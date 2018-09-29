Дерев'яний рай для книголюбів на околицях Пекіна
Кожного вікенду сотні книголюбів наповнюють Люанську бібліотеку в селищі Джіаодже, що оточена каштанами, горіхами й персиковими деревами.
Будівельники ще й використали гілки цих рослин для оздоблення будівлі.
Бібліотеку відкрили в 2012 році. Своїм дизайном вона приваблює багатьох бібліофілів.
У читальній залі можуть одночасно перебувати лише 40 людей, тому відвідувачі мусять стояти в черзі, щоб туди потрапити.
Бібліотека працює лише в вихідні.
Книжкові полиці розміщені вздовж читальної зали, а читачі можуть вмоститися на підлозі чи спеціальних платформах.
"Зараз ми заборонили знімати всередині, адже дехто приходив, тільки щоб пофотографуватися. Це обурливо", - розповів агенції AFP власник бібліотеки Пан Сі.
"Ми ж хочемо створити гарну атмосферу для тих, хто любить читати", - додає він.
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