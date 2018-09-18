Коли брови стали такими важливими?
Відео комедіанта Гері Мейкла про брови його доньки стало вірусним в інтернеті.
Коли Гері Мейкл поскаржився на нав'язливе бажання своєї 23-річної доньки Ейнзлі мати "розкішні" брови, він і уявити собі не міг, що так багато людей поділяють його біль.
Відео набрало понад 15 мільйонів переглядів і тисячі коментарів і поширень. Він став неофіційним представником "противників брів".
Але комік все ще не знає, що таке мікроблейдинг або Instagram-брови.
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Все почалося у вересні, коли Гері Мейкл у своєму авто записав відео про нав'язливе захоплення своєї доньки.
У відео він скаржиться: "У мене 23-річна донька, яка все ще живе вдома, і найважча частина цього, без тіні сумніву, - це необхідність постійно запевняти її, що її брови - розкішні".
"Що відбувається, дами? Коли брови стали найважливішою частиною тіла жінки?"
"Тепер це відбувається постійно: "Тобі подобаються мої брови, тату, тобі подобаються мої брови?"
Його відео зачепило струни душі глядачів і кількість переглядів почала зростати.
Люди поділяють його занепокоєння.
"Що жінки не розуміють, так це те, що чоловіки не помічають їхніх (брів). Єдине, що ми помічаємо, - це дуже маленький відсоток тих, які виглядають погано. Близько 99% часу ми не помічаємо їх", - сказав Гері Мейкл.
"Моя донька доводить мене до сказу. Це ніколи не припиняється. Я просто з нею погоджуюсь, але не помічаю жодної різниці".
"Чоловікам насправді байдуже до ваших брів".
Трихвилинне відео стало дуже популярним у Facebook. Його поширив один з відомих у країні акаунтів і відео набрало мільйони переглядів.
Комік скаржиться у відео: "Вона публікує їх (брови) в Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Вони виглядають однаково, точно так само, як і до маніпуляцій з ними!"
Гері Мейкл - стенд-ап комік, і його донька часто стає джерелом його найкращого матеріалу.
Батько-одинак ділиться усіма своїми батьківськими проблемами з аудиторією. Він навіть використовував місячні Ейнзлі як матеріал для жартів.
Він сказав, що знає забагато. "Ми говоримо про все. Макіяж, сукні. Вона ставиться до мене, як до матері, тому що я і її мама, і тато. У більшості випадків я просто посміхаюсь і киваю головою, а приділяю увагу, тільки коли чую якісь важливі слова".
Але як Ейнзлі ставиться до того, що стала зіркою соцмереж через свої брови?
Гері каже: "Вона вважає, що це весело, зараз вона має найпопулярніші брови й сотні людей зараз коментують її у соціальних мережах!"
Чому ми одержимі бровами?
За словами візажистки та власниці бізнесу Джилліан Гобан з Інвернессу (Шотландія), брови уже давно знаходяться в центрі уваги при макіяжі.
Останніми роками широкі брови були у моді, але на вересневій обкладинці Vogue співачка Rihanna видалила брови, а на їх місці намальовані ультратонкі брови з яскравим вигином.
Як повідомляється, індустрія послуг у сфері брів у Великій Британії має розмір близько 20 млн фунтів на рік.
Пані Гобан сказала: "Ми, ймовірно, помічаємо їх більше, ніж про це думаємо, але фіксуємо лише невдалі".
"Деякі з них справді екстремальні і виглядають так, немов їх зробили маркером.
"Я думаю, що вони завжди були важливі - у кожної епохи був свій стиль. У 20-ті роки - намальовані, а у 90-ті роки - тоненькі.
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