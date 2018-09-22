Хімічні досліди та ракетобудування просто неба: яскраві фото з "Наукових пікніків" у Києві

  • 22 вересня 2018
Наукові пікніки Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

У суботу в столичному парку Шевченка пройшли "Наукові пікніки", під час яких відвідувачі експериментували, конструювали, спілкувались з науковцями та розвінчували міфи.

Такі пікніки проходять в Україні вже п'ять років.

Щоразу на свіжому повітрі, на центральних площах та в парках різних міст науковці влаштовують інтерактивне дійство, наочно показуючи та розповідаючи всім охочим про те, чим вони займаються.

Організатори переконані - суспільство повинно знати не лише про українську науку, а взагалі про основи світобудови.

Адже люди, що знайомляться з науковим методом на "Наукових пікніках", починають застосовувати його на практиці, приймати рішення логічно та обґрунтовано.

Такими людьми складніше маніпулювати, пояснює координаторка "Наукових пікніків" Ксенія Семенова.

Хімічні досліди

Наукові пікніки Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

Стенд з хімічними реактивами

Наукові пікніки Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

Досліди з маятниками

Наукові пікніки Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

Хімія, що вражає - лекція науковця з наочними експериментами

Наукові пікніки Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

Настільне ракетобудування

Наукові пікніки Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

Маленькі відвідувачі "тестять" гарячий сніг

Наукові пікніки Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

Вирощування кристалів

Наукові пікніки Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

Наочна анатомія людського тіла

Наукові пікніки Копирайт изображения Volodymyr Bugaenko

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