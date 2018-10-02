"Після десятого допиту вже не страшно" - київський перукар зі справи Манафорта
Чи могли б ви собі уявити, що на ваше ім'я таємно зареєстрували офшорні компанії, які мають на рахунках мільйони? І ці компанії співпрацюють не аби з ким, а з відомим американським політтехнологом Полом Манафортом.
Київський перукар Євген Касєєв стверджує, що стикнувся з такою ситуацією. На його ім'я без його відома записали кілька фірм, й тепер через їхню діяльність чоловіка викликають на допити до Генпрокуратури, СБУ та податкової.
Ім'я Євгена Касєєва вперше з'явилося в журналістському розслідуванні у 2017 році. У тексті журналіста та політика Сергія Лещенка мова йшла про те, що офшорна компанія Neocom Systems Limited, зареєстрована на ім'я Касєєва, буцімто, перераховувала політтехнологу Полу Манафорту сотні тисяч доларів.
А у вересні цього року про цю ситуацію написала New York Times . Складні схеми реєстрації офшорів на підставних осіб привернули увагу спеціального прокурора США Роберта Мюллера і лягли в основу звинувачень проти пана Манафорта. Газета написала про те, як ім'я 34-річного київського перукаря Євгена Касєєва зажило власним життям у фінансових паперах, які обчислювалися мільйонами доларів.
І сьогодні у США тривають судові процеси у справі Пола Манафорта, а київського перукаря періодично викликають на допити українські слідчі.
Хоч Євген Касєєв запевняє, що ніколи не те що не стриг, а навіть не бачив і не чув про існування такої людини, як Пол Манафорт, відтепер існує певний зв'язок між ним та скандальним політтехнологом.
BBC News Україна поспілкувалася з паном Касєєвим, аби дізнатися про те, як його ім'я потрапило до матеріалів слідства у гучному процесі.
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"Вже не страшно"
BBC News Україна: Ви знаєте Манафорта?
ЄК: Ні. Після того, як у кінці 2017 року мене викликали до прокуратури і показали документи, підписані нібито мною - про переказ коштів, про закупівлю якоїсь електронної техніки - тоді я про це дізнався. Коли я їхав вже додому з прокуратури, то вирішив почитати, що це за справа і куди мене приписали з тим вкраденим паспортом.
BBC News Україна: Тобто у вас вкрали паспорт?
ЄК: Так, у 2006 році пограбували мою квартиру в Донецьку, де я жив. Винесли техніку та документи. І на той викрадений паспорт періодично спливають різні фірми. У 2008 році мене викликали в податкову інспекцію через несплату податків. І там була на той момент астрономічна сума - 300 млн гривень.
І тоді мене по повній допитували, взяли зразок почерку, підпису. Викликали також в СБУ.
Вже у 2010 році я переїхав до Києва і в 2011 році мене викликали в податкову з приводу діяльності фірми April Limited. Вона досі існує, хоч я писав щодо цієї компанії заяви, але її ніхто не закрив. Я той викрадений паспорт у 2013 році вніс до державного реєстру втрачених документів, аби на нього більше нічого не відкривали.
BBC News Україна: То ви з Донецька?
ЄК: Я працював та жив у Донецьку. А сам я з Луганської області.
BBC News Україна: Чому ви переїхали до Києва?
ЄК: Я вже давно планував це зробити. Почав працювати перукарем у 2007 році в Луганську. Там у людей інший менталітет, люди проходили мимо, дивилися на хлопця перукаря і показували пальцем. Мені хотілося розвитку і я почав працювати регіональним тренером компанії Schwarzkopf. Вже там мені запропонували переїхати до Києва і викладати в академії цієї компанії.
Тому я переїхав, викладаю та працюю в салоні краси. Я працюю сам на себе, в мене ФОП, ще орендую місце в салоні. Стрижка в мене коштує від 200 до 500 гривень в залежності від складності.
BBC News Україна: Ви спілкувалися з юристами з приводу ваших документів, аби зрозуміти, як діяти далі?
ЄК: Так, я спілкувався з юристами. Я написав заяву про втрату паспорта, викликав правоохоронців після пограбування квартири. Новий паспорт мені видали протягом місяця у 2006 році. А з 2008 року почалася вся ця тяганина.
BBC News Україна: Тобто у справі Манафорта фігурують дані вашого старого, викраденого паспорта?
ЄК: Так.
BBC News Україна: Яка саме прокуратура вас викликала на допит у Києві?
ЄК: Це прокуратура на Подолі (Головне слідче управління Генеральної прокуратури.- Ред.).
BBC News Україна: Ви боялися йти на допит?
ЄК: Після десятого походу на допит мені вже було не страшно. Я навіть пропонував скинути в електронному вигляді всі мої покази, аби наступному слідчому, який буде мене допитувати, не довелося знову вручну набирати.
BBC News Україна: То вас і досі викликають у цій справі?
ЄК: Поки ні. Але в цілому викликають з періодичністю раз на півтора-два роки.
