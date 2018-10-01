Чого очікувати у жовтні: безперечним є лише похолодання

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Ціна газу для населення залишиться незмінною принаймні до 18 жовтня, а Київ вийшов "на фінішну пряму" в пошуках гарячої води. Це лише кілька із суперечливих новин, які очікують на українців у жовтні.

Ціни на газ для населення

Попри те, що у вересні в Києві працювала місія МВФ, уряд та представники найбільшого міжнародного кредитора так і не змогли домовитися про кредит.

Серед головних причин - відсутність домовленості щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня, яке є багаторічною вимогою МВФ.

Строк дії постанови, яка регулює це питання, спливає 1 жовтня.

28 вересня уряд вирішив вчергове подовжити дію постанови, яка з березня 2017 року зафіксувала тарифи на газ для населення на рівні 6 958 грн за тисячу кубів, враховуючи транспортування і ПДВ.

Головною відмінністю від попередніх подовжень є те, що цього разу вона діятиме менше місяця - до 18 жовтня. Це означає, що до цього часу варто очікувати якогось іншого рішення уряду щодо тарифів на газ для населення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Підвищення тарифів на газ тягне за собою і зростання тарифів на гарячу воду і опалення

Постанова також передбачала, що до 1 липня 2017 року обчислять, а з 1 жовтня застосують нову ціну з урахуванням так званого "імпортного паритету".

Проте влітку минулого року уряд заявив, що підстав для підвищення ціни на газ немає, а відтак, ціна не зросте, й після цього лише подовжував дію постанови.

Весь цей час тривали переговори з МВФ, останній транш від якого Київ отримав у квітні минулого року.

Впродовж останнього року уряд подовжував дію постанови щодва місяці. Проте в останні дні серпня вирішив подовжити її лише на місяць. Оглядачі вбачали у цьому ознаку того, що під час роботи в Києві місії МВФ уряд повідомить про зміни у розрахунку.

Проте цього так і не сталося.

Водночас з 1 жовтня вчергове зросте ціна на газ для промислових підприємств.

Мінімальна ціна на газ для найбільш дисциплінованих клієнтів, які не мають заборгованості і купують понад 50 тис. кубів газу на місяць, становитиме 13 439 грн за тисячу кубів (включно з ПДВ). Це удвічі більше, ніж платить за газ населення і ТКЕ, які постачають тепло населенню.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила подовжити ще на два місяці термін запровадження добового балансування ринку газу. На засіданні в останній робочий день вересня комісія перенесла початок добового балансування з 1 жовтня на 1 грудня.

20 вересня оператор української газотранспортної системи (ГТС) "Укртрансгаз" звернувся до НКРЕКП з проханням встановити триваліший термін з метою проведення тестування інформаційної платформи оператора ГТС, яка необхідна для впровадження добового балансування, з усіма суб'єктами ринку природного газу.

Вода в столиці: гарячої нема, холодна - дорожчатиме

Копирайт изображения UNIAN Image caption Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що кияни матимуть гарячу воду "максимум за 10 днів" після підписання мирової угоди з "Нафтогазом"

Київська влада обіцяла, що максимум до початку жовтня вирішить питання відновлення постачання гарячої води у столичні багатоповерхівки, і що опалювальний сезон у Києві почнеться вчасно.

Проте ці питання так і залишаються нерозв'язаними.

28 вересня мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ чекає на виплату Мінфіном коштів з держбюджету для погашення різниці в тарифах на газопостачання.

За його словами, це дасть змогу підписати угоду із "Нафтогазом" про відновлення постачання газу на столичні ТЕЦ.

"Ми вийшли на фінішну пряму в питанні підписання угоди з НАК "Нафтогаз". Для цього Міністерство фінансів має виплатити субвенцію на погашення різниці в тарифах. Це дасть змогу укласти мирову угоду з "Нафтогазом", - заявив Віталій Кличко, наголосивши, що після цього "максимум за 10 днів, у квартирах киян буде гаряча вода".

У "Київводоканалі" готуються до підвищення тарифів на постачання і відведення холодної води. НКРЕКП затвердила підвищення тарифу з 16,7 до 19,6 грн за кубометр. Цей тариф з'явиться у платіжках за жовтень.

"Київводоканал" пояснив потребу у збільшенні тарифу зростанням витрат на електроенергію, реагенти, оплату праці та податок на землю.

Проте незалежно від того, що буде із гарячою і холодною водою у столиці, від 15 жовтня, за словами заступника голови КМДА Дмитра Давтяна, у Києві цілодобово чергуватиме снігоприбиральна техніка. Крім того, за словами столичного мера Віталія Кличка, Київ стане першим містом в Україні, яке закупить снігоплавильну техніку.

Поїзди не дорожчатимуть, літаки - додадуться

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До 2019 року "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, заявив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов.

"До кінця року не планується підвищення тарифів на пасажирські перевезення. Ми обговорюємо питання тарифів, як відомо, на початку року, тому наразі підвищення не заплановано".

Раніше обговорювалася "індексація" тарифів на пасажирські перевезення на 12% з 1 жовтня. Попереднє підвищення тарифів відбулося з 1 червня - так само на 12%.

У жовтні також відбудеться відкриття низки нових авіамаршрутів.

З 5 жовтня Myway Airlines відкриє регулярні рейси до Києва з Тбілісі, з 15 жовтня Ryanair запустить рейси за 10 напрямками з Києва, та 5 - зі Львова, а з 17 жовтня Brussels Airlines почне регулярні рейси між Києвом і Брюсселем.

Осінній призов подовжено

Копирайт изображения UNIAN Image caption Призов подовжили для збільшення набору у Нацгвардію і Прикордонну службу

З 1 жовтня починається осінній призов до ЗСУ. Цього року його подовжили до 30 грудня. Як пояснили у Генштабі, це відбувається "збільшенням чисельності призовників для комплектування сил Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України". За три місяці планується призвати та направити до військ 17 тисяч 960 осіб.

Як повідомив начальник відділу комплектування і призову - заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Валерій Дендебера, призов однієї особи коштуватиме бюджету 4 058 грн. Зокрема, ці витрати підуть на виплату грошової допомоги, харчування призовників та їхнє перевезення до місць несення служби.

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