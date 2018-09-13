Шлях у 13 років: як IKEA заходить на український ринок

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перший магазин шведська компанія планує відкрити наступного року

Днями стало відомо, що шведська торговельна мережа IKEA вийде на український ринок.

Українська влада відразу заявила про успіхи в боротьбі з корупцією та покращення інвестклімату, а соцмережі розкритикували формат нового магазину та надмірний піар на цьому політиків.

Перший магазин відомого бренду відкриється у Києві вже влітку наступного року. І якщо все буде добре, то згодом IKEA з'явиться і в інших містах України.

BBC News Україна спробувала дізнатися, чому шведська компанія так довго йшла в Україну та яким буде її перший магазин.

Три спроби

IKEA вже 13 років намагалася зайти на українських ринок, розповіла BBC News Україна голова офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.

Спочатку компанія хотіла відкрити магазин в Україні у 2005 році, потім - у 2007 та 2008 роках, третій захід стався зараз.

"Річ у тому, що покійному керівнику цієї компанії (засновник IKEA Інгвар Кампрад - Ред.) подобалася Україна. І він дуже добре пам'ятав ту першу ділянку, яку IKEA так і не отримала в Києві", - розповіла пані Ковалів.

Тоді компанія вела переговори з українською владою, але їй так і не дали можливості розпочати бізнес в Україні. Окрім проблеми з виділенням земельної ділянки, були намагання представників київської влади "стати локальними партнерами IKEA в Україні".

ЗМІ писали про те, що від компанії вимагали великі хабарі та відкати, а це для шведського гіганта, який звик працювати за правилами, неприпустимі речі.

За словами пані Ковалів, у 2014 році почався конфлікт на Сході і це був не найкращий час через економічну кризу та ситуацію з безпекою.

Скандинавський бізнес дуже серйозно ставиться до правил та законодавства країни, а також має нульову толерантність до корупції. Інвестори детально вивчають ситуацію всередині країни і лише потім приймають рішення, заходити чи ні, додає вона.

Саме після такого аналізу, у 2017 році IKEA вирішила відкрити перший магазин в Україні.

Скільки магазинів?

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Перший магазин відкриється вже влітку 2019 року в ТРЦ Ocean Mall у Києві, асортимент включатиме меблі та аксесуари.

В самій компанії повідомили, що переходять до формату магазинів, які є меншими за розмірами і розташовані в центральній частині міста, аби задовольнити вимоги сучасних споживачів, які хочуть робити покупки ближче до своїх домівок. Саме такого формату магазин, так званий city store, і відкриють в Києві.

Українським покупцям запропонують "широкий асортимент товарів привабливого дизайну, а також перелік послуг та рішень для дому, які надихають".

При цьому в Національній інвестиційній раді запевняють, що рішення про формат першого магазину шведська компанія ухвалила самостійно і це не пов'язано з проблемою виділення земельної ділянки для великого магазину у столиці.

Відомо, що IKEA планує відкрити магазин не лише в Києві. Такі наміри підтвердили як у самій компанії, так і в українській владі.

"Ми хочемо на першому магазині вивчити та зрозуміти ринок, а потім, коли відчуємо, що його розуміємо, будемо відкривати магазини в Києві та інших містах. В ідеалі - для вивчення потрібен рік, аби отримати повний цикл", - повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" директор "IKEA Південно-Східна Європа" Стефан Вановебеке.

Реформи чи ні?

Представники української влади виступили з заявами про те, що прихід такої великої та відомої компанії говорить про успішну боротьбу з корупцією та покращення інвестиційного клімату.

У самій компанії теж заявили, що бачать зміни в економіці України на краще, тому і вирішили відкрити магазин.

"Ми впевнені, що момент виходу - правильний, оскільки ми бачимо зміни, бачимо, що економіка зростає, "бум" в ІТ-секторі, бачимо, що було зроблено багато реформ. Звичайно, ще багато треба зробити. Але ми оптимісти та впевнені, що це правильний момент", - каже Стефан Вановербеке.

Копирайт изображения Прес-служба президента України Image caption Головний виконавчий директор "IKEA Південно-Східна Європа" Стефан Вановебеке заявив про наміри відкрити перший магазин у Києві

Проте користувачі соцмереж обурюються, що магазин буде не таким великим, як в інших європейських країнах, та невдоволені тим, що на таких подіях піариться влада.

Українська сторона каже, що прихід шведської компанії став можливим завдяки ефективній боротьбі з корупцією в країні. "А як же Росія, де IKEA вже давно працює?", - запитували інші користувачі соцмереж.

Дійсно, компанія відкрила перший магазин в підмосковних Хімках ще у 2000 році. Згодом мережа розвивалася, нові магазини відкривалися в інших областях.

У Києві пояснюють це тим, що для шведської компанії важливий великий ринок, яким є РФ. А український ринок, особливо після початку військових дій на Донбасі, становив певні ризики.

Співрозмовники ВВС News Україна, які знайомі з деякими аспектами перемовин зі шведською компанією, припускають, що на успішність перемовин могла вплинути реструктуризація всередині компанії.

До 2014 року розвитком українського ринку займався російський офіс. Проте зараз над виходом на український ринок працює вже "IKEA Південно-Східна Європа".

Експерти звертають увагу на той факт, що IKEA не пішла шляхом будівництва свого магазину, а буде орендувати приміщення в ТРЦ.

"Не стали ризикувати займатися тут будівництвом нового об'єкту. Будуть завозити імпортні товари та продавати їх в орендованому магазині. Звичайно і це не погана, а хороша новина, але навколо цього якось забагато піару", - вважає експерт Андрій Герус.

У владі сподіваються, що прихід таких відомих компаній, як H&M, IKEA, Decathlon стануть сигналом для інших інвесторів.

Проте поряд із запевненнями влади в тому, що ніяких перепон для бізнесу не буде, важлива ефективна робота державних органів, таких як митна, податкова та Держпродспоживслужба.

"Ми запросили керівника "IKEA Південно-Східна Європа" стати членом Національної інвестиційної ради", - каже Юлія Ковалів. А оскільки до цього органу входять також представники українського уряду, а головою є президент, то компанія зможе напряму розповідати про всі можливі проблеми та ускладнення.

IKEA була створена в 1943 році. Компанія є найбільшим у світі ритейлером товарів для дому.

Вона має магазини в 29 країнах світу.

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