Хімічні досліди та ракетобудування просто неба: яскраві фото з "Наукових пікніків" у Києві

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У суботу в столичному парку Шевченка пройшли "Наукові пікніки", під час яких відвідувачі експериментували, конструювали, спілкувались з науковцями та розвінчували міфи.

Такі пікніки проходять в Україні вже п'ять років.

Щоразу на свіжому повітрі, на центральних площах та в парках різних міст науковці влаштовують інтерактивне дійство, наочно показуючи та розповідаючи всім охочим про те, чим вони займаються.

Організатори переконані - суспільство повинно знати не лише про українську науку, а взагалі про основи світобудови.

Адже люди, що знайомляться з науковим методом на "Наукових пікніках", починають застосовувати його на практиці, приймати рішення логічно та обґрунтовано.

Такими людьми складніше маніпулювати, пояснює координаторка "Наукових пікніків" Ксенія Семенова.

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Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

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Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

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Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

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Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

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Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

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Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

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Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

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