"Битва" у Кам'янці-Подільському: фотогалерея

У Кам'янці-Подільському пройшов міжнародний військово-історичний патріотичний фестиваль "Військова школа" (Schola Militaria).

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова

Протягом 28-30 вересня у місто з'їхалися понад 200 реконструкторів з України, Польщі, Білорусі та Чехії.

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова Image caption Муштра під час Міжнародного військово-історичного фестивалю Schola Militaria

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова

Під час фестивалю учасники відтворили битву під Пилявою 1648 року та пройшлися урочистою ходою Старим містом.

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова

Після "битви" всіх охочих частували стравами середньовічної кухні та розважали концертами Тараса Компаніченка та "Хореї Козацької".

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова Image caption Реконструктори грали у карти

Спершу учасники колонами пройшлися урочистою ходою Старим містом.

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова Image caption Відтворення битви під Пилявою

Місце реконструкції огородили стрічками та попросили вийти за них всіх глядачів без історичних костюмів.

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова Image caption Фінальний салют фестивалю

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