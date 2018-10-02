Диспетчер в Індонезії пожертвував собою заради порятунку авіалайнера

Копирайт изображения Twitter/AirNav Image caption Антоніус Гунаван Агунг помер від переламів

Влада та мешканці Індонезії, а також користувачі соціальних мереж по всьому світу посмертно вшановують 21-річного авіадиспетчера Антоніуса Гунавана Агунга. Він пожертвував собою, коли виводив пасажирський лайнер за межі зона лиха.

У п'ятницю молодий авіадиспетчер керував злетом пасажирського літака в аеропорту Палу на острові Сулавесі в той час, коли почався сильний землетрус.

Чоловік відмовився залишати диспетчерську вежу, яка почала руйнуватися, поки борт не відірвався від землі.

Після того, як літак злетів, диспетчеру не залишалося нічого іншого, окрім як вистрибнути з вежі, бо всі інші виходи були недоступні. Він помер на шляху до лікарні від множинних травм.

"Агунг був відданий своїй професії до самого кінця і не полишив командно-диспетчерський пункт, поки літак не відірвався від землі", - написано у заяві головного управління цивільної авіації Індонезії.

Image caption Рятувальники дістають людей з-під завалів

"Врятував від загибелі сотні людей"

В п'ятницю Антоніус Гунаван Агунг контролював зліт рейса авіакомпанії Batik Air, коли почалися підземні поштовхи.

Його колеги, які не були зайняті управлінням повітряного руху, евакуювалися з 4-поверхової вежі, а він в той час залишився на зв'язку з екіпажем.

Момент відриву лайнера від землі збігся з особливо сильним поштовхом, в результаті якого почав руйнуватися дах командно-диспетчерського пункту. Агунг вистрибнув з вікна та зламав собі руки, ноги та ребра.

Він помер у гвинтокрилі, який перевозив його у спеціалізовану клініку.

За словами представника Air Navigation Indonesia Йоханнеса Сірайта, вчинок 21-річного авіадиспетчера, скоріш за все, врятував від загибелі сотні пасажирів.

На знак визнання його досягнень Агунга посмертно підвищили на посаді. Його колеги також надали пресі фотографії, на яких військові перевозять тіло Антоніуса Гунавана Агунга для поховання.

Соцмережі активно обговорюють вчинок чоловіка, користувачі називають його героєм.

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"Гарного польоту. Бережіть себе", - сказано на малюнку. А користувач написав: "Моє серце болить. Дякую, Антоніус Гунаван Агунг. Дякую".

"Героїчний вчинок. Гарного тобі польоту на небеса, Агунг. Спочивай з миром", - пише інший користувач.

Жертвами землетрусу магнітудою 7,5 балів, за останніми даними, стали понад 1 200 людей.

Більшість жертв зафіксували на острові Палу. Повідомляють також, що сотні людей можуть перебувати під завалами готелю та торговельного центру в столиці острова. Рятувальники чекають на спеціальну техніку, яку мають привезти на острів.

Багато людей змило хвилею цунамі: на пляжах острова люди готувалися до традиційного фестивалю.

За словами віце-президента Індонезії Юсуфа Калла, кількість жертв може сягати кількох тисяч. Згідно з оцінками Червоного Хреста, різною мірою постраждали понад 1,6 мільйона людей.

Влада країни заявила, що вони змушені почати ховати загиблих у братських могилах.

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