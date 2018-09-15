#Непроґавте: хімічні токсини з Криму, хасиди в Умані, скандалістка Вільямс і "туристи" в Солсбері
Не встигали слідкувати за новинами цього тижня? Все найцікавіше - у нашому тижневому дайджесті.
Головні теми тижня:
Екологічна катастрофа на Херсонщині
Завод "Кримський Титан", розташований в анексованому Криму, опинився в центрі уваги після інформації про токсичні викиди на півночі півострова і півдні Херсонщини.
Протягом останніх тижнів місцеві мешканці скаржилися на печіння в горлі і носі, дивний наліт та іржу, що з'явилася на металевих предметах.
- "Дихати було нічим": мешканці Херсонщини про токсичне повітря з Криму
- "Кримський Титан": як виглядає завод, про який зараз всі говорять
Тимчасово і в Криму, і в Херсонській області закрили школи та садочки, а дітей стали вивозити подалі від забрудненої території. Кореспонденти BBC News Україна побували у зоні, враженій хімічними токсинами.
Москва і Константинополь сваряться через Україну
Російська православна церква (РПЦ) заявила, що може перестати визнавати патріархат в Константинополі, якщо православній церкві в Україні дадуть автокефалію.
У п'ятницю синод РПЦ вирішив обмежити відносини із Константинопольським патріархатом - зокрема у церквах РПЦ припинять згадувати Константинопольського патріарха у молитві, що аналогічно розриву дипломатичних відносин.
Таким чином у РПЦ відреагували на рішення надіслати до Києва своїх екзархів (представників) для підготовки до надання православній церкві в Україні автокефалії.
Однак нинішні пристрасті - далеко не перші за тисячолітню історію православ'я на землях Київської Русі та у стосунках в трикутнику Київ-Москва-Константинополь. У XV та XVI століттях вже існував своєрідний церковний розкол, а Константинополь понад 100 років не визнавав незалежний статус православної церкви у Москві.
Україна виграла апеляцію щодо "боргу Януковича"
Апеляційний суд Англії відправив на новий розгляд позов Росії до України про стягнення заборгованості з євробондів у 3 млрд доларів, наданих Києву в грудні 2013 року.
Суд вирішив, що Україна має право висувати аргументи на свій захист, які стосуються примусу до угоди. Фактично, це відкидає варіант розгляду справи як суто комерційної і відкриває дорогу до політичного процесу, на якому Київ може висунути аргументи щодо анексії Криму і участі Росії у конфлікті на сході України.
У результаті Києву, можливо, доведеться повернути борг, але наразі англійський суд погодився з аргументами української сторони.
Вирок Сущенку
Журналіста агентства "Укрінформ" Романа Сущенка остаточно засудили у Росії до 12 років колонії суворого режиму.
Таке рішення у середу виніс Верховний суд РФ, який розглядав скаргу захисту українця.
У Росії його засудили за звинуваченням у шпигунстві. Апеляцію захисників повністю відхилили.
Хасиди в Умані
Щороку до Умані приїздять тисячі хасидів на святкування нового року - Рош-га-Шана.
За тиждень святкувань уманська вулиця Пушкіна стає маленьким Ізраїлем. Тут селиться 30 тисяч хасидів, але релігія не дозволяє їм працювати у шабат. Тому сміття на вулицях вони не прибирають.
Наші кореспонденти дізнавалися як до цього ставляться місцеві мешканці.
З міжнародних новин:
"Туристи" у Солсбері
Олександр Петров і Руслан Боширов, яких підозрюють в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, заявили, що приїхали до Британії як "просто туристи".
До Солсбері вони нібито поїхали дивитися на собор зі шпилем заввишки у 123 метри, але в перший раз змокли через сніг і багнюку, тож довелося повертатися ще раз, розповіли вони в інтерв'ю російському державному телеканалу RT.
Раніше президент Росії Володимир Путін розповів, що чоловіків, яких Британія підозрює в отруєнні, знайшли і в їхній історії немає нічого кримінального.
Ураган у США
Потужний ураган "Флоренс" досягнув східного узбережжя США, куди приніс сильний вітер, дощі й очікування "катастрофічних" повеней.
Ураган назвали найпотужнішим за кілька десятиліть.
- На США насувається “найпотужніший ураган за декілька десятиліть”
- Ураган у США: сильні опади, повені та знеструмлення
Серена Вільямс і скандал на US Open
Американка Серена Вільямс влаштувала сварку із суддею у фіналі US Open, чим геть затьмарила перемогу своєї суперниці - японки Наомі Осаки.
Під шквал критики потрапив австралійський художник, який намалював карикатуру на поведінку Серени.
Незвичні новини з усього світу:
Щур у супі
У Китаї вагітна жінка знайшла у своєму супі мертвого щура. Це обійшлося популярній мережі ресторанів у 190 млн доларів.
Не пийте хоча б раз на тиждень
Людям у віці від 45 до 65 років варто хоча б раз на тиждень регулярно утримуватися від алкоголю, кажуть британські фахівці.
За словами медиків, "дні без алкоголю" допоможуть покращити сон, схуднути, а також знизять ризики високого тиску та розвитку раку.
Марк Волберг і його суворий режим
Актор Марк Волберг здивував світ, оприлюднивши свій режим дня.
Відомий своєю відмінною фізичною формою актор зізнався, що встає о 2.30 ночі, щоб встигнути потренуватися двічі на день.
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.