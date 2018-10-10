Опалювальний сезон: тарифи підвищать, субсидії "прикрутять"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2019 субсидії можуть "прикрутити"

Майже половина українських родин цієї зими, так само, як і попередньої, отримували комунальні субсидії. Одночасно зростали борги за "комуналку". Проте 2019 рік може стати першим роком, коли бюджеті видатки на субсидії будуть зменшені.

Український уряд запровадив субсидії на оплату комунальних послуг у 2015 році - після першого значного зростання тарифів. Субсидію - часткове покриття витрат державою - отримують ті родини, у яких комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.

З того часу вони лише зростали, аж поки у 2018 не сягнули понад 70 млрд грн.

Проте згідно із проектом бюджету на наступний рік, у 2019 уряд планує виділити на субсидії трохи більш ніж 55 млрд грн.

При цьому уряд так само планує підвищити ціну на газ для населення, що, очевидно, призведе і до зростання тарифів на гарячу воду і опалення.

В уряді кажуть, що одне одному не суперечить.

По-перше, наступного року вже точно має відбутися монетизація субсидій - виплати "живими грошима", які, за задумом, мають забезпечити державну допомогу у сплаті комуналки лише тим, кому ця допомога потрібна.

По-друге, у березні наступного року уряд планує підвищити пенсії, тобто зростуть доходи тієї категорії українців, яким важче платити повну вартість комунальних послуг.

Але якими б не були обсяги субсидій, вони все одно є меншими, ніж ті суми, які бюджет, а отже, і платники податків, витрачали на "низькі" ціни на газ для населення у всі попередні роки, покриваючи дефіцит "Нафтогазу".

За підрахунками уряду, останні 10 років такої практики коштували бюджету 53 млрд доларів. А це поки що набагато більше, ніж витрачено на субсидії.

Готуючись до монетизації субсидій у 2019, уряд також перевірив субсидіантів та дещо змінив правила отримання субсидій.

Після цього, за офіційною статистикою, кількість тих, хто отримує комунальні субсидії, зменшилася. Так само, як і загальна сума субсидій.

За даними Державної статистичної служби, за січень-серпень 2018 року сума, призначена на компенсації витрат домогосподарств на оплату комуналки, зменшилася на 2,3 млрд грн у порівнянні з тим самим періодом 2017 року.

Скоротився середній розмір субсидії - у серпні він становив 96,5 грн. У квітні, на кінець опалювального сезону, середня субсидія становила 310 грн.

Зменшилася і кількість родин, які отримують субсидії. Якщо на кінець минулого опалювального сезону у квітні вона становила 6,747 млн домогосподарств - 45% від усіх в країні, то у серпні, за даними Державної статистичної служби, вона скоротилася до менше, ніж 2,5 млн домогосподарств (2,438 млн).

Загалом за січень-серпень 2018 року по субсидії звернулися 4,244 родини, а отримали їх - 2.947 млн домогосподарств.

Втім, із початком опалювального сезону ці цифри можуть знову зрости, адже влітку не треба платити за опалення, яке "заважує" більшу частину загальної платіжки.

Якщо ж порівнювати дані щодо субсидій у найнапруженіший період опалювального сезону - у січні - то різниця не є такою значною.

У січні 2017 субсидії отримували майже 41% українських домогосподарств, а у січні 2018 - майже 42%. Проте середній розмір субсидії у 2018 році був дещо меншим - 1 164 грн.

Скільки родин отримують субсидії 2017-2018 роки 6,266 млн родин отримували субсидії у січні 2018 - це 41,8% усіх домогосподарств 6,124 млн родин отримували субсидії у січні 2017 року - це 40,7% домогосподарств 2,438 млн родин отримували субсидії у серпні 2018 року UNIAN

Попри це існує і багатомільярдна заборгованість за комунальні послуги. На кінець літа загальна сума боргів становила майже 38,5 млрд грн.

Більша частина припадала на борги за газ - 16,7 млрд грн, та за опалення і гарчу воду - 10,4 млрд грн.

При цьому, за підрахунками Державної служби статистики, середні нарахування у платіжках українців становили 588,6 грн на місяць.

Борги населення за комунальні послуги 2017-2018 роки, грн 38,4 млрд борги у серпні 2018 року 27,2 млрд борги у серпні 2017 року становив середній платіж на домогосподарство у серпні 2018 року 588,6

становив середній платіж на домогосподарство у серпні 2017 року 494,8 UNIAN

Досвід Росії та Польщі

У Росії монетизація пільг, тобто заміна їх грошовою компенсацією, почалася у 2005 році. Це викликало протести, але систему все одно запровадили. Монетизація зачепила транспорт, ліки і лікування у санаторіях, але практично оминула ЖКГ.

Нині комунальні пільги і субсидії на оплату комунальних послуг багато в чому залежать від регіону. Наприклад, у Москві на субсидію можуть розраховувати ті, хто витрачає на комуналку понад 10% своїх доходів. В цьому випадку родина оплачує повну платіжку, а держава згодом повертає родині частину коштів.

Крім того, є й перелік тих, хто має пільги незалежно від рівня доходів, - багатодітні родини, люди з інвалідністю і родини із дітьми-інвалідами, ветерани та інші.

Згідно із рейтингом РИА "Новости", частка витрат росіян на комуналку дуже різниться від регіону до регіону. Наприклад, у Ямало-Ненецькому окрузі вона становить 15%, а у Москві - 8,5%.

При цьому останнім часом у Росії зростає кількість судових позовів до боржників за житлово-комунальні послуги. Частіше за все, причиною неплатежів є бідність чи тимчасові складні життєві обставини, проте є й такі, хто у такий спосіб намагається боротися із низькою якістю послуг.

У Польщі доплатами найбіднішим громадянам, які не можуть повністю оплачувати комунальні послуги, опікуються органи місцевого самоврядування - осередки соціальної допомоги у місті чи районі.

Якщо якась родина хоче отримати таку допомогу, вона подає заявку. Після цього помешкання відвідує працівник соціальної служби.

Крім того, є різні критерії отримання допомоги. Основною формою доплати є "dodatek mieszkaniowy" - для оплати різних комунальних послуг - постачання води, опалення, газу. Ці доплати можуть становити від 10% до 15% доходу родини, - головне, щоб дохід на одну особу в цій родині нe перевищував 125% мінімальної пенсії (1250 злотих, близько 9300 грн).

Якщо родина отримує "dodatek mieszkaniowy", вона також може подати заявку на "dodatek energetyczny" - допомогу на оплату електрики. Ця доплата може становити 12 до 18 злотих на члена родини залежно від кількісті членів сім'ї.

Усі допомоги виплачуються грошима.