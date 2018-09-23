10 порад до початку навчання у виші: коли - гарувати, а коли - відпочивати?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Готові до початку нового університетського року

Майбутні студенти вже спакували свої речі, купили нову постіль, спакували улюблені постери й тихенько поклали до валіз улюбленого плюшевого ведмедика.

Це пора року, коли чимало молодих людей вперше йдуть на навчання в університет.

Ми звернулися до випускників та студентів старших курсів за порадами щодо початку навчання в університеті.

1. Контролюйте своє навантаження

24-річна Кейлі Ноулз, навчалася в Університеті Ноттінгем Трент, а потім пройшла курс для викладачів в Університеті Дербі. Вона говорить, що зберігати контроль над робочим навантаженням має вирішальне значення.

"У мене все було добре, коли я навчалася на початкових курсах у Тренті, але мій останній рік у Дербі був дуже стресовим, що призвело до чотирьох-п'яти криз протягом року. Все, що я можу порадити - визначайте пріоритетність ваших завдань і переконайтеся, що ви маєте можливість відпочити, коли відчуваєте, що робочого навантаження занадто багато", - каже вона.

2. Плануйте тижневий бюджет

23-річна Мері О'Коннел вивчала англійську літературу в Йоркському університеті та на магістерській програмі з кінематографа у Королівському коледжі Лондона. Вона рекомендує визначити свій тижневий бюджет.

"Не витрачайте всі свої гроші за перший же тиждень. Якщо ви не працювали до університету, то можливо, ніколи не мали стільки грошей на рахунку раніше. Але пам'ятайте, що це все кошти на певний час, і вам потрібно поводитись з ними розумно", - говорить вона.

Копирайт изображения MARY O'CONNELL Image caption Мері: Вміти керувати своїми грошима дуже важливо

"Плануйте тижневий бюджет. Ви можете використовувати мобільний додаток для відстеження своїх витрат, якщо хочете зрозуміти, скільки витрачаєте, бо ми зазвичай занижуємо власні витрати", - вважає дівчина.

25-річна Сіан Рід, яка вивчала маркетинг в Університеті Халл, а потім вчилася на магістратурі зі спортивної журналістики в Шефілд-Халамі, згодна з цим твердженням.

"Моєю першою порадою буде навчитись планувати витрати. Я знаю, що це звучить складно, але тільки тому, що прийшла ваша стипендія, це не означає, що ви повинні витратити все одразу. Просто приділіть півгодини або близько того, аби сісти та подивитися, скільки грошей ви отримуєте і скільки витрачаєте", - говорить вона.

"Це може означати внесення певних змін, таких як збільшення вашого доходу або зменшення витрат (просіть студентську знижку скрізь, ви будете здивовані кількістю закладів, які пропонують такі знижки, хоча вони не завжди їх афішують), але це означає, що ви зможете жити комфортно", - вважає Сіан Рід.

3. Створюйте резервні копії ваших робіт

22-річний Пітер Роджерс, який закінчив Йоркський університет у минулому році, говорить, що гарною ідеєю є створити резервні копії ваших письмових робіт понад один раз.

"У нас усіх в університеті були облікові записи gmail, тому я використовував Google Диск, аби зберігати документи, а це значить, що все зберігалося в хмарі", - говорить випускник.

"Ще однією порадою буде - переконатися, що ви зберігаєте різні варіанти вашої роботи, по мірі її виконання", - додає він.

Копирайт изображения PETER ROGERS Image caption Пітер рекомендує робити резервну копію вашої роботи більш ніж один раз

"Наприклад, якщо ви пишете есе про Французьку революцію, збережіть його як "Французька революція половина" тоді коли ви зробили вже половину роботи, а потім знову коли виконаєте три чверті роботи, тощо. Таким чином, якщо ви видалите одну копію, то вам не доведеться переписувати все з самого початку", - ділиться досвідом Пітер.

4. Візьміть максимум від першого року

Пітер також каже, що перший рік може бути академічно трохи легшим, ніж наступні, тому ним варто насолоджуватися.

"Якщо ваш перший рік не враховується у вашій загальній оцінці, максимально скористайтеся свободою, яку це вам дає", - пропонує він.

"Я все ще озираюсь назад і бажаю, аби я трохи менше вчився (ніхто не запитує, які оцінки я отримав першого року) і присвятив більше часу різним заняттям, спорту або просто спілкуванню з друзями. Очевидно, що академічна успішність є важливою, але в будь-якому випадку її значення різко підвищується на другий і третій рік навчання", - вважає Пітер.

5. Не бійтеся бути перебірливими у виборі друзів

21-річна Еммеке Меганнеті - студентка другого року навчання з курсу журналістики в Університеті Ноттінгем Трент, говорить, що варто витратити час, аби знайти хороших друзів.

"Люди, які починають навчатися в університеті, мають пам'ятати, що люди, яких вони зустрічають на першому тижні, не обов'язково стануть їхніми друзями на все життя. Не думайте, що ви повинні причепитися до людини, як клей, тому що ви ще не зустріли нікого іншого", - говорить вона.

