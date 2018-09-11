На порозі розколу? Москва і Константинополь сперечаються через Україну

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч патріархів Московського Кирила (ліворуч) та Константинопольського Варфоломія минулого тижня не допомогла запобігти кризі у стосунках між двома патріархатами

Російська православна церква (РПЦ) заявляє про готовність розірвати відносини з Константинопольським патріархатом у разі, якщо той надасть автокефалію (незалежність) частині українського православ'я.

Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон (Алфєєв) заявив про це після того, як Константинополь оголосив, що посилає до Києва своїх екзархів для підготовки до створення нової, незалежної від РПЦ української церкви.

У Москві назвали цей крок підлим і віроломним, а прихильники автокефалії в Києві кажуть, що надання церковної незалежності можна очікувати вже в жовтні цього року.

ВВС розбиралася у витоках цього конфлікту і в тому, до яких результатів може призвести протистояння двох найвпливовіших патріархатів світового православ'я.

Про що взагалі суперечка?

У центрі конфлікту між Москвою і Константинополем - питання про майбутнє українського православ'я.

Зараз в Україні діють три православні церкви. Лише одна з них - церква Московського патріархату (УПЦ МП), що входить до структури РПЦ, - визнається іншими православними церквами. Церкви Київського патріархату (УПЦ КП) й автокефальна церква (УАПЦ) світовим православ'ям не визнаються, а в РПЦ їх називають "розкольницькими угрупованнями".

У квітні цього року невизнані церкви направили Константинопольському патріархові Варфоломію прохання про надання їм автокефалії. Їхні прохання підтримали президент і Верховна Рада України.

Проти української автокефалії різко виступили в Москві. РПЦ вважає Україну своєю канонічною територією, а УПЦ МП - єдиною церквою, яка може легітимно діяти в країні.

У Константинополі кажуть, що наприкінці XVII століття передали територію нинішньої України Російській церкві в тимчасове управління, а пізніше Москва незаконно "анексувала" ці землі. Тут натякають, що у зв'язку з цим навіть церква Московського патріархату на території України сьогодні не є вповні канонічною.

Крім того, ці два патріархати по-різному бачать процедуру надання церквам автокефалії. Константинопольський патріархат, який ще називають Вселенським, історично претендує на першість у православному світі та вважає, що може дарувати церковну незалежність своїм одноосібним рішенням. У Москві переконують, що першість Константинополя є формальністю, а рішення про автокефалію повинні приймати всі існуючі церкви спільно.

Чому цей конфлікт загострився зараз і хто такі екзархи?

Минулої п'ятниці Константинополь видав коротку заяву, в якій повідомив, що "в рамках підготовки до надання Православній Церкві в Україні автокефалії" до Києва направляються два екзархи (представники) Вселенського патріархату.

По суті, це було перше офіційне оголошення Константинополя про наміри надати українцям автокефалію - до того там обмежувалися заявами, які допускали неоднозначне тлумачення.

Приїзд же до Києва екзархів - тим більше, етнічних українців, єпископів Константинопольського патріархату в США і Канаді - співрозмовники ВВС у київських церковних і політичних колах назвали свідченням того, що процес надання українському православ'ю автокефалії вийшов на фінішну пряму. Джерела ВВС кажуть, що місією екзархів стане спільна з київськими церквами та владою підготовка Об'єднавчого собору, на якому, власне, створять нову церкву, яка отримає Томос про автокефалію (грамоту про незалежність).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одним з локомотивів створення в Україні незалежної від Москви церкви називають президента Петра Порошенко

У Москві на скерування Константинополем екзархів до Києва відреагували вкрай критично - особливо з огляду на те, що це сталося всього за тиждень після зустрічі патріархів Московського Кирила та Константинопольського Варфоломія з українського питання.

Вже 8 вересня синод РПЦ виступив зі спеціальною заявою, в якій назвав цей крок грубим попранням церковних канонів, які забороняють єпископам однієї помісної церкви втручатися у внутрішнє життя й справи іншої церкви.

А глава відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон заявив, що можливе надання Вселенським патріархатом автокефалії "групі розкольників" може призвести до розколу всього світового православ'я.

"Канонічна церква цю автокефалію не прийме. Ми в Російській церкві, звичайно, цю автокефалію не визнаємо. І у нас не буде іншого виходу, крім як розірвати спілкування з Константинополем", - заявив він.

Що таке "розрив спілкування", яким погрожує Константинополю РПЦ?

У вже процитованому інтерв'ю митрополита Іларіона каналу "Россия 24" йшлося про те, що синод Російської церкви вже зараз обговорює заходи у відповідь на крок Константинополя. Ієрарх РПЦ відмовився конкретизувати, про які саме заходи йдеться, щоб "залишити нашим поки що все-таки партнерам можливість одуматися і переглянути свої рішення".

