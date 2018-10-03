Нова книга про секс, волосся і "розмір" Трампа - огляд ЗМІ

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3 жовтня іноземна преса пише про таке:

Чи зможе Росія насправді відмовитися від долара?

"Шокуючі" деталі в мемуарах Стормі Деніелз

Чи дозволять британським військовим дотримуватися модних трендів?

Правда про дійсно брудні гроші

Скандальні мемуари порно-зірки

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"Цілком відверто" - так називається книга порнозірки Стормі Деніелз про її стосунки із Дональдом Трампом. Британське видання Independent зробило спробу зібрати "найбільш шокуючі" деталі мемуарів актриси кіно для дорослих, але облишило цю справу.

"Багато речей, які пані Деніелз пише про президента в цій книзі, є занадто огидними, щоб їх можна було переказати. Вона описує його геніталії до справді найменших подробиць і не зупиняється на цьому", - розповідає Independent.

"Пані Деніелс доводить правдивість її заяв про стосунки з паном Трампом за допомогою інформації, яку ви ніколи не сподівалися дізнатися", - зазначає видання.

Жінока також згадує про питання, на яке, як вона стверджує, "світ чекає відповіді" - розмір статевого органу президента США.

"Мені шкода, але я мушу повідомити - він не є аж дуже малим", - визнає акторка.

Не оминає вона ще одного предмету обговорення, якого торкалися всі книги про Дональда Трампа, що вийшли за останні два роки, - це його зачіска.

За словами авторки, нинішній голова Білого дому розуміє, що його волосся на голові виглядає безглуздо, та, попри це, він не хоче змінювати зачіску.

"Всі обговорюють її", - цитує актриса пана Трампа.

Крім скандальних подробиць особистого характеру, з одкровень пані Деніелз можна дізнатися й деякі цікаві подробиці про те, як, скажімо, функціонує порноіндустрія в США.

Але насамперед, "Цілком відверто" - це сповідь жінки, якій не надто щастило в житті, але яка за збігом неймовірних обставин опинилася в епіцентрі скандалу, що становить загрозу президентсву Дональда Трампа, підсумовує Independent.

Росія без долара: реальність чи риторика?

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Financial Times намагається розібратися, чи може Росія здійснити свої погрози і відмовитися від долара. Газета нагадує, що уряд Російської Федерації оголосив плани з "дедоларізації" економіки країни після чотирьох років санкцій та обіцянок Вашингтона запровадити ще більш жорстокі обмеження щодо Москви.

Та чи може Росія виконати свою обіцянку, запитує Financial Times і робить висновок - це легше сказати, ніж зробити. Видання визнає, що Москві вдалося переконати деяких своїх великих партнерів, як от Китай та Туреччину, перейти на розрахунки в національних валютах.

Банки і компанії в самій Росії, за заохоченням Кремля, переводять свої активи в рублі, що вже зараз дало підстави деяким російським економістам рапортувати про перші успіхи "дедоларізації". Але попри це долар залишається домінуючою валютою в торгівельних відносинах Москви із рештою світу, так само як і сама Росія залишається експортоорієнтованою країною.

Та й у випадку з Туреччиною розмови про відмову від долара поки що залишаються лише словами: на тлі різкого знецінення турецької ліри уряди двох країн досі перебувають "у стадії пошуку механізму", який би захистив економічну доцільність торгівлі "без долара".

Однак найбільшою проблемою для Росії на шляху відмови від "зелених" є, як не дивно, нафта і газ. Саме ці ресурси є головними джерелами наповнення державного бюджету Росії. І тоді як російський газ постачається переважно на європейський ринок за євро, торгівля нафтою - це царина виключно долара.

"Провідні трейдери світу не готові ризикувати на обміні валютами під час купівлі-продажу нафти", - зазначає Financial Times.

Газета цитує колишнього заступника голови Центробанку Росії, Костянтина Корищенка, який переконаний: "Не можна просто сказати: давайте відмовимося від долара і почнемо продавати за євро. Лівія спробувала і провалилася. Ірак теж пробував. Роль долара на ринку нафти зміниться ще не скоро".

Військові хочуть бути стильними

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В британській армії можуть скасувати заборону носити бороду, повідомляє Daily Mail.

Газета розповідає, що за чинних правил, військові можуть відрощувати бороди лише за умови дозволу командира, що зазвичай робиться лише через релігійні або медичні причини. Армійські керманичі стверджують, що волосся на обличчі може становити загрозу життю, бо не дає добре закріпити захисне дихальне обладнання, коли це необхідно.

Тим часом бороди вже давно є модним аксесуаром особливо серед молодих чоловіків. Опитування, проведене минулого року, показало, що майже половина британських чоловіків відрощують волосся на обличчі в тій чи іншій кількості, пише Daily Mail.

А відтак дедалі частіше постає питання: якщо можна носити бороду з релігійних причин, то, можливо, варто скасувати цю заборону для всіх інших.

Ті, хто підтримують скасування на бороди в армії, посилаються на чи не найстильнішого бороданя Великої Британії - молодшого внука королеви Єлизавети Другої, принца Гарі.

Daily Mail пригадує, яким привабливим виглядав королівський нащадок на своєму весіллі весною цього року у військовій формі і акуратною бородою.

Втім, додає газета, факт порушення правил зовнішнього вигляду для військових став приводом для подиву з-поміж тих, хто підтримує неухильне дотримання армійських правил.

Дуже брудні гроші

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Daily Mail також публікує статтю, в якій обґрунтовує переваги безготівкових платежів.

Газета стверджує, що відмова від кешу є правильним кроком з огляду на здоров'я людей. Банкноти і монети є розсадниками до 19 типів бактерій, серед яких є і потенційно смертельні, стверджує видання, посилаючись на дослідження вчених з університету Лондона.

Банкноти, монети, гаманці і навіть кишені рясно "заселені" бактеріями та іншими мікроорганізмами, які потрапляють туди через те, що люди не миють руки після відвідання туалетів, перебування в місцях загального користування, як от міський транспорт, або відвідування хворих у лікарнях.

На 36 випадково обраних банкнотах вчені виявили 19 видів мікроорганізмів, серед яких два види надзвичайно небезпечних для життя людей бактерій - стафілококи і ентерококи, що розвинули резистентність до антибіотиків.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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