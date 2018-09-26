Європейський день мов: зануртеся у світ лінгвістики

Щороку 26 вересня країни ЄС відзначають день мов. Ми зібрали найцікавіші статті BBC Future, BBC Culture і BBC Travel про мови. Як влаштований мозок двомовної людини? Чи можна вивчити 30 мов, але забути рідну? І чому англійську носіїв так важко зрозуміти?

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Мова і мозок

Більшість людей у світі говорять двома або більше мовами, і отже білінгвізм є притаманним людському мозку. Вчені давно довели, що багатомовність має безперечні переваги в професійному, соціальному та психологічному плані.

Окрім того, дослідники знаходять дедалі більше підтверджень її користі для здоров'я. Знання кількох мов дозволяють швидше оговтатись від інсульту та затримують розвиток старечого слабоумства. Але що саме відбувається у мозку білінгва?

Опанувавши кілька іноземних мов, ми можемо, однак, почати забувати рідну. Це, звісно, трапляється, коли людина живе тривалий час в іншомовному середовищі.

Але, мабуть, найважливішим чинником є емоційний, наприклад, пережита травма. Докладніше про це читайте тут.

Мовленнєві навички нерозривно пов'язані з роботою нашого мозку, а відтак в них нерідко відбиваються доволі дивні явища.

Деякі люди, наприклад, здатні відчувати слова на смак, а хтось, розмовляючи рідною мовою, раптом починає говорити з іншомовним акцентом.

Мова і культура

З моменту нашого народження ми пізнаємо світ навколо нас, класифікуючи його на об'єкти, явища, відчуття, - практично будь-що значуще. І робимо ми це за допомогою мови.

Лінгвісти називають це "мовною картиною світу", іншими словами, мова, якою ми говоримо й визначає, як ми бачимо світ.

Наприклад, його кольори: так, в англійській мові немає окремих назв для синього і блакитного кольору, деякі індонезійські мови розрізняють лише "темні" і "світлі" відтінки, інші - мають одну назву для зеленого і синього.

За допомогою мови ми визначаємо й наші емоції. Чи відоме вам, приміром, відчуття "мбукі-мвукі", непереборне бажання скинути одяг під час танцю (в мові банту) або португальське "саудаде", ностальгія за кимось або чимось, чого взагалі могло й не існувати.

Вивчаючи мови інших народів, ми розширюємо свою картину світу, адже починаємо дивитися на нього крізь призму іншого світогляду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Японський вислів "вабі-сабі" описує красу недосконалості

Можливо, ми навчились би миритися з недосконалістю життя і навіть знаходити в ній красу, як це роблять японці, якби знали японський вислів "вабі-сабі", та інші слова, яких бракує українській мові.

Постійні зміни в житті змушують нас винаходити нові слова. Хоча етимологію багатьох слів у сучасній мові відстежити вже досить важко, є й такі, чиє виникнення в мові має точну дату і навіть автора.

Наприклад, слово twitter, створення якого приписують англійському поету XIV століття Джефрі Чосеру, або "панорама" - саме цим словом ірландський художник Роберт Баркер назвав цикл своїх картин із краєвидами Единбурга, які він закріпив на внутрішній поверхні циліндру.

А як змінилася українська мова за часи незалежності, ми розпитали кількох українських письменників, перекладачів і публіцистів. Вони назвали десять слів, які відбивають зміни в світогляді українців в останні 27 років.

Від будови мови залежить й сприйняття гумору різними народами. Можливо, саме тому ми жартуємо про "англійський" гумор або вважаємо, що німці взагалі не вміють жартувати. Але чи дійсно це так?

Імператор Священної Римської імперії Карл V якось пожартував: "Іспанською я розмовляю з Богом, італійською з жінками, французькою з чоловіками, а німецькою з конем".

Чи можуть одні мови бути мелодійнішими і гарнішими за інші? Питання, звісно, суперечливе, хоча стосовно однієї мови, здається, сумнівів немає. Як італійська стала мовою кохання, досліджувала оглядачка BBC Travel.

Англійська - lingua franca

За різними даними, в світі існує від п'яти до семи тисяч мов, однак статус lingua franca, тобто міжнародної мови, якою спілкуються носії інших мов, належить англійській.

