"Після десятого допиту вже не страшно" - київський перукар зі справи Манафорта

Копирайт изображения Facebook/Євген Касєєв Image caption Євген Касєєв каже, що все почалося після того, як у нього в Донецьку вкрали паспорт

Чи могли б ви собі уявити, що на ваше ім'я таємно зареєстрували офшорні компанії, які мають на рахунках мільйони? І ці компанії співпрацюють не аби з ким, а з відомим американським політтехнологом Полом Манафортом.

Київський перукар Євген Касєєв стверджує, що стикнувся з такою ситуацією. На його ім'я без його відома записали кілька фірм, й тепер через їхню діяльність чоловіка викликають на допити до Генпрокуратури, СБУ та податкової.

Ім'я Євгена Касєєва вперше з'явилося в журналістському розслідуванні у 2017 році. У тексті журналіста та політика Сергія Лещенка мова йшла про те, що офшорна компанія Neocom Systems Limited, зареєстрована на ім'я Касєєва, буцімто, перераховувала політтехнологу Полу Манафорту сотні тисяч доларів.

А у вересні цього року про цю ситуацію написала New York Times . Складні схеми реєстрації офшорів на підставних осіб привернули увагу спеціального прокурора США Роберта Мюллера і лягли в основу звинувачень проти пана Манафорта. Газета написала про те, як ім'я 34-річного київського перукаря Євгена Касєєва зажило власним життям у фінансових паперах, які обчислювалися мільйонами доларів.

І сьогодні у США тривають судові процеси у справі Пола Манафорта, а київського перукаря періодично викликають на допити українські слідчі.

Хоч Євген Касєєв запевняє, що ніколи не те що не стриг, а навіть не бачив і не чув про існування такої людини, як Пол Манафорт, відтепер існує певний зв'язок між ним та скандальним політтехнологом.

BBC News Україна поспілкувалася з паном Касєєвим, аби дізнатися про те, як його ім'я потрапило до матеріалів слідства у гучному процесі.

"Вже не страшно"

BBC News Україна: Ви знаєте Манафорта?

ЄК: Ні. Після того, як у кінці 2017 року мене викликали до прокуратури і показали документи, підписані нібито мною - про переказ коштів, про закупівлю якоїсь електронної техніки - тоді я про це дізнався. Коли я їхав вже додому з прокуратури, то вирішив почитати, що це за справа і куди мене приписали з тим вкраденим паспортом.

BBC News Україна: Тобто у вас вкрали паспорт?

Після десятого походу на допит мені вже було не страшно.

ЄК: Так, у 2006 році пограбували мою квартиру в Донецьку, де я жив. Винесли техніку та документи. І на той викрадений паспорт періодично спливають різні фірми. У 2008 році мене викликали в податкову інспекцію через несплату податків. І там була на той момент астрономічна сума - 300 млн гривень.

І тоді мене по повній допитували, взяли зразок почерку, підпису. Викликали також в СБУ.

Вже у 2010 році я переїхав до Києва і в 2011 році мене викликали в податкову з приводу діяльності фірми April Limited. Вона досі існує, хоч я писав щодо цієї компанії заяви, але її ніхто не закрив. Я той викрадений паспорт у 2013 році вніс до державного реєстру втрачених документів, аби на нього більше нічого не відкривали.

Image caption Щороку Євгена викликають на допити щодо діяльності фірм, оформлених на втрачений паспорт

BBC News Україна: То ви з Донецька?

ЄК: Я працював та жив у Донецьку. А сам я з Луганської області.

BBC News Україна: Чому ви переїхали до Києва?

ЄК: Я вже давно планував це зробити. Почав працювати перукарем у 2007 році в Луганську. Там у людей інший менталітет, люди проходили мимо, дивилися на хлопця перукаря і показували пальцем. Мені хотілося розвитку і я почав працювати регіональним тренером компанії Schwarzkopf. Вже там мені запропонували переїхати до Києва і викладати в академії цієї компанії.

Тому я переїхав, викладаю та працюю в салоні краси. Я працюю сам на себе, в мене ФОП, ще орендую місце в салоні. Стрижка в мене коштує від 200 до 500 гривень в залежності від складності.

BBC News Україна: Ви спілкувалися з юристами з приводу ваших документів, аби зрозуміти, як діяти далі?

ЄК: Так, я спілкувався з юристами. Я написав заяву про втрату паспорта, викликав правоохоронців після пограбування квартири. Новий паспорт мені видали протягом місяця у 2006 році. А з 2008 року почалася вся ця тяганина.

BBC News Україна: Тобто у справі Манафорта фігурують дані вашого старого, викраденого паспорта?

ЄК: Так.

BBC News Україна: Яка саме прокуратура вас викликала на допит у Києві?

ЄК: Це прокуратура на Подолі (Головне слідче управління Генеральної прокуратури.- Ред.).

BBC News Україна: Ви боялися йти на допит?

ЄК: Після десятого походу на допит мені вже було не страшно. Я навіть пропонував скинути в електронному вигляді всі мої покази, аби наступному слідчому, який буде мене допитувати, не довелося знову вручну набирати.

BBC News Україна: То вас і досі викликають у цій справі?

ЄК: Поки ні. Але в цілому викликають з періодичністю раз на півтора-два роки.

