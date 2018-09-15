Непроґавте: хімічні токсини з Криму, хасиди в Умані, скандалістка Вільямс і "туристи" в Солсбері

Не встигали слідкувати за новинами цього тижня? Все найцікавіше - у нашому тижневому дайджесті.

Головні теми тижня:

Екологічна катастрофа на Херсонщині

Завод "Кримський Титан", розташований в анексованому Криму, опинився в центрі уваги після інформації про токсичні викиди на півночі півострова і півдні Херсонщини.

Протягом останніх тижнів місцеві мешканці скаржилися на печіння в горлі і носі, дивний наліт та іржу, що з'явилася на металевих предметах.

Тимчасово і в Криму, і в Херсонській області закрили школи та садочки, а дітей стали вивозити подалі від забрудненої території. Кореспонденти BBC News Україна побували у зоні, враженій хімічними токсинами.

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Москва і Константинополь сваряться через Україну

Російська православна церква (РПЦ) заявила, що може перестати визнавати патріархат в Константинополі, якщо православній церкві в Україні дадуть автокефалію.

У п'ятницю синод РПЦ вирішив обмежити відносини із Константинопольським патріархатом - зокрема у церквах РПЦ припинять згадувати Константинопольського патріарха у молитві, що аналогічно розриву дипломатичних відносин.

Таким чином у РПЦ відреагували на рішення надіслати до Києва своїх екзархів (представників) для підготовки до надання православній церкві в Україні автокефалії.

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Однак нинішні пристрасті - далеко не перші за тисячолітню історію православ'я на землях Київської Русі та у стосунках в трикутнику Київ-Москва-Константинополь. У XV та XVI століттях вже існував своєрідний церковний розкол, а Константинополь понад 100 років не визнавав незалежний статус православної церкви у Москві.

Україна виграла апеляцію щодо "боргу Януковича"

Апеляційний суд Англії відправив на новий розгляд позов Росії до України про стягнення заборгованості з євробондів у 3 млрд доларів, наданих Києву в грудні 2013 року.

Копирайт изображения AFP Image caption Переговори про позику у грудні 2013 відбувалися на найвищому державному рівні

Суд вирішив, що Україна має право висувати аргументи на свій захист, які стосуються примусу до угоди. Фактично, це відкидає варіант розгляду справи як суто комерційної і відкриває дорогу до політичного процесу, на якому Київ може висунути аргументи щодо анексії Криму і участі Росії у конфлікті на сході України.

У результаті Києву, можливо, доведеться повернути борг, але наразі англійський суд погодився з аргументами української сторони.

Вирок Сущенку

Журналіста агентства "Укрінформ" Романа Сущенка остаточно засудили у Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Таке рішення у середу виніс Верховний суд РФ, який розглядав скаргу захисту українця.

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У Росії його засудили за звинуваченням у шпигунстві. Апеляцію захисників повністю відхилили.

Хасиди в Умані

Щороку до Умані приїздять тисячі хасидів на святкування нового року - Рош-га-Шана.

За тиждень святкувань уманська вулиця Пушкіна стає маленьким Ізраїлем. Тут селиться 30 тисяч хасидів, але релігія не дозволяє їм працювати у шабат. Тому сміття на вулицях вони не прибирають.

Наші кореспонденти дізнавалися як до цього ставляться місцеві мешканці.

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З міжнародних новин:

"Туристи" у Солсбері

Олександр Петров і Руслан Боширов, яких підозрюють в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, заявили, що приїхали до Британії як "просто туристи".

До Солсбері вони нібито поїхали дивитися на собор зі шпилем заввишки у 123 метри, але в перший раз змокли через сніг і багнюку, тож довелося повертатися ще раз, розповіли вони в інтерв'ю російському державному телеканалу RT.

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Раніше президент Росії Володимир Путін розповів, що чоловіків, яких Британія підозрює в отруєнні, знайшли і в їхній історії немає нічого кримінального.

Ураган у США

Потужний ураган "Флоренс" досягнув східного узбережжя США, куди приніс сильний вітер, дощі й очікування "катастрофічних" повеней.

Ураган назвали найпотужнішим за кілька десятиліть.

Серена Вільямс і скандал на US Open

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Американка Серена Вільямс влаштувала сварку із суддею у фіналі US Open, чим геть затьмарила перемогу своєї суперниці - японки Наомі Осаки.

Під шквал критики потрапив австралійський художник, який намалював карикатуру на поведінку Серени.

Незвичні новини з усього світу:

Щур у супі

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У Китаї вагітна жінка знайшла у своєму супі мертвого щура. Це обійшлося популярній мережі ресторанів у 190 млн доларів.

Не пийте хоча б раз на тиждень

Людям у віці від 45 до 65 років варто хоча б раз на тиждень регулярно утримуватися від алкоголю, кажуть британські фахівці.

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За словами медиків, "дні без алкоголю" допоможуть покращити сон, схуднути, а також знизять ризики високого тиску та розвитку раку.

Марк Волберг і його суворий режим

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Актор Марк Волберг здивував світ, оприлюднивши свій режим дня.

Відомий своєю відмінною фізичною формою актор зізнався, що встає о 2.30 ночі, щоб встигнути потренуватися двічі на день.

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