Система чайових: куди йдуть гроші, які ви залишаєте офіціантам?

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Британський уряд у вівторок оголосив про плани заборонити ресторанам залишати собі частину чайових, які відвідувачі платять офіціантам.

Більшість людей вважає, що всі чайові персонал залишає собі, але так відбувається не завжди.

Останнім часом низку великих мереж критикували за те, що їхнє керівництво лишало собі відсоток від чайових для компенсації адміністративних витрат.

Ми вирішили розібратися, які права мають працівники і куди йдуть ваші гроші, які ви лишаєте "на чай".

Чи повинен я лишати чайові?

У Британії, на відміну від Америки, ніхто не розраховує, що ви обов'язково маєте лишити чайові.

Передбачається, що роботодавці платять національну мінімальну заробітну плату, однак деякі працівники кажуть, що цих грошей не завжди вистачає на життя.

Тож у багатьох закладах вважається гарним тоном лишати після трапези чайові.

Але куди йдуть ці гроші?

Насправді, це залежить від кількох факторів.

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Плата за обслуговування і чайові - не одне й те саме

Багато людей думають, що це ідентичні речі.

Але насправді, ті 10-15%, які додають до вашого рахунку, - не те ж саме, що чайові, і зазвичай не є обов'язковими.

Фактично немає жодної гарантії, що ваш офіціант побачить хоча б копійку з плати за обслуговування. Її часто запроваджують для того, щоб покрити збитки від розбитого посуду та клієнтів, які тікають, не сплативши рахунок.

Кілька великих мережевих ресторанів зазнали критики через те, що використовували основну частину плати за обслуговування для покриття адміністративних витрат.

Клієнти можуть сказати, що вони не будуть платити за обслуговування, а натомість лишать чайові готівкою. Вони також можуть вимагати прибрати плату за обслуговування з чеку, якщо вони незадоволені якістю наданих послуг.

Оплата чайових карткою - не те ж саме, що готівкою

З поширенням безконтактної оплати додати чайові до суми чеку, який ви сплачуєте карткою, може здатися найбільш зручним варіантом.

Деякі заклади збирають усі ці гроші, а потім розподіляють їх між персоналом за допомогою системи під назвою "tronc".

Людина, яка їх розподіляє, - відома як "troncmaster" - зазвичай не є членом керівництва.

Проте деякі ресторани звинувачували у тому, що керівництво лишало собі чайові, що були сплачені карткою, або стягувало з працівників певний відсоток за такі чайові.

У 2015 році після публічного розголосу компанія Pizza Express припинила вирахувати 8% адміністративного збору з чайових, сплачених карткою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Офіціанти, які отримують чайові готівкою, мають сплачувати на них податок

З чайових необхідно сплачувати податок

Юридично працівники повинні повідомити податківцям, яку суму чайових вони отримали, і сплатити з неї податок.

Вони повинні вести облік того, скільки чайових вони отримують, та задекларувати їх наприкінці податкового року.

Які зміни принесуть нові правила у Британії?

Наразі розподілення чайових в ресторанах відбувається за домовленістю.

Однак юридично адміністрація не зобов'язана віддавати усі отримані чайові працівникам.

Плани, оголошені прем'єр-міністром Терезою Мей, і які, як стверждує лідер лейбористів Джеремі Корбін, він пропонував ще в червні, змусять ресторанні мережі віддавати усі чайові працівникам.

Це зокрема означає, що з чайових, сплачених карткою, більше нічого не буде вираховуватись.

Однак наразі немає гарантій, що цей закон таки набуде чинності.