Мабуть, найбільшою проблемою, з якою стикаються ті, хто починає її вивчати, є розбіжність між вимовою більшості англійських слів і їхнім написанням. Або, як жартував Марк Твен, англійською ми говоримо "Манчестер", а пишемо "Ліверпуль".

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Складна орфографія англійської мови, звичайно, пояснюється історичними етапами її розвитку, але, як вважає автор статті "Звідки в англійській мові такий безлад?", є й ще одна причина - це снобізм англійців.

Можливо, саме він змусив їх зберегти в написанні оригінальну орфографію слів, які вони запозичували в багатьох мовах, від французької до латини і давньогрецької, і не дозволив адаптувати слова під вимову, як це зробили американці.

Хоча спрощення в американській англійській - color замість colour (колір), center замість centre (центр) - з'явилися виключно завдяки бажанню американського мовознавця Ноа Вебстера, який прагнув створити особливий американський варіант англійської мови.

Чому американська англійська не стала окремою мовою, читайте тут.

Попри те, що англійська є мовою міжнародного спілкування, ті, для кого вона рідна, як не дивно, опинилися в невигідному становищі. Іноземці, які говорять англійською, формулюють свою думку більш цілеспрямовано та використовують простіші вислови.

Тоді як носії мови, навпаки, розмовляють надто швидко, вкидають жарти і сленгові слівці та цитують свою культурну спадщину. Здається, вони просто не відчувають потреби пристосуватися до інших співрозмовників. Тож ви, напевно, не єдині, кому англійську носіїв важко зрозуміти.

Якщо англійською мовою розмовляють всюди у світі, чи зможе вона згодом трансформуватися в інші мови, як колись латина поклала початок італійській, французькій, іспанській та іншим романським мовам?

Уявляти майбутнє необов'язково, оскільки в англійської мови вже є нащадки, приміром, ток-пісін, офіційна мова Папуа Нової Гвінеї, якою розмовляють близько 4 мільйонів людей.

Мови, що зникають

За даними ЮНЕСКО, в світі щодва тижні вмирає мова. Здавалося б, це на так і страшно, адже у світі цілих сім тисяч мов. Утім, з кожною зниклою мовою людство втрачає колективну пам'ять минулих поколінь.

Деякі народи це чудово усвідомлюють і роблять все можливе для збереження рідкісних мов.

Наприклад, швейцарці, які надали ретороманській мові статус державної, хоча нею розмовляють менш ніж 0,5% мешканців країни, або баски, які взялися за відродження своєї мови, найстарішої в Європі.

Копирайт изображения age fotostock / Alamy Stock Photo Image caption Коли диктатор Франко заборонив баскську мову, виникли підпільні школи, де її викладали таємно

Навіщо їх вигадувати?

Втім, попри величезне розмаїття природних мов, люди неодноразово намагалися створити штучні. Одна з найуспішніших спроб - це есперанто, інтерес до якого останнім часом помітно посилився.

Але навіщо вивчати мову, яка не має ані національності, ані багаторічної історії? Можливо, відповідь у самій її назві - есперанто перекладається як "той, хто сподівається", а її творець, польський лікар Людвик Заменгоф, дійсно, сподівався об'єднати мовою світ.

Утім, мови створюють і з менш патетичними цілями. Наприклад, щоби фантастичний світ, вигаданий письменником, виглядав більш реалістичним. Чимало мов виникли саме на сторінках романів, як-от дотракійська, клінгонська, надсат та інші.

А дехто навіть береться їх вивчати, як-от шанувальники "Гри престолів", які в перервах між сезонами улюбленого серіалу вчать дотракійську за допомогою додатків, підручників і навіть онлайн-курсу.

І як їх нарешті вивчити?

Проте за яку мову ви б не взялися, всіх цікавить питання, як опанувати її якомога швидше, чи можна вивчити 30 мов і чому ми кидаємо новорічну обіцянку вивчати мови?

Отже, як мотивувати себе на заняття мовами? Напевно, в цьому допоможе кохання, вважає оглядачка BBC Culture, обмірковуючи переваги і недоліки двомовного роману.

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