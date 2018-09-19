Кондоліза Райс: щоб вижити, Україна має наслідувати приклад Німеччини

Копирайт изображения YES © 2018. Фотограф: Олександр Індичий Image caption Колишній держсекретар США Кондоліза Райс переконана, що для успіху України в протидії Росії необхідні сильна економіка та демократичні засади

Чому Україні треба наслідувати приклад післявоєнної Німеччини та як максимально ефективно використовувати співробітництво з НАТО для розбудови української армії? Про це розповідає екс-держсекретар США Кондоліза Райс.

Вона - одна з найвідоміших американських політичних діячів. Політична кар'єра Кондолізи Райс почалася за адміністрації Джорджа Буша-старшого (1989-1993 роки), коли у часи розпаду СРСР та комуністичного табору вона була помічником президента США з національної безпеки та відповідала за СРСР та Східну Європу у Раді національної безпеки.

У 2001-2005 роках - в буремні часи терористичних атак Аль-Кайди, війн в Афганістані та Іраку - Кондоліза Райс обіймала посаду радника з національної безпеки президента США Джорджа Буша-молодшого, а у 2005-2009 роках була держсекретарем США - другою жінкою, яка обіймала цю посаду. Двічі журнал Forbes визнавав її найвпливовішою жінкою світу.

Окрім того, Кондоліза Райс ще у 80-ті роки зробила блискучу наукову кар'єру: у 26 років стала доктором наук, працювала доцентом політології в Стенфордському університеті. З 2010 року вона обіймає посаду професора з глобального бізнесу та економіки у Стенфордській вищій школі бізнесу.

Днями Кондоліза Райс взяла участь в 15-й зустрічі Ялтинської Європейської стратегії, яку організував Фонд Віктора Пінчука. У фокусі уваги на конференції опинилися, зокрема, питання кібератак та інформаційних воєн, у проведенні яких звинувачують Росію. "Є такі слабкі місця в авторитарних режимах, по яких можна бити правдою", - заявила Кондоліза Райс під час виступу.

Вона нагадала про роботу західних ЗМІ щодо донесення інформації радянському населенню про жертв війни в Афганістані і закликала використовувати цей досвід у випадку з жертвами серед росіян на війні у східній Україні.

В інтерв'ю BBC News Україна Кондоліза Райс розповіла, як Україні вижити в регіоні, де російське керівництво постійно створює нові загрози, як просунутися на шляху до НАТО та запобігти втручанню у вибори.

ВВСNews Україна: Зараз в Конгресі США обговорюється введення нових санкцій проти Росії. За останні чотири роки нові санкції проти Росії вже запроваджували кілька разів, проте поведінку Кремля вони не змінили. Як все ж змусити Росію грати за правилами у Східній Європі?

Ви не можете чекати, поки ситуація у світі стане кращою, ви маєте робити максимум можливого вже зараз, аби самим стати кращими.

Кондоліза Райс: Ви маєте деякий час почекати. Санкції працюють. Я була б дуже уважною щодо того, проти кого вони застосовуються. Їх не треба застосовувати, наприклад, проти молодих росіян. Такі речі не дають ефекту одразу.

Важливою є відповідальність країн, проти яких Росія вживає агресивні дії, самостійно розв'язувати свої проблеми. Наприклад, Польща має вирішити свою конституційну кризу, це не російська проблема.

Україна - так само, хоч це важко через події на Сході та анексію Криму, має багато зробити, аби посилити свої демократичні засади, свою економіку, боротися з корупцією. Якщо Україна буде сильнішою, буде складніше втручатися у її справи.

ВВСNews Україна:Отже, це головна стратегія для України, щоб вижити в цьому небезпечному регіоні?

Кондоліза Райс: Так. Дозвольте вам навести приклад Федеративної республіки Німеччини. Німеччина була розділена після Другої світової війни протягом 45 років, німецька влада не контролювала всю територію країни. Але на тій території, яку вона контролювала, було створено впливову державу, потужну економіку зі стабільною демократією. І ця держава поглинула східну частину багато років потому.

Тому ви не можете чекати, поки ситуація у світі стане кращою, ви маєте робити максимум можливого вже зараз, аби самим стати кращими.

ВВСNews Україна:Десять років тому ви персонально та ваша адміністрація доклали зусиль, аби Україна отримала План дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті. Цього не сталося, а тепер багато українців вважають що шанс цей втрачено назавжди. Хто винний і чи дійсно перспективи втрачені?

Кондоліза Райс: В НАТО діє принцип консенсусу. Консенсусу щодо ПДЧ для Грузії та України не було. Ми дійсно хотіли ПДЧ для України та Грузії, пояснювали іншим членам НАТО, що ПДЧ - не означає членство, це лише можливість підготуватися до нього.

Я хотіла б сказати українцям, що Бухарестська декларація передбачає можливість членства. Тому користуйтеся перевагами, можливостями співробітництва та чинних контактів - комісією Україна-НАТО, можливістю для українських офіцерів вчитися в George C. Marshall Center у Німеччині та військових коледжах в США. Просто використовуйте всі ці переваги, щоб посилити зв'язки.

