Джокер повертається: Хоакін Фенікс та інші обличчя супротивника Бетмена
Хоакін Фенікс - новий актор, який гратиме ворога Бетмена - суперзлодія Джокера.
Він знімається у фільмі, який ще не має назви і розповідає історію комедійного актора-невдахи, який став одним з найбільших лиходіїв у Готемі.
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На відміну від попередніх фільмів, де на обличчі Джокера був великий шар гриму, кадри з нового фільму показують, що Хоакін Фенікс грає більш витонченого персонажа.
Режисер фільму Тодд Філіпс розмістив в Instagram фото, підписане "Артур", яке, як вважається, є справжнім ім'ям цього Джокера.
Інші фото та онлайн-відео показують, як Хоакін Фенікс робить перші кроки у ролі, спілкуючись з похмурим клоуном на заваленій сміттям вулиці.
Проте Хоакін Фенікс - останній з довгого переліку акторів, які виконували цю роль і він йде по стопах багатьох зірок.
Джаред Лето
Фронтмен гурту 30 Seconds To Mars є останнім актором, який зіграв Джокера, але, мабуть, не найбільш популярний.
Він зіграв у фільмі "Загін самогубців", який, попри негативні оцінки кінокритиків, зібрав величезну касу та народив чимало нових сюжетних ліній.
Джаред Лето тепер має зіграти у сіквелі цього фільму, а також має з'явитися в окремому фільмі про Джокера та зіграти ще в одному фільмі разом з акторкою Марго Роббі, відомою за роллю закоханої в Джокера лиходійки Гарлі Квінн.
Марк Гемілл
Актор "Зоряних воєн" грав Джокера понад 25 років - озвучував мультфільми та відеоігри про Бетмена: від мультфільмів у 1992 році до "LEGO DC Суперзлодіїв" в 2018 році.
Марк так само переконливий, коли занурюється в темну сутність Джокера, як і під час виконання ролі Люка Скайвокера у п'яти фільмах Зоряних воєн.
Раніше цього року Марк розповів Sway's Universe, що кожен раз він намагається "грати його так само, як вперше, коли це зробив".
Хіт Леджер
Для багатьох виконання ролі Джокера Хітом Леджером у фільмі "Темний лицар" 2008 року є найбільш визначним в історії цього персонажу.
Це була одна з останніх ролей актора незадовго до його смерті. 2009 року він посмертно отримав за неї Оскар як найкращий актор другого плану.
Зак Галіфікіанакіс
Саме зірка серіалу "Похмілля" озвучив лиходія, що приносить страждання мешканцям Готему, у фільмі "Lego Фільм: Бетмен".
Джокер у виконанні Галіфікіанакіса - більш світлий персонаж, ніж деякі з його кривавих попередників.
Джек Ніколсон
Повертаючись у 1989 рік, коли на екранах з'явився надзвичайно успішний в прокаті фільм "Бетмен", згадаємо як Джек Ніколсон грав Джокера у його протистоянні з Бетменом у виконанні Майкла Кітона.
Для Джека Ніколсона це була одна зі знакових ролей у кінематографі.
Сезар Ромеро
Бетмен вперше з'явився на екранах у 1960-х роках, як пригодницький фільм. Сезар Ромеро грав Джокера, який протистоїть ввічливому Адаму Весту.
Це була найменш грізне виконання ролі Джокера, який був більше зацікавлений в пограбуванні, аніж виконанні страхітливої помсти, як в останніх фільмах за участі цього персонажу.
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