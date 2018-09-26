Ціна на газ для населення: велике невідоме з багатьома змінними

Копирайт изображения UNIAN Image caption Напередодні опалювального сезону і під час підготовки бюджету ціна на газ для населення залишається невідомою

На своєму останньому у вересні плановому засіданні уряд не обговорював і, відповідно, не ухвалив жодного рішення про незмінність чи підвищення цін на газ для населення.

Строк дії постанови, яка регулює це питання, спливає 1 жовтня.

Вирішення питання із газовими тарифами очікує від Києва МВФ, який після цього має визначитися із виділенням Україні наступного траншу.

"Ми не знаємо. Чесно!"

У переддень засідання у "Нафтогазі" - державній компанії, на яку покладені спеціальні обов'язки постачати газ населенню і ТКЕ за визначеною урядом ціною - казали, що вони розуміють ситуацію так, що урядове рішення має бути ухвалене "максимум до четверга".

Але чи зростуть ціни на газ для населення у "Нафтогазі" не знають.

"Ми можемо говорити про ціни на газ тільки тоді, коли вони ринкові, тобто визначаються попитом і пропозицією. Якщо ціни встановлює уряд, то яке рішення прийме уряд - ми дійсно не знаємо. Чесно!" - заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що на засіданні Кабміну у середу питання газових тарифів навіть не обговорювали, "тому що не було поставлене питання".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міністр соцполітики Андрій Рева каже, що про підвищення цін на газ для населеня на 50% не йдеться

Чи не найбільше про ситуацію із газовими тарифами для населення розповів міністр соціальної політики Андрій Рева. Саме його відомство відповідає за комунальні субсидії, сума яких напряму залежить від того, якими є тарифи на газ, тепло і гарячу воду.

"Ми не виключаємо будь-яких варіантів у цьому питанні", - заявив урядовець, пояснивши, що обговорення підвищення із міжнародними партнерами, передусім, з МВФ, все ще триває.

За словами міністра, якщо до 1 жовтня домовленості не буде досягнуто, уряд подовжить дію постанови, яка зафіксувала тарифи на газ для населення на рівні 6 958 грн за тисячу кубів, враховуючи транспортування і ПДВ.

Утім, пан Рева не уточнив, коли і на скільки буде подовжено дію постанови, ухваленої ще у березні 2017 року.

Постанова також передбачала, що до 1 липня 2017 року обчислять, а з 1 жовтня застосують нову ціну з урахуванням так званого "імпортного паритету".

Проте влітку минулого року уряд заявив, що підстав для підвищення ціни на газ немає, а відтак, ціна не зросте, і після цього лише подовжував дію постанови. Весь цей час тривали і переговори з МВФ, останній транш від якого Київ отримав у квітні минулого року.

На скільки можуть зрости ціни?

На початку вересня - під час роботи у Києві місії МВФ - представники уряду заявляли про досягнення "принципових домовленостей" з МВФ щодо підвищення тарифів, хоча й говорили про це, як про вимушений крок.

Після того, як місія завершила роботу в Києві, сторони повідомили лише про продовження переговорів.

Національний банк закладає у свої розрахунки 25-відсоткове зростання тарифів на газ до кінця цього року і на 15% - у 2019 році. Голова НБУ Яків Смолій на зустрічі з керівниками провідних банків заявив, що МВФ очікує від Києва розв'язання питання із газовими тарифами і ясності щодо бюджету.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболев заявив, що підвищення може бути і меншим за 25%, але зазначив, що може йтися не про одноразове зростання тарифів, а про їх поступове підвищення до ринкового рівня до 2020 року.

У той же час "Нафтогаз" вже повідомив про підвищення цін на газ для промислових споживачів, які купують паливо за ринковими цінами. З 1 жовтня мінімальна ціна на газ для найбільш дисциплінованих клієнтів, які не мають заборгованості і купують понад 50 тис. кубів газу на місяць, становитиме 13 439 грн за тисячу кубів (включно з ПДВ). Це удвічі більше, ніж платить за газ населення і ТКЕ, які постачають тепло населенню.

Втім, як заявив міністр соцполітики Андрій Рева, "питання у площині підвищення на 50% не обговорювалося". Він також додав, що навряд чи це взагалі відбудеться "з огляду на необхідність коригувати бюджет".

Хто що пропонує?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко каже, що для компанії немає сенсу продавати газ за нижчою ціною, ніж та, за якою його імпортують з Європи

За словами Юрія Вітренка, нинішня система постачання газу населенню за пільговою ціною від "Нафтогазу" через посередників - обласні газорозподільчі компанії - є неефективною через борги, які накопичуються на рівні цих посередників. Відтак "Нафтогаз" хоче прибрати їх і постачати газ населенню і виробникам тепла напряму.

"Уряд може і має змінити структуру постачання", - каже Юрій Вітренко.

Проте варіант, запропонований "Нафтогазом", - лише один із кількох, які уряд може обговорювати з МВФ.

Раніше урядовці говорили про можливість обрахування тарифів на газ для населення на основі вартості видобутку українського газу, а не цін на імпортний газ.

Проте відсутність позитивних результатів у переговорах з МВФ свідчить, що вони не влаштовують кредиторів. Виглядає, що не підтримують цей варіант і у "Нафтогазі".

"Немає економічного сенсу для "Нафтогазу" продавати газ за ціною нижче, ніж ціна імпорту з Європи, бо завжди знайдеться покупець, який купуватиме газ за цією ціною. Так само не можна продати газ дорожче цієї ціни", - пояснив виконавчий директор "Нафтогазу".

Чому ціни на газ важливі для МВФ, а позики МВФ - для України?

Аргументи МВФ залишаються незмінними за багато років "газових" дискусій з Києвом - різниця у ціні на той самий ресурс для різних категорій споживачів є ґрунтом для зловживань, а субсидування цін на газ для населення створює прихований дефіцит бюджету.

Раніше цей дефіцит формувався як збиток "Нафтогазу", який у 2014 році сягнув 120 млрд грн. Тепер різниця "перетекла" у субсидії, а також у те, що "Нафтогаз" називає прихованими субсидіями - боргами посередників на ринку газу.

З іншого боку, Україна увійшла в період пікових боргових виплат. Лише до кінця наступного року Київ має виплатити близько 6 млрд доларів.

При цьому, економіка зростає недостатньо швидко і не зможе дати таких коштів, а використання резервів Національного банку для виплати боргів призведе до девальвації гривні.

Як найвищі українські посадовці, включно з президентом та прем'єром, так і оглядачі кажуть, що без кредитів МВФ та інших міжнародних партнерів, впоратися із виплатою боргів Україні буде вкрай важко. Невиконання ж боргових зобов'язань обійдеться країні набагато дорожче, ніж вкрай болюче рішення про підвищення цін на газ для населення.