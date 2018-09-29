Копирайт изображения FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

Кожного вікенду сотні книголюбів наповнюють Люанську бібліотеку в селищі Джіаодже, що оточена каштанами, горіхами й персиковими деревами.

Будівельники ще й використали гілки цих рослин для оздоблення будівлі.

Копирайт изображения FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

Бібліотеку відкрили в 2012 році. Своїм дизайном вона приваблює багатьох бібліофілів.

Копирайт изображения FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

У читальній залі можуть одночасно перебувати лише 40 людей, тому відвідувачі мусять стояти в черзі, щоб туди потрапити.

Бібліотека працює лише в вихідні.

Копирайт изображения FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

Книжкові полиці розміщені вздовж читальної зали, а читачі можуть вмоститися на підлозі чи спеціальних платформах.

Копирайт изображения FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

"Зараз ми заборонили знімати всередині, адже дехто приходив, тільки щоб пофотографуватися. Це обурливо", - розповів агенції AFP власник бібліотеки Пан Сі.

Копирайт изображения FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

"Ми ж хочемо створити гарну атмосферу для тих, хто любить читати", - додає він.

Копирайт изображения FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

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