги не лише офіційні транзакції через банки та міжнародні платіжні системи, але й інформацію від центральних банків та фінансових органів інших країн, - так звану "дзеркальну статистику". Вона дозволяє враховувати перекази грошей неофіційними каналами.

За підсумками минулого року найбільше грошових переказів - понад третина - надійшла до України з Польщі. На другому місці - Росія, звідки надійшло 14,6% переказів. Третє місце - у США, грошові перекази з яких становлять 7,3%.

Частка переказів зі Сполучених Штатів за останні роки мало змінилася. А от Росія і Польща "помінялися" місцями: у 2015 році Польща давала 19% переказів, тоді як Росія - 26,4%.

Втім, якщо взяти саме офіційні транзакції, то на перших місцях будуть США і Росія, а от Польща опиниться на 9 місці, пропустивши вперед низку європейських країн та Ізраїль.

Загалом із країн ЄС до України надходить понад 60% грошових переказів.

Якщо десять років тому обсяги грошових переказів від мігрантів і прямі іноземні інвестиції були цілком порівнянними, то за останні кілька років значна перевага належить саме мігрантам.

Ця тенденція зберігається і цього року. За січень-липень 2018 року прямі іноземні інвестиції в Україну склали 1,3 млрд доларів. А от приватні грошові перекази за той самий час становили 6,35 млрд доларів, - у 5 разів більше.

Приблизно така сама пропорція, тільки "дзеркальна", спостерігається щодо інших постачальників валюти до країни - експортерів.

У 2017 році весь експорт товарів і послуг приніс Україні 52,3 млрд доларів. Від мігрантів надійшло у 5,6 разів менше.

За підрахунками Центру економічної стратегії, до 4 млн українців або 16% працездатного населення країни в той чи інший час були трудовими мігрантами. Одночасно за межами країни може перебувати близько 2,6 - 2,7 млн людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption До заробітчан не скрізь ставляться прихильно. Навіть у країнах, громадяни яких і самі є заробітчанами в інших державах

Разом із тим, Україна не є лідером серед країн, які значною мірою залежать від грошей своїх трудових мігрантів.

За підрахунками НБУ і Світового банку, за часткою переказів у ВВП країни, навіть після того, як до загальної суми додали перекази неофіційними каналами, Україна перебуває між Сербією і Латвією. За сумою переказів на душу населення - між Словенією і Македонією.