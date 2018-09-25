Чому не можна спалювати опале листя

Копирайт изображения УНІАН Image caption Штраф за спалення листя коливається від 340 до 1700 гривень

Традиційно восени люди згрібають опале листя та спалюють його, не задумуючись над тим, якої шкоди це завдає здоров'ю та довкіллю.

Законодавство України забороняє це робити. Проте розмір штрафу за таке порушення занадто малий, тому люди, особливо в селах, продовжують масово палити.

Лікарі попереджають про ризики для здоров'я, а екологи б'ють на сполох: це призводить до забруднення повітря, води та ґрунту, а також зникнення певних видів тварин.

BBC News Україна спробувала дізнатись, які загрози несе спалювання листя та що з цим робити.

У чому шкода?

Фахівці з Держпродспоживслужби стверджують, що часто люди не надають ваги цьому питанню, а варто було б. Адже тліюче листя виділяє чадний газ, який блокує постачання кисню до тканин організму.

Також при спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати у людини рак. З димом у повітря виходять діоксини - одні з найотруйніших для людини речовин.

Копирайт изображения Ahmed zayan/unsplash Image caption Спалення листя призводить до забруднення повітря, води та ґрунту

Торакальний хірург Юрій Межибовський каже, що при спалюванні однієї тонни рослин, у повітря потрапляє близько 30 кілограмів шкідливих речовин. "І все це потрапляє на нашу шкіру та в легені", - пояснює він в розмові з BBC News Україна.

За словами лікаря, таке спалювання виділяє отруйні гази, може бути джерелом алергії та впливає на імунну систему. В першу чергу, страждають люди похилого віку, діти та вагітні жінки. При згорянні виділяється вуглекислий газ та оксид азоту. Це може викликати бронхоспазми, алергію, кашель, задуху.

"Дим від багаття має у 350 разів більше шкідливих речовин, ніж дим від куріння", - пояснив Юрій Межибовський.

Спалення призводить ще й до забруднення атмосфери, води та ґрунту. Небезпека полягає і в тому, що це може перерости у неконтрольоване горіння.

Міністерство екології та природних ресурсів попереджає, що такі дії призводять також до зникнення певних видів тварин та загибелі комах.

Там закликали компостувати рослинні рештки та удобрювати ними ґрунт.

Копирайт изображения Мінекології/Facebook

Що каже законодавство?

Конституція України гарантує кожному безпечне для життя і здоров'я довкілля, а значить - кожен має законне право боротися з цим явищем.

Чиновники закликають, якщо ви страждаєте від диму - не бійтеся скаржитися у поліцію чи до місцевої влади. Навіть якщо це ваш сусід.

Спалювати листя прямо забороняє низка законів, а адміністративний кодекс передбачає за це покарання у вигляді штрафу. Його розмір - від 340 до 1700 грн.

За словами начальника управління екології та природних ресурсів КМДА Андрія Мальованого, покарання для тих, хто спалює листя, треба посилити.

"Сьогодні санкції не відповідають реальному стану справ та тим збиткам і загрозам, які наносяться цим явищем", - сказав він в коментарі BBC News Україна.

Саме тому, і київська влада, і Міністерство екології та природних ресурсів звернулися до уряду з проханням переглянути розмір штрафів. Вже розробили і подали пропозиції з цього питання.

За такі порушення пропонують встановити найвищий розмір штрафу в 40 тисяч гривень.

Копирайт изображения Ahmed zayan/unsplash Image caption Законодавство України забороняє спалювати листя

Крім того, за словами Андрія Мальованого, місцева влада розпочала інформаційну кампанію, аби звернути увагу на це негативне та шкідливе явище.

Як позбутися опалого листя?

Мінекології рекомендує компостувати листя - для цього не треба особливих знань або зусиль.

Потрібен спеціальний резервуар або просто яма, куди можна помістити листя і помірно його зволожувати. Потім цим добривом можна удобрити ґрунт.

Копирайт изображения Мінекології/Facebook

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