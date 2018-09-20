Амосова знову ректор? Що відбувається в університеті Богомольця

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Печерський районний суд Києва поновив на посаді ректора медичного університету Богомольця Катерину Амосову. Рішення суду опублікували на сторінці університету у Facebook.

Звільнення пані Амосової з посади визнали незаконним.

У МОЗ назвали рішення суду сумнівним, пообіцяли апеляцію і заявили, що не визнаватимуть Амосову ректором, доки не отримають належним чином завірену копію рішення суду.

Битва за універ

У березні 2018 року МОЗ визнав роботу пані Амосової незадовільною, у квітні з нею розірвали контракт. Сама пані Амосова, доктор наук і дочка відомого українського кардіохірурга Миколи Амосова, заявила про розправу з боку МОЗ і почала судитися з відомством Уляни Супрун.

Амосову підтримала частина викладачів університету і студентського самоврядування. Після звільнення вона стала професором кафедри внутрішньої медицини вишу, а наприкінці серпня її обрали головою Вченої ради універу.

З того часу в університеті вже змінилися кілька в.о. ректора, яких призначав МОЗ і яких не визнавала адміністрація вишу.

У лютому, коли з'явилося рішення про відсторонення Амосової, частина студентів організувала страйк.

У серпні, коли МОЗ призначив другого в.о. ректора, він заходив до кабінету у супроводі поліції, а під університетом сталися сутички.

На початку вересня окружний адміністративний суд м. Києва зупинив дію наказу про призначення в.о. ректора і заборонив МОЗ призначати на цю посаду будь-кого.

Копирайт изображения facebook.com/pg/amosova.k.m Image caption 14 вересня поліцейські вдерлися до ректорату і доставили до кабінету ректора чергового в.о. Олександра Науменка - так розповідала про призначення Науменка пані Амосова

З вересня у головному медичному виші країни панує таке собі "двовладдя" - МОЗ призначив вже третього в.о. ректора Олександра Науменка і визнає у якості керівника саме його. Він теж заходив до ректорату у супроводі поліції.

Адміністрація вишу пана Науменка звільнила і продовжувала працювати зі своїм в.о. керівника Ярославом Цехмістером, який неодноразово висловлював підтримку Амосовій.

Саме ім'я Цехмістера значилося на офіційному сайті вишу і від його імені публікувалися накази. Зокрема наказ від 14 вересня, коли канцелярію та відділ кадрів вишу перенесли з будівлі ректорату, який займав Науменко, до інших корпусів університету.

МОЗ звинуватили Цехмістера у блокуванні роботи вишу, бо, мовляв, студенти і викладачі не можуть завіряти документи.

Також у відомстві заявили про зникнення статуту та печатки універу і пообіцяли провести перевірку фінансово-господарську діяльність навчального закладу.

"Ну скільки можна?!"

МОЗ звинувачує пані Амосову у спробах утриматися на посаді, у тому числі за допомогою групи лояльних студентів і викладачів, та заявляє про тиск на тих, хто її, Амосову, не підтримує.

"Колишня адміністрація всіма засобами намагається утриматись при владі начебто навчальні заклади, викладачі та студенти є якимось феодальним спадковим володінням", - йшлося у заяві керівника відомства Уляни Супрун.

За її словами, "дуже багато позитивних змін в Україні блокуються "людьми системи", яка існує десятиліттями".

Катерина Амосова заявила, що МОЗ взагалі не мав права присилати в університет Богомольця своїх в.о. За її словами, за відсутності ректора виконувати його обов'язки може лише проректор, якого обрала Вчена рада.

Закон про вищу освіту дійсно передбачає, що ректора обирає колектив університету - усі викладачі, представники студентів та інших працівників, каже Інна Совсун, екс-заступниця міністра освіти.

Копирайт изображения facebook.com/amosova.k.m Image caption Битва за університет Богомольця триває

Проте, за її словами, на призначення виконуючого обов'язки ця норма про вибір університетом не поширюється.

"Статутом передбачено, що у разі припинення повноважень ректора Міністерство призначає виконувача обов'язків з-поміж штатних наукових працівників до призначення ректора в установленому порядку", - розповіла експерт у коментарі ВВС News Україна.

Вибори ректора в медуніверситеті Богомольця оголосили ще у квітні, але їх так і не провели.

Тим часом з відновленням на посаді і "перемогою над невіглаством" пані Амосову привітав депутат Олег Мусій, відомий своєю критикою Уляни Супрун.

Сайт вишу не працює. На сторінці універу у Facebook пані Амосова публікує документ, де сама собі наказує приступити до роботи ректора.

"Скільки можна, припиніть це. Тепер є три в.о. і ректор. Цирк", - пишуть користувачі на сторінці університету.

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