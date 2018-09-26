Тест: що ви знаєте про еволюцію

Копирайт изображения University of Bath Image caption "Що було раныше - курка чи яйце?" - популярне дитяче питання

Навіть правильно написати слово "еволюція" може бути непросто, якщо вам сім років. Однак Софія впевнено говорить мені, що еволюція "фактично означає інженерію".

І Джек каже, що в акул світліший живіт, щоб "коли сонце над морем, акул було не видно".

Він має на увазі, що у акул завдяки еволюції виникло таке камуфляжне забарвлення, яке допомагає їм непомітно підкрадатися до здобичі.

На відкритті нового Центру еволюції Мілнера в Університеті Бата школярі дізнаються про еволюцію за допомогою привабливих акул усіх форм і розмірів, фруктових мух і навіть прирученої сови.

Їхні коментарі свідчать про інтерес до цієї теми та знання про еволюцію - навіть у такому юному віці.

Що ви знаєте про еволюцію? Перевірте свої знання.

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Висловлюємо подяку Паулі Ковер з Університету Бата за допомогу у створенні тесту.

Наукове розуміння еволюції у Великій Британії у порівнянні з іншими країнами є поширеним, проте попередні опитування показали, що принаймні кожна п'ята людина не впевнена щодо своїх знать з цього питання.

"Класичний приклад - люди не хочуть говорити, що ми походимо від мавп. Але насправді ми і не походимо від них, ми походимо від спільного пращура", - каже доктор Кей Фонтейн, вчена-ветеринар, яка вивчає еволюцію бактерій у кажанів.

Вона показує пухнасту слонячу ступню, яку можна одягти на людську руку, щоб отримати уявлення про те, як протягом мільйонів років еволюції тварини втрачали окремі пальці, в результаті чого утворилась цілісна ступня.

Копирайт изображения University of Bath Image caption Вивчаючи різних тварини, можна побачити, як їхні лапи розвивалися з часом

Тим часом її колега, д-р Ніколас Пріст навчає дітей основам еволюції на прикладі своєї роботи з фруктовими мухами.

"Певною мірою ми маємо хибні уявлення через те, що не було чіткої інформації про те, у чому полягає суть (еволюції, - Ред.) і про що свідчать останні наукові докази", - каже він.

Вчені у Баті запускають безкоштовний онлайн-курс "Розуміння та викладання еволюції", щоб допомогти людям краще зрозуміти та викладати цю тему.

За словами д-ра Монми Хеймді, дослідження показують, що для того, щоб краще зрозуміти теорію еволюції, спочатку краще вивчати генетику, а саме основи того, як працює механізм успадкування.

"Адже еволюція - це саме життя, все життя на Землі має еволюційну основу", - каже вона.

"Йдеться не лише про розуміння того, як починалося життя, але й про лікування та терапію - стовбурові клітини або резистентність до антибіотиків - в основі усіх цих медичних питань лежить розуміння еволюції".

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