Холодний Київ: чи буде гаряча вода у кранах і батареях?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Після кількох етапів підвищення тарифів на тепло, столичні батареї можуть залишитися холодними

Рівно п'ять місяців тому кияни почули про "масштабне відключення" гарячої води, яку планували вимкнути у восьми районах столиці. Це було трохи зарано, як для звичних літніх відключень "на профілактику".

Тоді, наприкінці квітня столична влада пояснювала це тим, що від початку травня Київ перебирає контроль за тепловим господарством столиці від компанії "Київенерго", яка управляла цим господарством від 2001 року. Відтак, і традиційні "гідравлічні випробування" та "профілактичні ремонти" вирішили зробити раніше.

Відтоді гаряча вода у більшості столичних осель так і не з'явилася, а з приходом осені дедалі актуальнішим стає питання, чи з'явиться опалення у місті, де майже півроку немає гарячої води.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства назвали Київ серед міст, у яких можуть бути проблеми із початком опалювального сезону.

Проблема, через яку столиця не має гарячої води, та сама, через яку можуть виникнути проблеми із опаленням.

"Київенерго" передав теплове господарство столиці із багатомільярдними боргами за газ - як самих споживачів, так і бюджету. Без погашення цих боргів "Нафтогаз", посилаючись на закон, відмовляється постачати газ на столичні ТЕЦ, що виробляють як гарячу воду, так і тепло.

Або, якщо сформулювати проблему словами київського мера Віталій Кличка, - "щоб холодна вода перетворилася на гарячу, її треба підігріти. Зрозуміло, для цього потрібен газ. Ми чекаємо, щоб нам дали газ, газу немає".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Довга відсутність гарячої води у трубах підвищує їхню і без того високу аварійність

Є питання і щодо стану тепломереж після багатомісячної відсутності гарячої води.

У "Київтеплоенерго", комунальній компанії, яка тепер керує тепловими активами столиці, твердять, що "тривала відсутність гарячої води негативно відобразилася на стані теплових мереж".

Простіше кажучи, і без того зношені труби без гарячої води рвуться частіше.

Як тільки - так одразу

Водночас столична влада твердить, що тепло у домівках киян з'явиться вчасно.

"Як тільки середньодобова температура повітря опускається нижче +8 градусів протягом трьох діб і має тенденцію до зниження, місто приймає рішення про розгортання системи опалення", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Єдиною нерозв'язаною проблемою, за словами Петра Пантелеєва, є постачання газу: щойно Мінфін покриє з бюджету борг за субсидіями, столиця почне укладати договори про постачання палива із "Нафтогазом":

"Зараз єдиний крок залишається - це фінансування різниці в тарифах з державного бюджету. Питання укладання договорів - його термін вимірюється в днях".

У "Нафтогазі" ж кажуть, що готові відновити постачання газу Києву щойно буде врегульована проблема боргів.

"Постачання газу буде відновлено як тільки Київ підпише відповідні документи, які ми зі свого боку запропонували. Зараз м'яч на полі київської адміністрації", - заявив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, остаточні суми боргу і графік їх погашення ще узгоджуються.

Як це зробити?

Від кінця квітня до кінця вересня заяви і наміри столичної влади щодо відновлення постачання гарячої води для жителів міста зробили майже повне коло.

Від заяв про те, що кияни стали заручниками "Нафтогазу" до намірів судитися із державною компанією, і назад, до підписання мирової угоди з постачальником палива.

Від рішення про заборону "Київтеплоенерго" брати на себе борги "Київенерго" до рішення про те, що місто може взяти борги на себе, якщо знайде джерела їх погашення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Без газу у столиці опалення може не бути так само, як немає гарячої води

Станом на кінець вересня порядок вирішення проблеми виглядає так:

Уряд виділяє Києву субвенцію на погашення різниці у тарифах на 730 млн грн. Фактично, це є борг держави за субсидіями, які "Київенерго" мав би отримати, але не отримав із бюджету. Постанову про це вже ухвалено. За словами міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка, кошти надійдуть від перерозподілу витрат, передбачених на реформу державного управління.

Київ бере на себе борги "Київенерго", але лише у тому обсязі, який може бути покритий "компенсаторами" - наприклад, боргами споживачів, із якими надалі вестиме роботу самотужки. Відповідне рішення Київрада схвалила 11 вересня. На початок вересня ці борги становили майже 2,5 млрд грн.

"Нафтогаз" відмовляється стягувати пеню і штрафи за минулі борги, сума яких вже сягнула близько 1,2 млрд грн.

Сторони підписують мирову угоду, "Нафтогаз" відновлює постачання газу київським ТЕЦ, а вони подають гарячу воду і опалення киянам.

Проте є і ще одна деталь цього "пазлу": субвенція на покриття різниці у тарифах мала фінансуватися зі спеціального фонду бюджету - за рахунок коштів, отриманих від повернення податкових боргів енергетичних компаній.

Проте ці кошти до спецфонду так і не надійшли. Тож у парламенті запропонували профінансувати ці видатки із загального фонду. Відповідний законопроект про зміни до бюджету чекає на схвалення депутатами.

Що думають кияни?

Тим часом гаряча вода, чи радше її відсутність у столиці стали справжнім інтернет-мемами серед киян. Щоправда, якщо на початку літа переважали жартівливі коментарі, то до кінця вересня вони стали гострішими.

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Практично кожна новина на сторінках КМДА, мера Києва, "Київтеплоенерго" у соцмережах супроводжується коментарем про відсутність гарячої води.

Навіть коли мер міста повідомив про відкриття нового скверу, його одразу запитали: а чи є там гаряча вода?