Чи допоможе плавання в холодній воді подолати депресію?

Image caption Сара перестала приймати антидепресанти, які вживала з 17 років

Стрибок у море взимку дарує мені відчуття, що я живу - тут і зараз. У воду я занурюся швидко (для початківців це небезпечно), і шокова реакція на холод провокує неконтрольоване бажання вдихнути.

Вже під водою я відчуваю насичений мікс пекучого болю, і навіть після стількох років практики накочує легка паніка. Але тільки в такі миті по-справжньому замовкає тривожний гамір негативу в моїй голові.

Через дві хвилини, коли температура шкіри зрівнюється з температурою води, мені стає комфортно. Дихання вповільнюється. А навіть після короткого запливу мене охоплює піднесення, що може тривати багато годин. І ще кілька днів по тому я відчуваю повний душевний спокій.

Як і багато інших "моржів", я обожнюю плавати в холодній воді. Крім того, на мою думку, це корисно для психічного здоров'я.

А перший опис клінічного випадку, опублікований у спеціалізованому журналі British Medical Journal Case Reports, показує, що плавання в холодній воді може ефективно лікувати депресію.

Енергійний початок

У 2016 році на каналі BBC One транслювалася програма "Doctor Who Gave Up Drugs", автором і ведучим якої був я. У ній ми слідкували за розгортанням історії 24-річної Сари, яка з 17 років вживала антидепресанти.

Симптоми депресії у Сари виникли ще в ранньому підлітковому віці. Під час нашого знайомства вона пожалілася, що хоче відмовитись від антидепресантів, бо через них бачить усе "немов у хімічному тумані".

Дівчина обожнювала плавати. Маючи власний досвід, я звернувся до професора Майка Тіптона та доктора Гезер Массі. Обоє науковців працюють у лабораторії середовищ з екстремальними умовами (Портсмутський університет).

Також я поспілкувався з їхнім колегою, доктором Марком Гарпером, анестезіологом-консультантом у лікарнях Брайтона та Сассекса. Моєю метою було дізнатися, чи існує наукове підґрунтя для того, щоб випробувати на Сарі метод плавання в холодній воді.

Стресова реакція

Вправи на свіжому повітрі й товариство інших плавців можуть полегшувати симптоми депресії та тривожності. Але на думку групи науковців з Портсмута, саме занурення в холодну воду теж справляє позитивний ефект.

Існує гіпотеза щодо механізмів дії такого лікування, переконлива та вірогідна з біологічної точки зору.

Занурення в холодну воду викликає стресову реакцію: комплекс фізіологічно-гормональних реакцій, що розвинулися в нас мільйони років тому. Їхнє призначення - допомогти нам упоратися з широким діапазоном потенційних загроз.

Напад тварини, стрибок у холодну воду та складання іспитів - усе це викликає аналогічну реакцію.

Серцебиття прискорюється, пульс зростає, дихання стає частішим, і вивільняються гормони стресу.

Але якщо ви зануритеся лише кілька разів у воду, температура якої становить 15˚C чи менше, ця стресова реакція зменшується.

Проте, коли людина занурюється знову і знову, це зменшує не лише стресову реакцію на холодну воду.

Плавання в холодній воді - як це робити без ризику для здоров'я

Діяти слід так само обережно, як і під час фізичних вправ. Якщо у вас хворе серце, почніть помалу, з розминки.

Вміти плавати - обов'язково. Візьміть з собою когось із друзів, хто теж уміє плавати.

Починайте влітку/на початку осені, коли температура моря становить 15-20°C.

Почніть з малої глибини - пологого пляжу чи водойми зі сходами.

Ідіть купатися в безвітряний день. Перші дві-три хвилини ризиковані, адже від різкого вдиху ви можете захлинутися водою. Розслабтеся, зануртеся на якомога менший період часу і весь цей час тримайте голову над водою.

Плавайте дві-три хвилини. Щойно ваша шкіра досягне температури води, вам стане тепло.

Шість плавань по три хвилини так вплинуть на вашу стресову реакцію, що ефект протримається кілька місяців. Що ж до позитивного впливу на настрій - доки не з'являться результати наукових досліджень, вам доведеться вирішувати самим.

Поради щодо безпеки такого плавання та іншу корисну інформацію шукайте на сайті Товариства плавання у відкритих водоймах (The Outdoor Swimming Society).

Професор Тіптон і доктор Массі також показали, що також скорочується реакція на стрес від фізичних вправ на значній висоті над рівнем моря.

Це називається "крос-адаптацією" - коли одна форма стресу привчає організм до іншої.

Вже з'являється дедалі більше доказів того, що депресія та тривога пов'язані з запаленням, яке супроводжує хронічну стресову реакцію на фізичні та психологічні проблеми сучасного життя.

Через крос-адаптацію плавання у холодній воді допомагає зменшити цю реакцію на хронічний стрес - а також запалення і проблеми з психічним здоров'ям, які турбують багатьох людей.

Image caption Сара і доктор ван Туллекен плавають у холодній воді

У теорії все розумно, однак усі пов'язані з нею докази несистематизовані, якщо не брати до уваги цей конкретний описаний випадок.

Ті, хто плаває в холодній воді, описують багато переваг: вони ніколи не хворіють на застуду і не вмикають опалення взимку (у Великій Британії - ред.). У багатьох є історії про те, що плавати просто неба вони почали після особистої втрати, переживаючи скорботу. А вода втішила їх і навіть подарувала радість.

Група науковців з Портсмута починає перевіряти ці розповіді. І, як свідчать результати попереднього дослідження, у тому, що стосується застуд, інформація правдива. Тепер вчені готують додаткові звіти про вплив такого плавання на пацієнтів з низкою інших захворювань.

"Життя прекрасне"

З 2006 року лікарі виписали вдвічі більше рецептів на антидепресанти. Ці препарати пацієнти можуть приймати роками, однак нині вже точаться дебати щодо їхньої ефективності.

Тож сьогодні вкрай необхідні нові методи лікування, які дадуть можливість охопити численні причини депресії.

Доктор Марк Гарпер висловлює обережний оптимізм з цього приводу. "Як свідчать наші спостереження, гіпотеза щодо користі плавання у холодній воді правдива - це справді може мати численні переваги", - підтверджує він.

Минуло понад два роки. Сара досі купається в холодній воді. Від усіх ліків вона відмовилась.

"Життя прекрасне. Я досі відвідую сеанси психотерапії, але плавання - це щось таке, від чого я нізащо не відмовлюся", - впевнено стверджує вона.

"Воно дуже мені допомогло у важкі часи", - зазначає жінка.

Не припиняйте приймати антидепресанти чи будь-які інші ліки, попередньо не порадившись із лікарем, який виписав вам рецепт.

