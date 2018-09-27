Повсякденний одяг напрокат: перспектива чи реальність?

Копирайт изображения Getty Images

Цикл передач BBC "Циркулярна економіка" присвячено системам, що допомагають скоротити обсяги сміття, яке генерує сучасне суспільство, шляхом повторного використання та перепрофілювання продукції. Цього тижня ми вирішили з'ясувати, чи вдасться людям у майбутньому брати одяг напрокат замість того, щоб купувати його.

На початку цього року в Китаї здобуло шалену популярність одне цікаве маркетингове відео. Ведуча ролика, впливова блогерка із соцмереж Цзян Чача, веде глядачів на оглядову екскурсію. Тільки об'єктом у ній виявляється не трендовий нічний клуб чи магазин модного одягу, а пральня промислових масштабів.

Проте компанія, що замовила цю рекламу (пекінський стартап YCloset) не надає послуги з прання одягу. Натомість вона дає напрокат наймодніший жіночий одяг.

Авторка реклами Доріс Ке розповідає, що деякі споживачі в Китаї досі сумніваються, чи варто носити одяг, який хтось уже надягав до них. Тому їх треба було переконати - показавши пароочисники, мікроскопи та ряди пральних машин, у яких перуть речі перед тим, як давати їх у користування.

Копирайт изображения YCloset Image caption Обличчям маркетингової кампанії YCloset була впливова блогерка Цзян Чача

Наприкінці фільму Цзян Чачі пропонують склянку води, пропущену крізь пральну машину. Це натяк на те, що вода дуже чиста, її сміливо можна пити.

Подібно до інших компаній, що здають одяг напрокат і останнім часом ростуть по всьому світу, мов гриби після дощу, фірма YCloset вважає, що буде готова підкорювати широкі маси, щойно їй вдасться подолати упередженість, як-от тривога через чистоту прокатного одягу.

Мотиви компанії зрозумілі - розбудова прибуткового бізнесу. Проте якщо ідея приживеться, то вона докорінним чином змінить нинішні тренди одноразової моди й допоможе зменшити негативний вплив однієї з найбільш ресурсомістких індустрій на довкілля.

Копирайт изображения Getty Images Image caption YCloset визнає, що ідея моди напрокат вже може стати мейнстримом

Взяти напрокат смокінг, вечірню сукню чи маскарадний костюм люди могли завжди. Однак тепер пункти прокату націлені на ринок повсякденного одягу. Їхні власники стверджують, що зараз найсприятливіший час для появи сервісу Netflix чи Spotify в галузі моди, і для нас усіх природним буде брати одяг в оренду.

Тож героїнею наступної кампанії для YCloset Доріс Ке зробила молоду бізнес-леді, яка бере напрокат гардероб для роботи й зрештою стає успішнішою за свого боса та потрапляє в журнал Forbes. Це мало переконати китаянок уважніше добирати одяг для офісу.

У цьому розумінні YCloset повторює шлях нью-йоркської Rent the Runway, яка ще 2009 року першою використала ідею одягу напрокат. У Сан-Франциско її конкурентом є Le Tote, а у Великій Британії - Girl Meets Dress.

Копирайт изображения Rent the Runway Image caption Компанії прокату прагнуть опанувати ринок повсякденного одягу

Разом із послугами прокату одягу на один раз компанії тепер пропонують клієнтам передплатні пакети - кілька предметів одягу одночасно за фіксовану щомісячну платню.

Генеральна директорка і співзасновниця Rent the Runway Дженніфер Хаймен чітко дала зрозуміти свої амбіції: хоче "залишити H&M та Zara без роботи".

А виконавчий директор YCloset Майкл Вон повідомив, що його компанія "націлюється на ринок швидкої моди й повсякденного одягу, щоб люди могли носити наш одяг на роботу, у вихідні, а також на вечірки".

За даними цієї компанії, в її базі зареєструвалися 10 мільйонів китаянок, хоча й не всі вони сьогодні користуються її послугами. Також у Rent the Runway розповіли, що вісім мільйонів людей є "учасниками". Втім, це не означає, що всі вони стануть користувачами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бос Rent the Runway Дженніфер Хаймен хоче кинути виклик компаніям з Хай-стрит - H&M і Zara

Засновниця британської фірми Girl Meets Dress Анна Банс розповіла, що в її компанії відбуваються такі самі зміни. Зростає важливість оренди повсякденного одягу. Хоча починали вони з прокату дизайнерських суконь.

