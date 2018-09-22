Хімічні досліди та ракетобудування просто неба: яскраві фото з "Наукових пікніків" у Києві
У суботу в столичному парку Шевченка пройшли "Наукові пікніки", під час яких відвідувачі експериментували, конструювали, спілкувались з науковцями та розвінчували міфи.
Такі пікніки проходять в Україні вже п'ять років.
Щоразу на свіжому повітрі, на центральних площах та в парках різних міст науковці влаштовують інтерактивне дійство, наочно показуючи та розповідаючи всім охочим про те, чим вони займаються.
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Організатори переконані - суспільство повинно знати не лише про українську науку, а взагалі про основи світобудови.
Адже люди, що знайомляться з науковим методом на "Наукових пікніках", починають застосовувати його на практиці, приймати рішення логічно та обґрунтовано.
Такими людьми складніше маніпулювати, пояснює координаторка "Наукових пікніків" Ксенія Семенова.
Хімічні досліди
Стенд з хімічними реактивами
Досліди з маятниками
Хімія, що вражає - лекція науковця з наочними експериментами
Настільне ракетобудування
Маленькі відвідувачі "тестять" гарячий сніг
Вирощування кристалів
Наочна анатомія людського тіла
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