"Заручниця" ісламської революції: чому Іран не дозволяє виїзд українці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ісламська революція 1979 року суттєво змінила становище жінок в іранському суспільстві

Вже півтора місяці в посольстві України в Тегерані переховується 32-річна українка, яка каже, що втекла від свого чоловіка-іранця через насильство.

Іранська влада не дозволяє їй залишити територію країни.

За словами українських дипломатів, чоловік чатує під посольством та навіть здійснив напад на нього, аби силоміць повернути дружину. Сама вона просить поки що не розголошувати її ім'я.

Заборона на виїзд українки поступово стає проблемою у відносинах Ірану та України.

Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк назвав жінку, що переховується у посольстві, "таким собі Джуліаном Ассанжем". Цей австралійський журналіст, який прославився оприлюдненням таємної інформації американських відомств, побоюється арешту і вже сім років переховується на території посольства Еквадору в Лондоні.

"Ми побоюємося за її життя"

Про обставини, що спонукали українку шукати притулок в дипломатів, розповів посол України в Ірані Сергій Бурдиляк.

"Наша землячка потрапила в сім'ю, де з неї знущалися. Закінчилося тим, що він (чоловік. - Ред.) порізав їй склом руки, і вона прибігла в посольство за порятунком - ми їй потім накладали шви. Але її паспорт залишився в чоловіка", - повідомив він в інтерв'ю Укрінформ.

"Ми побоюємося за її життя та здоров'я", - наголосив у коментарі ВВС News Україна консул України в Ірані Сурен Бальянц.

Він пояснює, що чинні закони не дозволяють іранській владі оформити виїзд українки: "Згідно з законодавством Ірану, жінка, яка укладає шлюб з іранцем, автоматично набуває громадянства Ірану".

"З країни вона може виїхати або за нотаріальним дозволом чоловіка, або після розлучення, чого немає в даному випадку", - додає він.

Таке законодавство щодо прав жінок стало наслідком ісламської революції 1979 року, в результаті якої влада в Ірані перейшла до релігійних лідерів. На розлучення за бажанням у країні мають право лише чоловіки. Жінці, аби отримати розлучення, треба доводити негідну поведінку чоловіка - жорстоке та принизливе ставлення, наркоманію або пияцтво - у суді.

Наразі адвокати допомагають українці, що переховується в посольстві, в упорядкуванні документів на розлучення. Для цього в Ірані необхідні документи судово-медичної експертизи, що підтверджують завдання важких тілесних ушкоджень.

"Протягом цього часу намагаємося отримати відповідний висновок судово-медичної експертизи. Поки його немає, чоловік може вимагати повернення жінки додому в примусовому порядку. Дітей в них немає і жінка готова відмовитися від всіх претензій до чоловіка тільки би повернутися швидше до України", - зазначає дипломат.

Наразі посольство встановило зв'язок українки з її матір'ю в Україні. В жінки є гроші, аби забезпечити своєї потреби, їй допомагають дипломати та небайдужі українці. Проте якщо ситуація затягнеться, їй знадобиться фінансова допомога.

"Вона не робила заяви про фінансову допомогу (від України. - Ред.) і краще почекати, коли вона буде вкрай необхідною", - вважає Сурен Бальянц.

Напад на посольство

Чоловік українки, яка переховується у посольстві, продовжує приходити до його будівлі і вимагати її повернення. Ба більше, за словами дипломатів, він вже здійснив напади на посольство та автомобіль посла.

"Відеозапис підтверджує, що він перешкоджав руху автомобілю посла. Ми розцінюємо це як напад. Він також намагався незаконно і силою проникнути до будівлі посольства, були пошкоджені двері", - зазначив Сурен Бальянц.

Копирайт изображения Посольство України в Ірані Image caption Українські дипломати розповідають, що розгніваний чоловік українки намагався вдертися до посольства. Зупинили його українські прикордонники, а не іранська дипломатична поліція

За його словами, дипломатична поліція Ірану не перешкоджала нападу і "повністю ігнорує свої функції", а спробі вдертися на територію посольства запобігли українські прикордонники.

"З приводу цих подій є лише вибачення на словах. Ми не розуміємо, чому ця людина досі на волі. Це показова ситуація - якщо трапиться більш серйозна подія, іранська дипломатична поліція може зреагувати подібним чином", - наголошує пан Бальянц.

Як іншу українку рятували від смертної кари

Українські жінки в Ірані не вперше потрапляють у складне становище, коли у їхньому шлюбі виникають проблеми. Для багатьох з них допомога українських дипломатів стає останньою надією на порятунок.

"Громадянки України, піддавшись, скажімо так, шарму Близького Сходу, приїжджають сюди та зустрічають сувору реальність ісламського світу. Я не говорю що це погано (виходити заміж за іранців. - Ред.), просто є певна різниця культур, не всі закохані її розуміють", - зазначає пан Бальянц.

За його словами, МЗС оновить рекомендації для українок, які укладають шлюб та їдуть в Іран, аби у випадку подібних конфліктів з чоловіками вони знали, до кого звертатися по допомогу.

Дипломат згадує, що за півроку його роботи на посаді консула в Ірані вже чотири українки зверталися по допомогу до посольства, аби домогтися від своїх чоловіків розлучення та права на виїзд. Українським дипломатам часто вдавалося шляхом переговорів вирішувати конфлікти щодо розлучень українок і вони не переходили в публічну площину.

"Був випадок, коли українка зрадила своєму чоловіку, громадянину Ірану, і це було зафіксовано. В Ірані за таке - смертна кара через побиття каменями. Завдяки нашому втручанню, справу вдалося закрити. Якби чоловік не погодився на переговори, жінку б стратили. В них двоє дітей, і вони намагаються подолати цю кризу", - розповідає Сурен Бальянц.

Випадок з жінкою, що переховується у посольстві, став винятком - її чоловік проявляє агресію і не хоче йти на діалог.

Копирайт изображения Сурен Бальянц Image caption Консул України в Ірані Сурен Бальянц розповідає, що українські дипломати вже не вперше допомагають українкам в Ірані подолати складні наслідки невдалих шлюбів

Водночас посол України в Ірані Сергій Бурдиляк заявляє, що чимало українок все ж щасливі у своєму подружньому житті з чоловіками-іранцями.

"90% шлюбів українок з іранцями - це абсолютно нормальні здорові сім'ї. В Ірані ніхто чотирьох дружин не має, хоча шаріат це допускає, усі живуть з однією дружиною і в них усе добре. Чоловіки там не випивають, не кривдять дружину, приносять у дім гроші. В момент оформлення шлюбу іранці підписують контракт", - розповів він в інтерв'ю Укрінформ.

Однак додає, що ситуація із забороною українці залишити територію Ірану, суперечить намірам України розвивати добрі відносини з цією країною.

"Ми тут будуємо дружні відносини між Україною та Іраном, це наша головна задача. Конфлікти не є нашою метою", - наголошує Сурен Бальянц.

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