BBC News Україна: Чи зверталися до вас американські слідчі, які розслідують справу Манафорта?
ЄК: Ні, вони не намагались. Єдине, знайомі мене звели з New York Times, оскільки це дуже серйозна справа і було важливо, аби у Штатах про це прочитали. Адже наша правова система може знайти цапа відбувайла, і зробити ним мене. За якісь незрозумілі справи, які я не вчиняв, я міг би сидіти у в'язниці все життя.
Я дізнався про те, що моє ім'я фігурує у справі Манафорта у кінці 2017 року, коли мене викликали до прокуратури. Зі мною ніхто не зв'язувався, хоча Лещенко (український депутат Сергій Лещенко - Ред.) писав, що я не виходив на зв'язок, проте мені ніхто не писав. В кінці 2017 року мені у Facebook написав слідчий, з яким я вже потім зустрівся в прокуратурі.
BBC News Україна: Ви намагалися дізнатися, що то за компанії, зареєстровані на вас, які там гроші фігурують?
ЄК: Мені ніхто нічого про ці компанії не розповів, просто допитали. Я намагався зв'язатися потім зі слідчим, аби дізнатися, які можуть бути наслідки для мене, але мені нічого не відповіли. Просто допитали і на цьому все.
Я писав заяви до Генпрокуратури, поліції та податкової про те, що на мене зареєстровані ці фірми в Донецьку та Києві, - аби ці компанії закрили, а мене вже не допитували, адже я не маю до цього жодного стосунку.
BBC News Україна: У цьому році були допити?
ЄК: Так, взимку. Слідчого цікавили уточнення, у мене просили копію заяви про втрату паспорта, але я відповів, що це був 2006 рік. Якщо вам треба - їдьте в Ровеньки Луганської області, на непідконтрольну територію України і там дізнавайтесь. Я нічого зробити не можу.
BBC News Україна: Що ви відчули, коли дізналися, що ваше ім'я фігурує у такій гучній справі?
ЄК: Мені страшно з точки зору нашої судової системи. Адже у цій справі фігурує колишня влада, замішані злочинні групи і все може бути.
BBC News Україна: Чи ви контактували з кимось з українських політиків?
ЄК: Ні, на мене ніхто не виходив.
BBC News Україна: А чи були залякування через ці справи?
ЄК: Ні, не залякували. Але дуже неприємна ситуація, адже мені дзвонять і я вже думаю, що там знову за проблеми...
"Мені шлють погрози"
BBC News Україна: Ваше життя після цього якось змінилося?
ЄК: Я стежу за цією ситуацією. Адже невідомо, що буде в нашій країні далі, як зміниться влада, як буде розвиватися судова система.
Після статті у New York Times мені почало надходити багато повідомлень у соцмережі, тому довелося закрити сторінку у Facebook для інших. Пишуть різне - і нецензурні висловлювання, і погрози про те, що мені час померти, і тому подібне.
BBC News Україна: Ви заможна людина?
ЄК: Я не багата людина, середнього достатку. Мені вистачає на життя. Автомобіля не маю, квартиру орендую в Києві.
Якби я був мільйонером, то вже б десь на Півдні Європи був, мене б уже тут не було.
Про Манафорта і його зачіску
BBC News Україна: Що ви можете сказати про зачіску Манафорта?
ЄК: Це стандартна зачіска політика - класична "канадка", нічого надприродного тут немає.
Ця зачіска з 50-х - 60-х років викладається в перукарських академіях, це стандарт і її вивчають на всіх курсах як базову. В ній немає нічого складного, жодних переходів.
BBC News Україна: І що ця зачіска говорить про Манафорта, на думку перукаря?
ЄК: Те, що він достатньо консервативний, впевнений в собі і не хоче щось змінювати у своєму житті.
BBC News Україна: Що ви особисто думаєте про нього?
ЄК: Мені його абсолютно не шкода. Людина свідомо йшла на злочин, але все таємне колись стає явним.
Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення проти Манафорта в рамках двох кримінальних справ.
Перша розглядалася за місцем проживання Манафорта в Олександрії (штат Вірджинія) і в серпні завершилася обвинувальним вироком. Вона стосувалася фінансових махінацій та податкового шахрайства.
Друга буде слухатися у Вашингтоні. У цій справі політтехнолога звинувачують в змові проти США, відмиванні понад 30 млн доларів і наданні неправдивих свідчень. Також його звинувачують в недотриманні законів про розкриття інформації про лобіювання інтересів України і роботі як незареєстрованого іноземного агента Партії регіонів і екс-президента Віктора Януковича.
Відразу після розгляду першої справи стало відомо, що Пол Манафорт почав переговори з офісом спецпрокурора про визнання своєї провини, щоб уникнути другого судового процесу.
Проте поки неясно, чи буде Манафорт повністю співпрацювати зі слідством і надасть спецпрокурору нову цікаву для нього інформацію, чи він всього лише погодиться з пред'явленими йому звинуваченнями в незаконному лобізмі і відмиванні грошей за лічені дні до суду.
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