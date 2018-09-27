Які катери отримає Україна від США?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Український військовий флот отримає два катери класу Island, які раніше використовувала Берегова охорона США

У четвер Сполучені Штати передають Україні два військові катери класу Island, які раніше перебували на службі американської Берегової охорони.

Що це за катери та коли їх можна очікувати в Україні?

Технічні характеристики

Обидва катери - Cushing та Drummond - збудовані у 1988 році й прослужили майже 30 років у Береговій охороні на Атлантиці. Після чого були списані та відправлені на консервацію.

Катери мають такі характеристики:

Довжина: 34 метри

Максимальна швидкість: 56 км/год (30 вузлів)

Екіпаж: 16 людей (2 офіцери та 14 матросів)

Запас ходу: понад 6 тис. км (3300 миль)

Автономне плавання: 5-6 діб

Катери класу Island почали створювати у 1980-х роках для патрулювання берегу, перехоплення мігрантів, боротьби з наркотрафіком та іншою контрабандою, пошукових та рятувальних операцій, а також з розрахунком на військові операції по береговій обороні.

Копирайт изображения Український мілітарний портал Image caption Катери Cushing та Drummond

Drummond, наприклад, отримував нагороди за безпечне перехоплення мігрантів з Гаїті та Куби.

"Ці катери більш морехідні, ніж бронекатери, що зараз будуються в Україні. Це дуже важливо - якщо наші катери можуть діяти лише у прибережній зоні та в умовах незначних штормів, то ці катери зможуть, наприклад, контролювати все Азовське море", - каже військовий експерт та публіцист Михайло Жирохов.

Озброєння та локатори

Під час служби у Береговій охороні на "Айлендах" були встановлені 25-мм артилерійські установки M242 Bushmaster, крупнокаліберні 12,7-мм кулемети М2, а також радіолокаційні станції (РЛС) загального виявлення AN/SPS-73.

Утім, чи залишиться ця зброя та локатори на переданих Україні катерах, - питання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кулемет Browning M2 .50 калібру - такі встановлені на американських "Айлендах" під час їхньої служби у Береговій охороні.

Михайло Жирохов вважає, що ні: "Американці, як правило, передають кораблі без озброєнь та без радіолокаційних станцій. Без них - це просто, скажімо, риболовецькі сейнери".

Він нагадує, що Грузія, якій два "Айленди" передали раніше, також отримала їх без озброєння та локаторів.

"Коли корабель виводиться з бойового складу на зберігання, все озброєння знімається та віддається на арсенал. Не зберігають корабель зі зброєю", - додає він.

На думку Михайла Жирохова, якщо їх справді передадуть без озброєння, то є сенс встановити на них ті самі бойові модулі, що й на малі броньовані артилерійські катери (відомі як "Гюрза-М"), два з яких нещодавно були перекинуті на Азовське море.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Вироблений в Україні малий броньоваий артилерійський катер класу "Гюрза-М"

Виробництво РЛС в Україні також налагоджене, тож це, на думку експерта, не є невирішуваною проблемою.

Водночас керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут припускає, що артустановки Bushmaster можуть залишитися.

У прес-службі військово-морських сил України розповіли BBC News Україна, що дані про озброєння на катерах - закрита інформація.

Стан

Копирайт изображения Український мілітарний портал

Загалом з 1980-х у США було вироблено майже півсотні суден класу Island. Понад три десятки з них все ще перебувають на службі.

У виданні Берегової охорони США відзначалося, що "Айленди" мають чудові морехідні якості, "але швидко зношуються".

Утім, в коментарі програмі "Схеми" Заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ Андрій Риженко, який оглядав катери, призначені для України, запевняв, що "вони дійсно у гарному стані".

"Технічний стан буде дозволяти використовувати ці кораблі ще як мінімум 15 років. Вони можуть виконувати завдання у складі сил НАТО і ЄС, як цього вимагає військова доктрина України", - відзначав Андрій Риженко.

"Українською стороною вже було проведено дефектування катерів USCGC Cushing та USCGC Drummond, а також їхніх систем та механізмів, і, як озвучувалось раніше, - вони знаходяться у гарному технічному стані", - пише Український мілітарний портал, який отримав ексклюзивні фото обох катерів.

Як би там не було, кілька років тому Берегова охорона США вирішила поступово замінити катери класу Island більш сучасними катерами.

Після цього близько десяти списаних "Айлендів" передали Грузії, Коста-Риці та Пакистану за Програмою надлишкового майна армії - за нею Сполучені Штати надають своїм союзникам стару військову техніку безкоштовно чи за зниженою вартістю.

За нею ж два катери класу Island тепер має отримати і Україна.

Причому передати їх мають безкоштовно - Київ має оплатити лише ремонт, переобладнання та інші супутні витрати.

За підрахунками "Радіо Свобода" та "Українського мілітарного порталу", це коштуватиме трохи більше 10 млн доларів за обидва катери.

У чому була затримка?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Катери класу Island поступово виводяться Береговою охороною США на консервацію

Рішення про передачу Україні катерів Cushing та Drummond у США ухвалили ще в 2016 році.

Але з того часу тривала бюрократична тяганина, яка, фактично, заблокувала процес передачі.

У медіа таке затягування пов'язували з корупцією та лобіюванням інтересів вітчизняних суднобудівників, а в уряді, зокрема в Міністерстві оборони, пояснювали необхідністю дотриматися всіх формальних процедур.

Безпосередньою причиною називали те, що США наполягають на тому, щоб всі справи мають вестися без посередників - у цьому випадку, з Міністерством оборони.

Однак до недавнього часу Міноборони не мало права укладати контракти з будь-якими іноземними партнерами - цим могло займатися виключно спеціалізоване підприємство "Укроборонпром".

У червні такі обмеження скасували й процес передачі став реальним.

Самі ж "Айленди" в Одесі мають з'явитися до кінця 2019 року.

"Після офіційної церемонії розпочнеться процес технічного обслуговування цих катерів та підготовка українських екіпажів до них. Згодом вони будуть транспортовані до Одеси. Загалом цей процес може зайняти до одного року", - повідомляє Український мілітарний портал.

За його ж даними, після доставки в Україну вони будуть транспортним судном.

"У подальшому при проведенні відповідної політики можливе отримання й інших катерів цього типу Україною, а також інших необхідних плавзасобів від США", - додає видання.