Проте спостерігачі відзначають, що гіпотетичний розрив відносин між двома найвпливовішими патріархатами сучасного православ'я може мати різні форми.

"Розрив (відносин між патріархатами) буває чотирьох рівнів: не спілкуються тільки патріархи, не спілкуються всі єпископи двох церков, немає спілкування у всього кліру, не допускається спільна молитва навіть мирян", - пише православний публіцист диякон Андрій Кураєв.

Про те, якої саме форми може набути нинішній конфлікт Москви та Константинополя з українського питання, наразі говорити складно, митрополитом Іларіоном були сказані тільки найзагальніші фрази, зазначає колишній відповідальний редактор "Журналу Московської Патріархії" Сергій Чапнін.

Проте, якщо врахувати його слова про те, що "засоби церковної дипломатії вичерпані", а також низку інших заяв представників РПЦ та російських церковних фахівців з українського питання, то може йтися про підготовку Москвою ґрунту для розриву євхаристійного спілкування між РПЦ і Константинопольським патріархатом, продовжує Чапнін.

Саме це в інтерв'ю російському православному телеканалу "Царьград" назвав "найприроднішою і найлогічнішою відповіддю" на дії Константинополя професор Православного Свято-Тихонівського університету Владислав Петрушко.

"Може, це їх протверезить", - додав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Києві кажуть, що після створення нової, незалежної від РПУ церкви вона діятиме в країні паралельно з Московським патріархатом

Євхаристійне спілкування означає можливість спільно служити літургії священикам різних православних церков і, відповідно, можливість вірян цих церков брати участь в богослужіннях одне одного.

"Припинення спілкування означає, що частина вірян відпадає від вселенської церкви, від вселенського православ'я", - говорить київська релігієзнавець Людмила Філіпович.

Можливого рішення про припинення євхаристійного спілкування з Константинополем більшість російських православних вірян навіть не помітять, проте досить болючим воно буде для прихожан в Європі і Америці, де парафії Російської церкви і Константинопольського патріархату існують в одному просторі, відзначає Сергій Чаплін.

"Якщо це все-таки станеться, то виникне велике питання: якщо патріарх Кирило і митрополит Іларіон не змогли домовитися з Константинополем, то чому через це повинна страждати вся церква? Я не виключаю, що таке рішення патріарха буде піддано дуже серйозній і дуже різкій критиці", - говорить Сергій Чапнін.

Чи припиняла раніше Москва спілкування з Константинополем?

Російська православна церква вже переривала євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом у 1996 році, коли Константинополь надав автономію частині православних парафій на території Естонії.

Тоді розрив між патріархатами тривав кілька місяців: сьогодні в Естонії співіснують дві канонічні православні церкви, а парафії самі вибирали, в чиєму підпорядкуванні їм перебувати - Москви чи Константинополя.

Сьогодні в Києві на "естонський прецедент" посилаються, прогнозуючи розвиток подій у разі загострення конфлікту між Москвою та Константинополем щодо українського питання.

"В Естонії і у нас ситуації дуже схожі. Москва тоді розірвала спілкування, але тривало це недовго: там побачили, що від такого розриву більше страждають вони самі", - говорить ВВС керівник інформаційного управління невизнаної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

З іншого боку, співрозмовники ВВС у РПЦ кажуть, що порівнювати естонську й українську історії в принципі некоректно. В Естонії йшлося про кілька десятків парафій, розташованих у неправославній країні. В Україні ж діють понад 12 тисяч парафій УПЦ МП, що становить близько третини церковних володінь РПЦ. Київські співрозмовники ВВС прогнозують, що після утворення незалежної церкви вагома частина нинішніх парафій УПЦ МП перейде з підпорядкування Москви до нової церкви. У РПЦ називають такі прогнози безпідставними і пророкують, що формування нової церкви призведе до масового захоплення храмів УПЦ МП і кровопролиття в Україні.

Крім того, в Москві звертають увагу на геополітичний вимір нинішнього конфлікту. Митрополит Іларіон говорить, що РПЦ абсолютно не згодна з претензіями Константинополя на роль лідера, арбітра в сучасному православному світі, його особливі права і привілеї.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На території України розташовано близько третини церковних володінь РПЦ

А керівник синодального відділу РПЦ з питань стосунків з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда вбачає одну з причин нинішньої кризи у впливі на Константинопольський патріархат з боку США.

Нарешті, важливим є й символічне значення створення визнаної світовим православ'ям української церкви. РПЦ і Росія ведуть свою історію від хрещення Русі київським князем Володимиром і не горять бажанням віддати цю спадщину новоствореній церкві.