Копирайт изображения EMMEKE MEGANNETY Image caption 21-річна Еммеке, говорить, що дружба потребує часу, аби розвинутись

"Зануртесь в активну діяльність і групи за інтересами, знайдіть роботу, розпочніть розмову з кимось у тренажерному залі, ви зможете завести так багато друзів в найдивніших місцях протягом року", - радить дівчина.

Мері О'Коннел рекомендує долучитися до всіх груп, які вас зацікавлять.

"Ви ж не хочете аби вашими університетськими друзями були лише ті, хто вчиться на вашому ж курсі та ті з ким ви живете, так що вступайте в групи за інтересами, аби знаходити друзів там", - каже вона.

"Це хороший спосіб ненав'язливого спілкування, особливо якщо ви не великий фанат алкоголю. Це також робить ваш університетський досвід більш повним", - вважає Мері.

6. Приглядайте за людьми

На жаль, багато студентів страждають від психічних проблем, таких як депресія та тривога. Останні статистичні дані показують, що 146 студентів у Великій Британії покінчили з життям у 2016 році.

Пітер каже, що важливо стежити за своїми однолітками та цікавитись їхнім самопочуттям.

"Мене дивувала і продовжує дивувати кількість людей, які ззовні виглядають та діють цілком нормально, але насправді мають проблеми. Я думаю, що головне тут говорити прямо, особливо з чоловіками. Я знаю, що якби мене просто запитали: "Як ти себе почуваєш?" Я б, напевно, просто уникнув питання за допомогою загальної відповіді", - говорить він.

"Але якщо друг запитає: "Як ти думаєш, твоє психічне здоров'я постраждало від ...?" ми можемо піддатися спокусі відповісти більш чесно", - вважає Пітер.

7. Дотримуйтесь збалансованої дієти

29-річний Метт Бродерік, випускник університету Квінс у Белфасті, говорить, що погана дієта може вплинути на ваш настрій.

"Навчіться готувати і йти на заняття. Я нічого з цього не робив, або дуже, дуже мало. Я витрачав усі свої гроші на справді нездорову їжу або їжу на виніс, і ледь ходив на лекції", - згадує він.

"Я не розумів цього тоді, але я, мабуть, був у депресії, тому що жив у жахливо холодному та темному будинку, їв погану їжу і залишав будинок лише, аби піти випивати замість занять. Я б хотів, натиснути кнопку перезапуску і відвідати кожну лекцію, прочитати все що було необхідно, їсти краще і витрачати свій час мудріше, ніж пропивати стипендію", - говорить Метт.

8. Навчіться готувати відповідно до бюджету

Говорячи про їжу, Мері рекомендує навчитися готувати відповідно до вашого бюджету.

"Не турбуйтеся про конкретні торгові марки просто тому, що вони є у вас вдома", - радить вона.

"Наприклад, якщо ви робите щось на кшталт болоньєзе, то купуйте той мінімум, який необхідний, - нарізані помідори. Це не той інгредієнт, для якого вам не важливий бренд - порізані помідори це просто порізані помідори. Судки є вашими друзями: готуйте їжу великими партіями, а потім заморожуйте порціями", - вважає Мері.

Копирайт изображения SIAN REED Image caption Сіан каже, що важливо "залишатися вірним собі"

Пітер додає: "Як і багато студентів, у мене насправді не було нічого, крім базових кулінарних навичок, перш ніж я пішов до університету, і зрозумів, що вчитися готувати досить приємно".

9. Будьте на зв'язку з друзями з дому

Мері каже, що підтримувати зв'язок з родиною та друзями з дому - це хороший спосіб уникнути відчуття самотності та хороший шанс відкрито поговорити про будь-які проблеми.

"Час в університеті може відрізнятися надзвичайною самотністю. Переконайтесь, що ви спілкуєтеся з друзями з дому, які також в університетах і пильнуйте за тим, у кого може бути складний час, а також розповідайте своїм друзям, якщо маєте якісь труднощі", - радить вона.

10. Залишайтесь вірними собі

Інша важлива порада щодо університету від Сіан - "залишайся вірним собі".

"В університеті студенти, як правило, живуть далеко від дому вперше, що означає відсутність батьків. Ви не повинні бути екстравертом, аби насолоджуватися цим досвідом - не відчувайте себе зобов'язаними ходити на вечірки вночі, тому що ви начебто мусите (ви будете шкодувати про це вранці)", - пояснює дівчина.

"Університет, здається, створив культуру споживання алкоголю, і це нормально, якщо ви не є її частиною. Довіртесь, ви не будете єдиним, хто не п'є в гуртожитку. З іншого боку, якщо у вас широка особистість, беріть максимум від свого студентського життя, оскільки життя після університету вже не буде таким", - вважає Сіан.

Спродюсовано Кетрін Селгрен і Шамаан Фрімен-Павелл