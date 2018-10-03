Наслідки цунамі в Індонезії у фото

Копирайт изображения Reuters Image caption Зруйнована мечеть лежить серед уламків

Зображення, які показують масштаб руйнування, почали з'являтися на п'ятий день після потужного землетрусу та цунамі, які накрили Індонезію. Кількість загиблих зросла до 1 347, повідомили представники з питань ліквідації наслідків катастрофи.

За оцінками Червоного Хреста, загалом постраждало понад 1,6 мільйона людей. Організація Об'єднаних Націй заявляє, що майже 200 000 людей потребують термінової допомоги.

За оцінками служби екстреного картографування ЄС, Copernicus, під час катастрофи було пошкоджено або зруйновано до 3000 будівель.

Коли хвиля цунамі вдарила по узбережжю багато людей перебували на пляжі, готуючись до фестивалю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уламки на пляжі міста Палу

Цілі околиці, такі як Балароа, що на фото нижче, були затоплені брудом.

За деякими оцінками, у Балароа бруд "проковтнув" 1700 будинків, і ще сотні - в іншому районі Петобо. Серед загиблих було близько 30 студентів, які вивчали Біблію.

Під час землетрусу через підвищений тиск пісок та мул починають поводитися як рідина та стають дуже слизькими, забираючи з собою будівлі та інфраструктуру.

Цей схил залишився покритим брудом після того, як ґрунту з'їхав.

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Цунамі змило всю інфраструктуру міста Палу.

Залишилось зовсім небагато проточної та питної води, а також їжі. Зруйновані траспортні шляхи перешкоджають рятувальним роботам.

Зруйнований міст Джемалам довжиною 126 м (410 футів) раніше з'єднував майже 350 000 жителів заходу міста із тими, хто жив на сході.

Люди розбирають сміття в надії знайти щось, що зможе полегшити їм своє життя.

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Навіть такі елементарні речі, як пластикові скатертини та посуд можуть значно покращити ситуацію.

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Багатьох загиблих людей поховали в братських могилах. Проте зростають побоювання, що ще багато тіл залишилися під уламками та сміттям.

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Військові використовують місцевий аеропорт, аби перевозити важкопоранених.

Тисячі інших чекають на комерційні рейси, які б забрали їх Палу.

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