Копирайт изображения AFP Image caption На Бухарестському саміті НАТО 2008 року Кондолізі Райс, яка на той момент була держсекретарем США, та президенту Джорджу Бушу-молодшому не вдалося погодити з союзниками надання ПДЧ Україні та Грузії

ВВСNews Україна:А чи може Україна розраховувати на якісь гарантії безпеки з боку США чи інших країн НАТО?

Кондоліза Райс: Україна може розраховувати на те, що в міжнародної спільноти виробилася дуже чутлива реакція, аби подібні речі (окупація регіонів. - Ред.) більше не трапилися. Те, що в України вже є - це надання озброєнь, що я дуже довго підтримувала, і я рада, що президент Трамп пішов на такий крок.

Озброєні важкою технікою батальйони НАТО в країнах Балтії та Польщі - це чітке послання росіянам, що їм не варто чогось робити там.

Також озброєні важкою технікою батальйони НАТО в країнах Балтії та Польщі - це чітке послання росіянам, що їм не варто чогось робити там.

Українські військові можуть користуватися перевагами військових навчань (разом з військовими країн НАТО. - Ред.). І навіть без формальних гарантій безпеки в Росії розуміють, що США пильно стежать за тим, що відбувається навколо України.

ВВСNews Україна:Зараз кризова ситуація складається в Азовському морі, де Росія блокує рух українських торгових суден. Чи можуть США надати Україні допомогу для укріплення найбільш слабкої частини українських збройних сил - флот? Наприклад, надати військові судна та протикорабельні ракети?

Кондоліза Райс: Першочергова справа - це допомогти Україні захистити себе проти проросійських сепаратистів у східній Україні. Якщо Україна добре використовуватиме вже надану допомогу і продовжуватиме співпрацю з США, інші засоби теж можуть бути надані. Але я думаю, ми маємо бути обережними, не спонукати Росію до нової агресії, треба посилити українські війська і збільшити ціну за агресивні дії Росії.

Першочергова справа - це допомогти Україні захистити себе проти проросійських сепаратистів у східній Україні.

ВВСNews Україна:В США та Україні незабаром відбудуться вибори. Чи очікуєте ви втручання у виборчий процес з боку Росії та як цьому запобігти?

Кондоліза Райс: Я думаю, що Росія буде втручатися. Вперше вони це зробили та досягли успіху, і це була їхня помилка. Але якщо їм вдасться це вдруге - це вже буде наша помилка. США мають убезпечити себе перед виборами. Вже докладають певних зусиль з соціальними мережами, щоб визначити російських ботів.

Я виступала на цій конференції під час дискусії за участі Джареда Коена, виконавчого директора Jigsaw, що є частиною Google. І він намагається допомогти Україні та іншим країнам зрозуміти, як саме соціальні мережі використовують з цією метою.

Копирайт изображения YES © 2018. Фотограф: Олександр Індичий Image caption Кондоліза Райс закликає Україну повністю використовувати переваги, які надає існуючий рівень співробітництва з НАТО

ВВСNews Україна: Може, західні держави втратили час для протидії цій загрозі у минулому десятилітті? Тоді влада Путіна була слабшою, технологічні можливості меншими, але вже була проведена інформаційна операція проти Естонії.

Кондоліза Райс: Я думаю, що ми можемо з цим справитися зараз. Росіяни провели дуже розумну операцію. Нам треба захищати себе, ми цього не робили, бо не бачили, на що вони здатні. Тепер ми це знаємо, і маємо використовувати кожний доступний засіб для протидії в глобалізованому світі.

Росіяни провели дуже розумну операцію (втручання у вибори. - Ред.). Нам треба захищати себе, ми цього не робили, бо не бачили, на що вони здатні. Тепер ми це знаємо.

ВВСNews Україна: Зараз багато хто занепокоєний станом відносин між США та їхніми європейськими союзниками по НАТО. Чи вони зараз гірші, ніж у 2002-2004 роках, коли були важкі суперечки щодо іракської війни?

Кондоліза Райс: Суперечки всередині НАТО тривають досить довгий час. Так, вони були гострими через Ірак, а ще задовго до того, у 1970-1980-х роках були суперечки щодо розміщення балістичних ракет середньої та малої дальності. І люди казали: НАТО приречене через ці суперечки, воно не виживе. Проте організація спромоглася вийти з тих суперечок зміцнілою.

ВВСNews Україна: Досягнення членами НАТО обсягу оборонних видатків у 2% може запобігти подібним суперечкам у майбутньому?

Кондоліза Райс: Я не думаю, що це може запобігти суперечкам. Проте президент (Трамп. - Ред.) правий, коли наполягає на підвищенні оборонних видатків. Кожен американський президент, міністр оборони, держсекретар просили європейців досягти подібних цілей, тому що диспаритет у видатках з США існує дуже довго.

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