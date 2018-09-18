Напруга на Азові: скільки недорахувалися українські порти

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Україна посилює військову присутність уздовж узбережжя Азовського моря і до кінця року планує створити там базу ВМС.

Заходи, спрямовані на захист національних інтересів України в Азовському морі, були затверджені на засіданні РНБО 6 вересня. Воно було присвячено ситуації на Азові, де від квітня цього року російські прикордонники почали посилено перевіряти судна, які йдуть до або з українських портів.

Розвиток ситуації в Азовському морі, як заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, є "предметом серйозного занепокоєння".

"Росія різко наростила присутність військових кораблів і перевіряє кораблі, які входять і виходять (у море. - Ред.) у такій агресивній манері, як ніколи раніше".

Проте, крім військової напруги, ситуація довкола Азова має і економічні наслідки.

На узбережжі - у Бердянську і Маріуполі - розташовані великі порти, через які на експорт традиційно іде велика частка продукції металургії - однієї з головних статей українського експорту.

Як заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю Washington Post, "якщо вони (російські військові. - Ред.) заблокують судно із українськими металопродуктами з Маріуполя на один день, то ціна збитків становитиме тисячі доларів".

Через ці ж порти на експорт іде і певна частка зерна.

ВВС News Україна вже намагалася з'ясувати загальні прогнозні збитки від можливої повної блокади Азова.

Але якими є вже наявні збитки для портів, експортерів і держави?

Згідно із даними, наданими Міністерством інфраструктури на запит ВВС News Україна, а також даними Адміністрації морських портів України, доходи обох портів скоротилися. Якщо за січень-липень 2017 року Маріупольський порт отримав майже 783 млн грн доходів, то за той самий час у поточному році ці доходи становили менше ніж 637 млн грн.

Така сама ситуація і з портом у Бердянську - 105,6 млн грн доходів за сім місяців цього року проти 185,5 млн грн - минулого. Тобто доходи впали на понад третину.

Доходи портів у Маріуполі і Бердянську 2017, 2018 рр. 637 млн грн становили доходи Маріупольського порту у січні-липні 2018 р. 783 млн грн становили доходи Маріупольського порту у січні-липні 2018 р. 105,6 млн грн отримав Бердянський порт у січні-липні 2018 р.

185,5 млн грн отримав Бердянський порт у січні-липні 2017 р. USPA.GOV.UA

Проте якщо порівняти дані щодо обсягів експортних вантажів, які пройшли через ці порти, то цифри не є такими однозначними.

Якщо порівнювати загальні дані 2018 і 2017 року, то ці обсяги скоротилися приблизно на 10%, - як у Бердянську, так і Маріуполі. Проте зменшення тоннажу перевалки експортних вантажів було і торік.

Станом на зараз через Маріуполь іде 5,6% морського експорту України, а через Бердянськ - майже 2%.

Перевалка сухих вантажів у Бердянську навіть зросла. Саме до цих вантажів належить і зерно. Його перевалка через Бердянський порт у 2018 зросла на понад 20%, тоді як через Маріуполь - скоротилася на 15%.

Проте частка цих портів у загальному зерновому експорті України не є великою і коливається від 1,5% до 2%. Хоча для самих портів зерно - один із головних продуктів переробки.

Значно гірша картина з металургійним експортом.

Якщо минулого року через Маріуполь на експорт за січень-липень пройшло 35% українських чорних металів, то у 2018 - за той самий період - лише 27%. Особливо відчутні втрати Маріуполя у чавуні, перевалка якого скоротилася на 50%.

Частка Бердянська у металургійному експорті скоротилася з 3,35% до 1,3%.

Частка Маріупольського і Бердянського портів у металургійному експорті 2017, 2018 рр. 27% експорту чорних металів пройшло через Маріупольський порт у січні-липні 2018 р. 35% експорту чорних металів пройшло через Маріупольський порт у січні-липні 2017 р. 1,3% експорту чорних металів пройшло через Бердянський порт у січні-липні 2018 р.

3,35% експорту чорних металів пройшло через Бердянський порт у січні-липні 2017 р. USPA.GOV.UA

Серед підприємств, які експортують продукцію через Азов, - "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та "Азовсталь", що входять до групи "Метінвест" з контрольованого Ринатом Ахметовим холдингу СКМ. Але там поки що утрималися від коментарів щодо наявних і можливих майбутніх втрат групи.

У НБУ серед причин падіння експорту металургійної продукції на майже 20% у липні цього року проти липня минулого називають саме затримки суден у Азовському морі.

У 2017 експорт металів становив до чверті загального товарного експорту України.