"Тепер їх беруть не лише для особливих випадків", - каже пані Банс. Деяким клієнткам "для грандіозної вечірки у чоловіка на роботі" може знадобитися лише одна сукня на рік. Але інші змінюють свої звички й позичають по парі суконь на тиждень.

За її словами, клієнтки все частіше вбачають у їхній службі "безпроблемний" сервіс, що доповнює купівлю нового одягу, проте дає доступ до вищої якості та дизайнерських витворів. Підприємиця вважає, що зрештою покупці будуть витрачати половину суми, яку щомісяця виділяють на одяг, щоб орендувати його, а не купувати.

Копирайт изображения Thierry Bouet Image caption Анна Банс каже, що тепер клієнти частіше беруть одяг в оренду

Для 29-річної жительки Нью-Йорка Міли Петрової це вже реальність. Як бізнес-консультант, вона має стильно вдягатися щодня. Але жінка "терпіти не може шопінг", а рахунки з хімчистки їй вже набридли. Тому вона почала брати напрокат у Rent the Runway чотири костюми на тиждень.

Вона носить їх з понеділка по четвер, потім повертає і замовляє нові костюми онлайн на наступний тиждень.

"Я користуюся цією послугою, бо вона суттєво полегшує мені життя на роботі", - каже Міла. Але зазначає, що більшість її друзів не наслідують її приклад, хоч і опанували інші аспекти економіки спільної участі.

"Деяким людям більше подобаються нові речі, - визнає вона. - Купувати одяг і володіти ним". Але інші вбачають у цьому зайве марнотратство.

Саме наша любов до нових речей зробила моду однією з найнебезпечніших для довкілля індустрій, повідомили у фонді Еллен Мак-Артур.

На початку 2018 року ця організація розпочала кампанію, що має заохочувати виробників одягу перейти до ощадливішого "циркулярного" використання ресурсів: скорочувати обсяги відходів і більше уваги приділяти повторному використанню.

Копирайт изображения Mila Petrova Image caption Бізнес-консультант Міла Петрова бере одяг в оренду, бо терпіти не може шопінг

Серед "покоління Instagram" нині панує тренд - надіти предмет одягу кілька разів, а потім викинути чи заштовхати вглиб шафи, розповів представник Фонду Франсуа Суше. Однак організація підрахувала: якщо вдвічі довше носити предмет одягу, то можна зменшити його негативний вплив на довкілля на 44%.

Що більше компанія заробляє, то більше разів може здати предмет одягу в оренду - адже зміни на користь прокату означають, що пошиття товару буде кращої якості, він довше носитиметься. А це ще один крок до відновлюваності ресурсів у індустрії моди.

Крім того, такі компанії, як Le Tote, Girl Meets Dress, Rent the Runway та YCloset застосовують ті самі принципи, що й їхні конкуренти зі світу "швидкої" моди, щоб аналізувати дані щодо найпопулярніших і найвитриваліших стилів.

Це, своєю чергою, допомагає скоротити обсяги відходів.

Наразі пан Суше не вважає, що модель прокату сама по собі може розв'язати проблеми "швидкої" моди. Однак сподівається, що вона допоможе змінити наше споживацьке ставлення до одягу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанія Джека Ма Alibaba вже почала інвестувати в прокат модного одягу

У віддаленій перспективі це може залежати від рішення солідних гравців ринку підтримати цю модель.

Китайський інтернет-гігант Alibaba, який і раніше експериментував з роздрібним продажем, вже інвестує у YCloset та Rent the Runway, тоді як Amazon докладає великих зусиль, щоб їй належала левова частка ринку роздрібного продажу одягу в США.

"І це не повне божевілля", - каже пан Суше. Цілком реально собі уявити, як обидва онлайнові гіганти долучаються до моди напрокат. Це може кардинально змінити погляди на те, чи піде ця ідея в широкі маси.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.