Копирайт изображения Reuters Image caption У серпні екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта визнали винним у п'яти обвинуваченнях щодо податкового шахрайства

BBC News Україна: Чи зверталися до вас американські слідчі, які розслідують справу Манафорта?

ЄК: Ні, вони не намагались. Єдине, знайомі мене звели з New York Times, оскільки це дуже серйозна справа і було важливо, аби у Штатах про це прочитали. Адже наша правова система може знайти цапа відбувайла, і зробити ним мене. За якісь незрозумілі справи, які я не вчиняв, я міг би сидіти у в'язниці все життя.

Я дізнався про те, що моє ім'я фігурує у справі Манафорта у кінці 2017 року, коли мене викликали до прокуратури. Зі мною ніхто не зв'язувався, хоча Лещенко (український депутат Сергій Лещенко - Ред.) писав, що я не виходив на зв'язок, проте мені ніхто не писав. В кінці 2017 року мені у Facebook написав слідчий, з яким я вже потім зустрівся в прокуратурі.

BBC News Україна: Ви намагалися дізнатися, що то за компанії, зареєстровані на вас, які там гроші фігурують?

ЄК: Мені ніхто нічого про ці компанії не розповів, просто допитали. Я намагався зв'язатися потім зі слідчим, аби дізнатися, які можуть бути наслідки для мене, але мені нічого не відповіли. Просто допитали і на цьому все.

Я писав заяви до Генпрокуратури, поліції та податкової про те, що на мене зареєстровані ці фірми в Донецьку та Києві, - аби ці компанії закрили, а мене вже не допитували, адже я не маю до цього жодного стосунку.

BBC News Україна: У цьому році були допити?

Мені у Facebook пишуть різне - і нецензурні висловлювання, і погрози, і тому подібне.

ЄК: Так, взимку. Слідчого цікавили уточнення, у мене просили копію заяви про втрату паспорта, але я відповів, що це був 2006 рік. Якщо вам треба - їдьте в Ровеньки Луганської області, на непідконтрольну територію України і там дізнавайтесь. Я нічого зробити не можу.

BBC News Україна: Що ви відчули, коли дізналися, що ваше ім'я фігурує у такій гучній справі?

ЄК: Мені страшно з точки зору нашої судової системи. Адже у цій справі фігурує колишня влада, замішані злочинні групи і все може бути.

BBC News Україна: Чи ви контактували з кимось з українських політиків?

ЄК: Ні, на мене ніхто не виходив.

BBC News Україна: А чи були залякування через ці справи?

ЄК: Ні, не залякували. Але дуже неприємна ситуація, адже мені дзвонять і я вже думаю, що там знову за проблеми...

"Мені шлють погрози"

BBC News Україна: Ваше життя після цього якось змінилося?

ЄК: Я стежу за цією ситуацією. Адже невідомо, що буде в нашій країні далі, як зміниться влада, як буде розвиватися судова система.

Після статті у New York Times мені почало надходити багато повідомлень у соцмережі, тому довелося закрити сторінку у Facebook для інших. Пишуть різне - і нецензурні висловлювання, і погрози про те, що мені час померти, і тому подібне.

Копирайт изображения Facebook/Євген Касєєв Image caption У Києві Євген викладає та працює у салоні краси

BBC News Україна: Ви заможна людина?

ЄК: Я не багата людина, середнього достатку. Мені вистачає на життя. Автомобіля не маю, квартиру орендую в Києві.

Якби я був мільйонером, то вже б десь на Півдні Європи був, мене б уже тут не було.

Про Манафорта і його зачіску

BBC News Україна: Що ви можете сказати про зачіску Манафорта?

ЄК: Це стандартна зачіска політика - класична "канадка", нічого надприродного тут немає.

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Ця зачіска з 50-х - 60-х років викладається в перукарських академіях, це стандарт і її вивчають на всіх курсах як базову. В ній немає нічого складного, жодних переходів.

BBC News Україна: І що ця зачіска говорить про Манафорта, на думку перукаря?

ЄК: Те, що він достатньо консервативний, впевнений в собі і не хоче щось змінювати у своєму житті.

BBC News Україна: Що ви особисто думаєте про нього?

ЄК: Мені його абсолютно не шкода. Людина свідомо йшла на злочин, але все таємне колись стає явним.

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення проти Манафорта в рамках двох кримінальних справ.

Перша розглядалася за місцем проживання Манафорта в Олександрії (штат Вірджинія) і в серпні завершилася обвинувальним вироком. Вона стосувалася фінансових махінацій та податкового шахрайства.

Друга буде слухатися у Вашингтоні. У цій справі політтехнолога звинувачують в змові проти США, відмиванні понад 30 млн доларів і наданні неправдивих свідчень. Також його звинувачують в недотриманні законів про розкриття інформації про лобіювання інтересів України і роботі як незареєстрованого іноземного агента Партії регіонів і екс-президента Віктора Януковича.

Відразу після розгляду першої справи стало відомо, що Пол Манафорт почав переговори з офісом спецпрокурора про визнання своєї провини, щоб уникнути другого судового процесу.

Проте поки неясно, чи буде Манафорт повністю співпрацювати зі слідством і надасть спецпрокурору нову цікаву для нього інформацію, чи він всього лише погодиться з пред'явленими йому звинуваченнями в незаконному лобізмі і відмиванні грошей за лічені дні до суду.

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