Кримський титан: як виглядає завод, про який зараз всі говорять

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Завод "Кримський титан", розташований в анексованому Криму, опинився в центрі уваги після інформації про токсичні викидина півночі півострова і півдні Херсонщини.

Протягом останніх тижнів місцеві мешканці скаржилися на печіння в горлі і носі, дивний наліт та іржу, що з'явилася на металевих предметах.

Тимчасово і в Криму, і в Херсонській області закрили школи та садочки, а дітей стали вивозити подалі від забрудненої території.

Влада півострова заявила, що ця ситуація - через брак води в кислотонакопичувачах заводу. І покладає провину на Україну, яка після анексії припинила водопостачання Північно-Кримським каналом.

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Українська влада з такими оцінками не погоджується.

За підсумками лабораторних досліджень, основним джерелом забруднення є саме діяльність заводу, а не кислотний накопичувач, половина якого розташована на території Херсонської області, заявив у вівторок голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.

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Станом 9 вересня роботу заводу призупинили. У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) зазначають, що на об'єкті проводять ремонтні роботи.

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"Україна не має доступу до всієї інформації про ситуацію на тимчасово окупованій території, але, за попередніми оцінками експертів, проведення ремонтних робіт може свідчити про наслідки техногенної аварії на підприємстві, яка могла бути викликана порушенням технологічного циклу", - йдеться в заяві міністерства.

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