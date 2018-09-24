Націонал-метросексуали: нове обличчя ультраправих в Європі

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Мартін Зелнер - нове обличчя європейських ультраправих: він одягнений у футболку і модні завужені джинси, носить стильну зачіску та окуляри в товстій оправі. Він - лідер австрійського руху Generation Identity, який влада країни пропонує визнати незаконним. Зелнер наполягає - він та його прибічники не є расистами та виступають проти насильства, але це переконує не всіх.

У квітні 2016 року сотні людей зібралися в театрі Віденського університету на п'єсу "Прохачі". У виставі грали сирійці, іракці та афганці, які подали заяви на притулок в Австрії. А потім на сцену прорвалися активісти Generation Identity.

Вони розгорнули банер з гаслом, котрий звинувачував глядачів в лицемірстві, і почали поливати їх штучною кров'ю.

Актори почали кричати - вони боялися, що на них нападуть. Хтось в аудиторії став кричати "Nazis raus"( "Нацисти - геть") і спробував вивести порушників спокою з залу.

Іма була однією з акторок. Вона втекла з іракського Мосула, коли його захопили бойовики "Ісламської держави". "Ми приїхали з країни страху", - говорить вона. І тепер, в темряві та плутанині на сцені, вона була знову налякана.

"Я думала, вони вб'ють нас. У мене на батьківщині так багато вбивств та смертей, що ми повірили в це", - згадує Іма.

Лідер ультраправого руху Мартін Зелнер не вважає, що тією акцією вони зашкодили комусь. "Я не знаю нікого, хто отримав би серйозну травму або якось постраждав", - говорить він.

Зелнер виглядає як звичайний 29-річний австрієць. Як і багато представників його покоління, він багато часу вдивляється у телефон. Тільки він не перевіряє Facebook, а, швидше за все, пише монолог про загрози мультикультуралізму і про те, що мусульмани хочуть захопити Європу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зелнер (у центрі) на факельній ході у Відні у вересні 2017 року

На відеороликах Зелнера в Youtube часто з'являється його наречена Бріттані Петтібон, праворадикальний відеоблогер та прихильниця теорій змови. Через її дописи про "геноцид білих" та "мережу педофілів", нібито пов'язану з Хіларі Клінтон, Антидифамаційна ліга (американська організація, яка бореться з антисемітизмом та расизмом) внесла Петтібон до списку людей, що розпалюють расову ворожнечу.

"Мережа педофілів" - одна з популярних серед "альт-правих" в США конспірологічних теорій, яка не має під собою ніяких фактичних підтверджень.

Цього року Зелнеру та Петтібон заборонили в'їзд до Великої Британії. МВС країни пояснило, що якщо "хтось приїжджає до Сполученого Королівства з метою розпалювання ворожнечі, у нас є право не пустити їх у країну".

Крім австрійської Generation Identity, Зелнер представляє ширший європейський рух Identitarian, який виступає проти іммігрантів-мусульман, вважаючи їх загрозою європейській ідентичності. Рух зародився у Франції у 2012 році та поширився на дев'ять країн, зокрема, Німеччину, Італію та Велику Британію. У складі Identitarian не так багато активістів, але вони привертають увагу дорогими та зухвалими акціями.

Влітку 2017 року Generation Identity зібрала понад 150 тисяч фунтів (майже 200 тисяч доларів) через краудфандинг, щоб оформити чартерний рейс судна в Середземному морі, яке мало заважати тим неурядовим організаціям, які патрулюють море та рятують мігрантів. Організація оголосила, що буде ловити мігрантів та топити їхні човни.

Все склалося інакше. Судно ультраправих затримали, капітана арештували, звинувативши в підробці документів та перевезенні нелегальних мігрантів зі Шрі-Ланки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прибічники Зелнера на акції в Лондоні

Через кілька місяців GI орендувала гелікоптер, аби викласти на схилах французьких Альп величезний антимігрантський постер. Вся акція коштувала групі понад 50 тисяч фунтів.

Але в Австрії в ультраправої організації почалися серйозні неприємності. Влада вирішила, що акції, на зразок тієї в театрі Віденського університету, і риторику можна кваліфікувати як розпалювання ворожнечі проти мусульман, іноземців та біженців. Правоохоронні органи пішли на безпрецедентний крок - вони запустили процес визнання Generation Identity злочинною організацією.

Австрійська прокуратура збирала докази з акцій організації за останні два роки, таких як зрив лекції про міграцію в Клагенфуртському університеті. Праворадикали тоді розгорнули банер і вигукували гасла в мегафон.

Еніс Гусік, студент з Боснії, в той день виступив проти ультраправих. "Все було дуже напружено та агресивно, - розповідає він. - Тоді я не злякався, але, коли я згадував той день пізніше, вже було страшно".

Ректор університету Олівер Вітоух побачив активістів Generation Identity з вікна свого офісу. Він вибіг назустріч, аби не пустити їх, але професора вдарили. "Хоча вони зазвичай називають себе абсолютно мирним рухом, мені очевидно, що вони готові до насильства", - говорить він.

