А керівник хто? Як в університеті Богомольця воюють за посаду ректора

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"Я не знаю, хто у нас зараз в.о. ректора. Дзвоніть у канцелярію", - заявила ВВС News Україна декан медичного факультету університету Богомольця Наталія Літвінова.

У понеділок, 10 вересня, не розуміли або казали, що не знають ім'я свого керівника ні у відділі кадрів, ні у канцелярії.

За посаду ректора найбільшого медичного вишу країни йде боротьба схожа на довгий серіал, у якому фігурують викрадення документів, бійки і взаємні звинувачення.

Що відбувається в університеті Богомольця, хто ним керує і що про це думають студенти і викладачі, дізнавалась ВВС News Україна.

Історія конфлікту

Про університет Богомольця сперечаються ще з зими, коли МОЗ відсторонив з посади ректора Катерину Амосову, доктора наук і дочку відомого українського кардіохірурга і академіка Миколи Амосова.

Деякі студенти оголосили це через страйк, а частина викладачів виступила на підтримку пані Амосової і проти призначеного МОЗ в.о. ректора професора хірургії Михайла Захараша.

Копирайт изображения unian Image caption Так виглядали корпуси університету Богомольця під час страйку взимку 2018 року

Страйк тривав недовго, а в березні МОЗ визнала роботу Амосової незадовільною і з нею розірвати контракт. Сама пані Амосова назвала це розправою і почала судитися з відомством Уляни Супрун за повернення на посаду.

Новий навчальний рік у Богомольця теж почався зі скандалів. Призначений в середині серпня новий в.о ректора Юрій Кучин до свого робочого кабінету заходив у супроводі поліції. Під вишом проходили акції студентів проти його призначення. З'являлись повідомлення, що активістів били невідомі. Деякі викладачі, зокрема, у Вченій раді вишу, називали пана Кучина нелегітимним і відмовилися виконувати його накази.

Копирайт изображения unian Image caption У виші дії МОЗ називають свавіллям

На початку вересня п'ять проректорів вишу, яких МОЗ називає прибічниками пані Амосової, оскаржили в суді призначення Кучина на посаду, а всі його рішення назвали незаконними.

Після цього серія призначень і звільнень в університеті продовжилася. Утворилося певне двовладдя. Поки МОЗ замість Кучина призначав вже третього в.о. ректора, в університеті працював свій в.о. керівника Ярослав Цехмістер, який видавав свої накази. Наприклад, в день, коли стало відомо, що МОЗ призначив в.о. ректора Олександра Науменка, його взагалі звільнили з університету.

У Facebook паралельно існує дві сторінки вишу, які постять протилежні заяви - одна на підтримку кадрів від МОЗ, інша розміщує схвальні пости про Амосову.

Крім бійок і протестів події в університеті Богомольця супроводжувалися блокуванням приміщень і зникненням документів. У МОЗ взагалі заявили про зрив навчального процесу.

"Каламутять воду"

МОЗ звинувачує пані Амосову у спробах утриматися на посаді, у тому числі за допомогою групи лояльних студентів і викладачів.

"Колишня адміністрація всіма засобами намагається утриматись при владі у начебто навчальних закладах, де викладачі та студенти є якимось феодальним спадком", - заявила Уляна Супрун. У МОЗ кажуть про "спротив людей системи" і називають це ще одним доказом необхідності змін.

У МОЗ повідомили, що отримали скарги від викладачів, яких звільняють через небажання підтримати колишню ректорку.

Катерина Амосова, яка після звільнення стала професором кафедри внутрішньої медицини, а наприкінці серпня стала головою Вченої ради вишу, заперечує будь-який вплив на викладачів і звинувачує відомство Уляни Супрун у бажанні "проштовхнути" на місця своїх людей. На її думку, МОЗ взагалі не має права присилати в університет Богомольця своїх в.о.

Копирайт изображения unian Image caption Пані Амосова вважає, що її звільнили незаконно

За її словами, йдеться про порушення автономії та самоврядування університету. За відсутності ректора виконувати його обов'язки може лише проректор, якого обрала Вчена рада.

"У МОЗ займаються "безпрєдєлом" і каламутять роботу", - описав конфлікт довкола університету Богомольця голова наглядової ради вишу Юрій Щербак, назвавши конфлікт "рейдерством". З критикою на адресу МОЗ виступила низка викладачів вишу під час Вченої Ради вишу, яку провели наприкінці серпня.

"Це балаган"

"Я не намагаюся розібратися, хто там правий, хто там лівий. Але мені прикро, що найкращий (у минулому!) мед виш країни перетворили на таке посміховисько", - розповіла ВВС News Україна аспірант університету, яка попросила не називати ї ім'я.

Вона зазначила, що під час цих всіх подій деякий час не працював електронний деканат і сайт універу.

Копирайт изображения unian Image caption Уляна Супрун говорить, що всі зміни блокують "люди системи"

"Краще б системою навчання так зайнялися, як вибором ректора ... одна дурниця відбувається", - пишуть у Facebook студенти університету Богомольця.

Дії колишнього керівництва університету Богомольця підтримує студентський парламент. Проте деякі студенти заявляють, що він занадто лояльний до колишнього керівництва . "Час створювати незалежне студентське самоврядування, яке буде захищати студентів, незалежно від того, хто буде ректором", - заявив Олександр Соколенко, студент шостого курсу, публікуючи відеозвернення у Facebook.

Ввечері у вівторок, 11 вересня, у відділі кадрів вишу так і не знали, хто ним керує. Попри наказ МОЗ на сайті вишу в.о. ректора значився пан Цехмістер. Там саме публікувалися інтерв'ю пані Амосової.