"Ми ніколи не погодимося на зміну священних канонічних кордонів нашої церкви, бо Київ - це духовна колиска святої Русі, як Мцхета для Грузії або Косово для Сербії", - сказав патріарх Кирило ще в листопаді 2016 року.

"Створенням незалежної української церкви неоімперський проект Росії просто закривається. Адже якщо її історія не бере початок у Київській Русі, князеві Володимирі, то від чого їм вести відлік? Від Івана Калити й Золотої орди?" - каже архієпископ Євстратій з УПЦ КП.

Чи підтримають Російську церкву інші православні церкви?

Точної відповіді на це питання наразі не знає ніхто. Після того як Константинопольський патріархат отримав прохання про автокефалію з Києва, його делегація об'їхала всі півтора десятки існуючих православних церков і проінформувала їх про намір надати українській церкві незалежність. Паралельно по цих же церквах їздили і представники РПЦ: вони переконували колег у тому, що такий крок Константинополя матиме згубні наслідки як для світового православ'я, так і для самої України.

"Наша церква проводила консультації з усіма помісними церквами... Ми отримали практично від усього православного світу розуміння і підтримку в цій ситуації", - заявив у понеділок в ефірі каналу "Росія-1" представник РПЦ Володимир Легойда.

У Російській церкві вважають, що неканонічне надання українському православ'ю автокефалії Константинополем може призвести до розколу в світовому православ'ї, а професор Свято-Тихонівського університету Владислав Петрушко закликає у такому разі провести Всеправославний собор, "навіть якщо він не буде повним", на якому "назвати речі своїми іменами ", фактично зафіксувавши появу двох "православних всесвітів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерти кажуть, що розрив стосунків між РПЦ та Константинопольським патріархатом може призвести як до розколу у світовому православ'ї, так і до самоізоляції Москви

З іншого боку, в Києві звертають увагу на те, що жодна з помісних церков офіційно не виступила проти створення в Україні нової незалежної церкви.

Водночас, в Києві кажуть, що в разі, якщо Москва зважиться на розрив відносин з Константинополем і закличе наслідувати цей приклад своїх союзників серед православних церков, за нею можуть піти Антіохійський патріархат, значна частина парафій якого розташовані на території Сирії, і Сербська церква .

"Якщо процедура надання автокефалії буде дотримана (Константинополем), церковно-канонічних підстав для відмови визнавати її не буде - тільки політичні. Думаю, більша частина церков займуть або бік Константинопольського патріархату, або нейтральну позицію: мовляв, це ваш конфлікт, розбирайтеся самі", - каже ВВС Сергій Чапнін.

Що буде далі?

У РПЦ продовжують стверджувати, що готові до максимально жорстких заходів у відповідь на гіпотетичне надання українському православ'ю автокефалії: конкретні кроки зараз нібито обговорюються на синодальному рівні.

З одного боку, позицію Константинопольського патріарха устами члена синодальної біблійно-богословської комісії РПЦ протоієрея Андрія Новикова тут називають "абсолютною, чистою єрессю". З іншого - демонструють готовність до компромісу.

"Російська церква до кінця намагається зберегти мир і до кінця уберегти своїх братів від якихось непоправних кроків", - говорить Володимир Легойда з синодального відділу зі зв'язків з суспільством та ЗМІ.

У Києві ж впевнені, що загроза розриву відносин з Константинополем з боку Москви не призведе до будь-яких затримок в процесі отримання українським православ'ям автокефалії, хоча і утримуються від конкретних прогнозів з приводу того, коли це може відбутися.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Київські прибічники автокефалії кажуть, що незалежна церква в Україні може з'явитися вже до кінця цього року

Ухвалювати таке рішення уповноважений синод Вселенського патріархату. Його найближче засідання намічено на 9-11 жовтня, і співрозмовники ВВС у Києві кажуть, що всі формальності на шляху до видання Томосу про автокефалію вже улагоджені.

Потім настане пауза - за оцінками джерел ВВС, від двох тижнів до двох місяців. За цей час у Києві повинен відбутися Об'єднавчий собор, підготовкою якого займуться, в тому числі, делеговані Константинополем екзархи. У ньому візьмуть участь ієрархи невизнаних українських церков, а також єпископи УПЦ МП, які ще в квітні направили патріарху Варфоломію індивідуальні листи з підтримкою ідеї автокефалії. Співрозмовники ВВС в Києві кажуть, що такі листи написали близько десяти ієрархів Московського патріархату, їхні імена тримають в секреті з міркувань безпеки.

Таким чином, київські прихильники автокефалії впевнені, що нова, незалежна від Москви православна церква з'явиться вже цього року.