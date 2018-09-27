Тиранозавр врятував хлопчика з аутизмом від стресу фотосесії

Копирайт изображения ROAMING MAGNOLIAS Image caption Леві (зліва) з двоюрідною сестрою Лолою. Леві обрав костюм тиранозавра після того, як попередні зйомки здалися йому занадто емоційними.

Сімейна фотосесія може бути не надто приємною для будь-кого, але для дітей з аутизмом стрес від цього може виявитися дуже сильним.

Так сталося у випадку восьмирічного Леві, який живе в американському штаті Джорджія разом зі своєю мамою, 26-річною Самантою Бішоп.

Тривалий час зйомки сімейного фото забирали близько двох годин, але минулого тижня їм вдалося зробити ідеальну фотографію лише за 20 хвилин.

Як це вдалося? За допомогою костюма тиранозавра.

Ці світлини розтопили серця багатьох людей на інтернет-форумі Reddit, де пост з фотосесії вподобали більше 123 тисяч користувачів.

"Так і мають виглядати сімейні фото. Зрештою, всі щасливі, а на згадку залишаться чудові історії", - прокоментував один з дописувачів.

З цього посту почалася дискусія як можна зробити фотосесію приємною для дітей з аутизмом.

"Для Леві багато чого може видаватися складними. Щоб зробити фото, потрібно довго вмовляти і танцювати довкола", - розповіла BBC мати хлопчика Саманта, яка є професійним фотографом.

Леві дуже сором'язливий, тож зазвичай позувати перед камерою для нього дуже некомфортно.

Чи довше це триває, тим більше він починає хвилюватися.

"Здавалося, наче ми примушуємо його робити щось для нього некомфортне. Йому це не подобалося, а усмішки виходили несправжні і вимушені. З п'яти тисяч фотографій могло вийти лише 10 хороших", - пояснила Саманта.

Копирайт изображения ROAMING MAGNOLIAS Image caption Леві і Лолі дуже сподобалася фотозйомка

Тож цього року, коли Леві запропонував одягнутися як один зі своїх улюблених героїв, Саманта погодилася.

"Йому це надзвичайно сподобалося, він реготав і був неймовірно щасливим", - розповіла вона про фотосесію Леві та його двоюрідної сестри і найкращої подруги Лоли.

Коли вона розмістила фотографії в інтернеті, деякі батьки розкритикували її за те, що вона акцентувала на тому, що у Леві аутизм.

"Хоча деякі люди не бачать, чому його аутизм і особливі потреби мають стосунок до цієї фотосесії, я гадаю, що багато людей це побачать. У цьому весь він. Тут немає вимушених усмішок, вмовлянь, уявного щастя", - написала вона у відповідь на Facebook.

"І я обрала радіти його "ярликам" і вчити його використовувати їх як свою перевагу, а не вважати перепоною", - пояснює Саманта.

Копирайт изображения SAMANTHA BISHOP

Саманті як фотографу чимало батьків розповідають, що їм ніколи не вдається зняти сімейне фото, тому що для їхньої дитини з аутизмом надто важко сидіти спокійно і позувати.

Вона радить дати дітям вирішувати, що робити.

"Якщо батьки просто б дали дітям бути собою, все було б добре. Їм не потрібні ідеальна усмішка чи мить, а якщо їхня дитина щаслива, вони отримають те фото, яке хочуть".

Леві і Лола вже придумали костюми для наступної фотосесії - вони будуть "мисливцями за привидами".

Авторка: Джорджина Реннард, BBC UGC & Social News