Роками Generation Identity мало хто сприймав серйозно, критики називали їх "хіпстер-нацистами", а дослідниця Наташа Штробль вже давно вважала дії та риторику організації загрозою для країни.

"Вони зображують біженців як загарбників, воїнів ісламу, які прийшли, аби зруйнувати Європу", - говорить вона. Результатом такої риторики стає агресія щодо мусульман на вулицях, вважає пані Штробль. Їй самій погрожували вбивством та зґвалтуванням після того, як вона написала книгу про рух Identitarian.

Мартін Зелнер виріс в заможному передмісті Відня. В юнацькому віці, за словами пані Штробль, він був учасником неонацистського руху в Австрії. Після арешту свого ментора, одного з найвідоміших австрійських праворадикалів Готфріда Кусселя у 2011 році, Зелнер заснував осередок Identitarian в Австрії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зелнер на зборах GI у Дрездені, східна Німеччина

Ми зустрічаємося з ним в офісі праворадикального руху у квартирі в центрі Відня. У кімнаті повно камер, професійного світла та ноутбуків - активісти використовують офіс як студію для фільмування.

Зелнер - спокійний і впевнений у собі. За день до зустрічі суд визнав його та 16 інших членів GI невинними в участі в незаконній організації.

"Я вважаю, що нас виправдали, і сподіваюся, що це рішення суду буде сприйняте як реабілітація GI й за межами Австрії", - говорить він. Втім, прокурор подав апеляцію на рішення суду і зараз вивчає фінансування організації.

Зелнер визнає, що брав участь в неонацистських групах, коли був молодшим, тому що, за його словами, "не було альтернативи, не було правого патріотичного руху".

Я питаю його прямо: "Так ви не були расистом?"

Мартін відповідає куди менш впевнено: "Ні, не думаю, що був". Він каже, що був "консерватором та патріотом".

В цьому році, до заборони на в'їзд до Великої Британії, Зелнера зняли на приховану камеру в Лондоні. На записі чутно, як він вживає слово "пакі" - зневажливе жаргонне слово щодо вихідців з Пакистану у Британії.

"Я думав, це абсолютно нормальне слово. Якби я знав, що це образа за расовою ознакою, я б ніколи його не використав", - говорить Зелнер.

Я заперечую - Мартін багато разів був у Британії та має знати, що значить це слово. Але активіст наполягає на своїй версії й просить вибачення, якщо когось цим образив.

Акції GI часто спрямовані проти заходів, де обговорюють міграцію в позитивному світлі. Зелнер вважає, що всі мусульмани, які приїжджають до Європи, мають асимілюватися.

"Асиміляція значить, що ти повністю ототожнюєш себе з країною, нацією і її історією, - каже він. - Інакше це зрада, ти зраджуєш суспільство, яке прийняло тебе з розпростертими обіймами. Ти маєш ставити інтереси цього суспільства на перше місце перед своїми інтересами".

Проти ультраправих борються антифашисти - такі, як цей хлопець у татуюваннях - Джером Треблінг.

Image caption Джером Треблінг розповідає, що учасники GI мають претензії не тільки до мусульман, але й до євреїв

Треблінг працював з активістами, які ходили на зібрання GI в сільській місцевості. За його словами, там дозволяють расистські виступи, антисемітську риторику. "І ніхто не говорить, що таким словам тут не місце", - підкреслює антифашист.

За словами активіста, на цих зборах, праворадикали кажуть, що не тільки мусульмани, але і євреї хочуть замінити собою місцеве населення в Європі. Зелнер заперечує, що у них в організації є якісь забобони з приводу євреїв.

Він хоче поширити рух Identitarian на інші європейські країни. В Австрії вже правий уряд, нагадує Зелнер, маючи на увазі приєднання до правлячої коаліції ультраправих націоналістів з Партії свободи в минулому році. "Ми хочемо розширити це на всю Європу, щоб міняти суспільний дискурс".

Бесіма - одна з тих, хто відчуває на собі агресивну риторику GI.

Image caption Бесіма та її син Мохаммед втекли від війни в Іраку. В Австрії вони вже не почувають себе у безпеці

Вона сидить в тьмяній квартирі, п'є солодкий чай. Бесіма розповідає ту історію про спектакль у Віденському університеті, який штурмували активісти GI. Її син Мохаммед тоді був на сцені.

"Після цього він відмовлявся виходити з дому. Він і зараз тут - боїться, що з ним трапиться щось погане, якщо він вийде на вулицю", - розповідає жінка.

Мохаммеда викрадали в Іраку, і це була одна з причин, через яку Бесіма з трьома дітьми виїхала з Басри. Два роки тому вона приїхала до Відня і відчувала, що їй раді, але тепер, за словами жінки, ставлення до мігрантів змінюється.

"Я думала, я знайду тут спокій і щастя, - каже вона, - але я більше не відчуваю, що тут безпечно".

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