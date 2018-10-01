"Битва" у Кам'янці-Подільському: фотогалерея
У Кам'янці-Подільському пройшов міжнародний військово-історичний патріотичний фестиваль "Військова школа" (Schola Militaria).
Протягом 28-30 вересня у місто з'їхалися понад 200 реконструкторів з України, Польщі, Білорусі та Чехії.
Під час фестивалю учасники відтворили битву під Пилявою 1648 року та пройшлися урочистою ходою Старим містом.
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Після "битви" всіх охочих частували стравами середньовічної кухні та розважали концертами Тараса Компаніченка та "Хореї Козацької".
Спершу учасники колонами пройшлися урочистою ходою Старим містом.
Місце реконструкції огородили стрічками та попросили вийти за них всіх глядачів без історичних костюмів.
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