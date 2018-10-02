Сексистський скандал у ЦЕРН: вчений заявив, що "фізику придумали чоловіки"

Копирайт изображения Getty Images Image caption ЦЕРН, розташований у Швейцарії, - один з найбільших дослідницьких центрів в галузі фізики. Саме тут у 2012 році відкрили бозон Хіггса

На семінарі Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) у Женеві науковець Алессандро Струміа заявив, що "фізику придумали і збудували чоловіки" і "туди не запрошують", говорячи про преференції для жінок-дослідників. За це його відсторонили від роботи в установі.

Презентація професора Алессандро Струміа з Пізанського університету була присвячена гендерним питанням у науковому середовищі.

Він заявив, що фізика стала "сексистською щодо чоловіків".

У ЦЕРН повідомили, що з професором Струміа припинили будь-яку співпрацю і розпочали розслідування.

В організації презентацію науковця назвали неприйнятною і такою, що суперечить їхньому кодексу поведінки.

"ЦЕРН завжди намагається виконувати свою наукову місію в мирному та інклюзивному середовищі", - йдеться в заяві установи.

Професор Струміа, який співпрацює з ЦЕРН на регулярній основі, виступав на семінарі в Женеві, присвяченому фізиці високих енергій та гендерним питанням у цій галузі.

Науковець заявив аудиторії, яка складалася переважно з молодих жінок-фізиків, що результати його дослідження доводять відсутність гендерної дискримінації щодо жінок.

Струміа додав: "Правда не має значення, оскільки це частина політичної боротьби ззовні".

Доказовий сексизм

У своїй презентації професор Струміа показав слайди, на яких йшлося про те, що на початку наукової кар'єри дослідників обох статей цитують однаково, але з часом чоловіки показують кращі результати.

Він продемонстрував графіки, на яких, за його словами, зображено, що жінок наймають на роботу замість чоловіків, чиї дослідження більше цитують в публікаціях. На його думку, це показник високої якості досліджень, які проводять чоловіки.

Він також розповів, що якось його не взяли на роботу, для якої він був краще кваліфікований, а натомість обрали жінку.

Копирайт изображения CERN Image caption Професор Алессандро Струміа працює в Пізанському університеті в Італії

Як доказ дискримінації чоловіків він навів приклади, що, за його словами, "Оксфордський університет збільшує тривалість екзаменів для зручності жінок", або що "в Італії для жінок навчання на наукових, технічних, інженерних та математичних спеціальностях безкоштовне або дешевше".

Говорячи про відмінності чоловіка та жінки, він посилався на дослідження, яке нібито довело, що "чоловіки краще працюють з речами, а жінки - з людьми".

Він додав, що його висновки можуть бути не зовсім вірними, але "протилежне твердження про ідентичність [чоловічого та жіночого] мозку - це ідеологія".

У коментарі ВВС Струміа заявив: "Люди кажуть, що у фізиці повно сексизму і расизму. Я зробив кілька простих перевірок і з'ясував, що це не так і що фізика стає сексистською щодо чоловіків".

"Давно дискредитовано"

ЦЕРН прибрав слайди з презентації науковця зі свого сайту, назвавши його презентацію "дуже образливою".

"Аналіз професора був спрощеним і збудованим на ідеях, які вже давно дискредитовано", - розповіла ВВС Джессіка Вейд, фізик з Імперського коледжу в Лондоні.

"Це справді засмутило тих, хто був присутній на семінарі", - каже дослідниця.

Минулого місяця професор Джослін Белл Бернелл розповіла ВВС про те, що, на її думку, існують підсвідомі упередження щодо жінок, які заважають їм отримувати роботу, пов'язану з дослідженнями в галузі фізики.

Велике дослідження, опубліковане у 2012 році в американському науковому журналі PNAS, показало, що персонал наукових факультетів краще оцінював заявки про вступ на роботу, якщо на них стояло чоловіче ім'я, а не жіноче.

Науковці відреагували на презентацію професора Струміа у соцмережах, поскаржившись на дискримінацію, якої вони зазнавали на роботі.

Копирайт изображения TWITTER/@cureхcomplex Image caption "Зовсім не шокована і не здивована, знаючи про ставлення людей, які мені зустрічалися", - зазначила у Twitter британська дослідниця-імунолог під псевдонімом Dr Sammie.

"Страшенно важко успішно займатися наукою, коли ти весь час ідеш мінним полем, що складається з упереджень і нехтувань", - написала у Twitter Дженніфер Рон, клітинний біолог з Університетського коледжу Лондона, - "коли відстоювання своєї позиції робить тебе стервою - навіть вставити слово без того, щоб тебе не перебили, нелегко".

У ЦЕРН, де зараз посаду генерального директора вперше обіймає жінка, заявили, що не знали, про що саме говоритиме професор на семінарі.

У 2015 році Нобелівський лауреат професор Тім Гант пішов зі своєї посади в Університетському коледжі Лондона після інциденту. На конференції в Південній Кореї він заявив аудиторії, яка складалася з молодих жінок, що "проблема з дівчатами" в лабораторіях полягає в тому, що "коли їх критикуєш, вони плачуть".

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.