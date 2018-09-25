Ленін, Гітлер, Люблянка та інші. Звідки в Латинській Америці стільки дивних імен?

Копирайт изображения Getty Images Image caption За існування СРСР в Латинській Америці часто випускали поштові марки із зображеннями радянських вождів. А тепер Ленін та Ілліч запросто можуть виявитися сусідами на одній вулиці у Венесуелі чи на Кубі

У Перу зараз у розпалі політичний сезон. У місті Юнгар на пост мера висунув свою кандидатуру Гітлер Альба Санчес. Його суперник - земляк на ім'я Ленін Володимир Родрігес.

Протистояння Гітлера та Леніна в Перу в XXI столітті для непідготовленого вуха - щось на кшталт сюрреалізму, але самі латиноамериканці, швидше за все, навіть не звернуть увагу на такі новини. Для них це звичні імена. У Латинській Америці часто зустрічаються незвичайні імена іноземного походження.

Ось чому з'явилася ця традиція.

Причина 1. Просто подобається іноземне слово

За словами кореспондента BBC Mundo Вільяма Маркеса, який сам походить з Колумбії, іноземні імена традиційно приємно звучать для жителів провінції, для простих людей. Нерідко дітей просто називають вподобаним словом, значення якого батьки не розуміють. Можливо, їм сподобалося, як воно написане або як воно вимовляється.

"Є люди, їх багато, які знаходять звучання іншомовних слів дуже привабливим. І ось вже з'являється дитина з ім'ям Уснаві (US Navy - Флот США) або Стейнлесс Стіл (Stainless Steel - нержавіюча сталь) або Міледі", - говорить він.

Причина 2. Історія

На початку 60-х у світі заговорили про ім'я Юрій - завдяки першому польоту в космос радянського космонавта Юрія Гагаріна 12 квітня 1961 року.

Тісні відносини багатьох країн Латинської Америки з Радянським Союзом призвели до появи цілої плеяди Іллічів та Леніних. Ці імена звичні для Колумбії, Венесуели та інших країн.

Венесуелець Хосе Альтагарсія Рамірес-Навас, наприклад, був переконаним марксистом і назвав своїх трьох синів Володимир, Ілліч та Ленін. Небезпечним злочинцем та міжнародним терористом став Ілліч Рамірес Санчес, середній син. Він відомий на прізвисько Карлос Шакал.

Іллічем та Леніним дітей називали в основному люди робітничих професій, відзначає Вільям Маркес. У 90-ті роки після розвалу Радянського Союзу популярність цих імен значно зменшилася.

Причина 3. Фільми та серіали

Латинська Америка відома своєю пристрастю до виробництва та перегляду багатосерійних фільмів та серіалів. Крім кінопродукції національного виробництва, на екрани виходить багато закордонних стрічок. Любов до цих фільмів та їхніх персонажів глядачі переносять на своїх дітей.

"Я пам'ятаю, як в Латинській Америці йшов серіал "Доктор Живаго" за романом Бориса Пастернака. У результаті дітей почали називати Борисами, Юріями, Ларисами. У мене кузени з іменами Соня, Сандра та Лариса, а Юрій в Латинській Америці - це ім'я і для чоловіків, і для жінок", - розповідає Вільям Маркес.

"Дуже популярним є російське ім'я Тетяна, наш з вами колега з Латинської Америки - Володимир, наш кореспондент в Колумбії - Борис. Президента Еквадору звуть Ленін Морено. Це звичайні поширені імена", - додає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Еквадора Ленін Морено - єдиний голова держави серед латиноамериканських Ленінів

Найдивніші імена, що зустрічаються в Латинській Америці

Онедольяр (Onedollar, один долар)

Усмаіл (USMail, пошта США)

Нетфлікс (Netflix, популярний онлайн-кінотеатр)

Люблянка (Lyublyanka, так колись називали спільноту радянсько-нікарагуанської дружби)

Уснаві (US Navy, Флот США)

Стейнлесс Стіл (Stainless Steel, нержавіюча сталь)