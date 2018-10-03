Мінськ без Кучми: хто замінить екс-президента на перемовинах щодо Донбасу?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Експерти називають у якості можливої заміни Леоніда Кучми Євгена Марчука

Наступні перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі у Мінську пройдуть без Леоніда Кучми. Проте на Банковій досі не кажуть, хто його замінить.

Пан Кучма понад чотири роки очолював українську делегацію на перемовинах. Проте минулого тижня заявив, що через "критичний вік" полишить цю "волонтерську" роботу.

2 жовтня фактично стало останнім робочим днем екс-президента у Мінську. Представник ОБСЄ у тристоронній групі Мартін Сайдік анонсував, що наступну зустріч українська делегація проведе з новим керівником.

Офіційної інформації щодо призначення з українського боку ще немає, але є дві людини, яких наразі називають найімовірнішими кандидатами.

ВВС News Україна розбиралась, хто саме може замінити Леоніда Кучму та як це вплине на врегулювання конфлікту на Донбасі.

Кучма пішов

"Для себе вже давно вирішив, коли я досягну свого критичного віку, я повинен бути подякувати всім, хто зі мною там (у Тристоронній контактній групі — ред.) працював, і піти, дати можливість попрацювати іншим", - сказав Леонід Кучма 28 вересня.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Леонід Кучма 23 червня 2014 року у Донецьку на перших перемовинах щодо миру

Колишньому президенту України у 1994-2005 роках у серпні виповнилось 80 років, й всі гадали, коли ж він досягне "критичного віку". Інтрига зникла 2 жовтня, коли про вихід з переговорів Леонід Кучма сам заявив у Мінську.

Пан Кучма став однією з ключових фігур перемовин щодо Донбасу - одразу після обрання президентом Петра Порошенка.

Ще 23 червня 2014 року Леонід Кучма вперше представляв Київ на мирних перемовинах у Донецьку, ще до мінських угод.

8 липня розпорядженням Петра Порошенка екс-президент став офіційним представником України у тристоронній контактній групі, а після укладання мінських угод безперервно очолював українську делегацію.

Леоніда Кучму називали ідеальним кандидатом на цю роль, адже він міг на рівних говорити практично з усіма представниками Росії, яких знав ще з часів свого президентства.

Марчук чи Демченко?

Заміну Леоніду Кучмі мають знайти досить швидко. Остаточне рішення - за Петром Порошенком.

2 жовтня у Мінську представник ОБСЄ Мартін Сайдік вже промовився, хто міг би стати наступником Кучми на перемовинах 16 жовтня.

"Хтось має бути керівником української делегації", - заявив пан Сайдік. А на прохання журналістів озвучити прізвище він натякнув: "З ним завжди у супроводі є Руслан Демченко".

Пан Демченко - кар'єрний дипломат - з вересня 2014 року є радником президента України. Свого часу працював в адміністрації президента Кучми, а в часи Януковича - заступником і першим замом голови МЗС.

І він же останні чотири роки брав певну участь у мінських перемовинах.

Джерело ВВС, близьке до української переговорної групи, розповіло, що пан Демченко з самого початку дійсно брав участь у всіх засіданнях ТКГ. Але як представник адміністрації президента України.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Руслан Демченко за президента Віктора Януковича працював заступником голови МЗС

Співрозмовник вказує, що Демченко контактував "зі стороною президента" щодо перемовин і був фактичним представником президента у групі.

При цьому джерело допустило, що Руслан Демченко може залишитись у такій тіньовій ролі, а замість Кучми призначать більш публічну людину.

В адміністрації президента не змогли уточнити BBC News Україна, коли й кого президент може призначити новим представником у ТКГ.

Там лише сказали, що коли президент ухвалить це рішення, то про нього обов'язково одразу повідомлять.

Колишній представник України у політичній підгрупі Мінська Роман Безсмертний у розмові з ВВС News Україна скептично оцінив можливості пана Демченка.

За його словами, його плюс - комунікація з президентом України, але кадровий дипломати для цієї ролі не зовсім підходить.

"Руслан Демченко - кадровий дипломат. Дипломатам язик для того, щоб ховати свої думки. Представником у ТКГ має бути політична фігура, яка не буде добирати слова, коли треба зайняти жорстку позицію", - вважає Роман Безсмертний.

Політолог Володимир Фесенко натомість наводить головний іміджевий аргумент проти можливого призначення Демченка - його робота в МЗС у часи Віктора Януковича.

У серпні цього року виник дипломатичний скандал - після наради послів у Києві у центрі групового фото поруч з президентом та головою МЗС опинився Руслан Демченко.

Журналісти одразу нагадали, що у часи президентства Віктора Януковича Демченко нібито був "сірим кардиналом" МЗС і навіть переслідував лояльних до Євромайдану дипломатів.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Поява Руслана Демченка на фото поруч з президентом і головою МЗС викликала скандал

Про це говорить і пан Фесенко. "До Демченка є критичні зауваження у частини нашої публіки. Буде критика, що той може підігрувати Росії, це може шкодити на переговорах і підриватиме позицію України", - вважає пан Фесенко.

Він вказує, що навіть у разі, якщо критика Демченка безпідставна, це все одно послаблюватиме його позиції.

Перевагою Демченка експерт назвав досвід роботи у Мінську.

"Кучма ж був офіційним фронтменом, а дипломатичним перемовником був Демченко. У цьому сенсі він міг би бути прийнятним варіантом", - додав політолог.

Ще після призначення Руслана Демченка радником президента Порошенка у вересні 2014 року джерела ВВС News Україна розповідали, що це рішення викликало певний скандал.

Мовляв, це могло бути певним чином підтримано з Москви, яка називала дипломата прийнятним для себе комунікатором з АП.

Натомість опитані експерти назвали людину, яка якнайкраще підійде на заміну Кучмі й не викличе запитань в Україні - це Євген Марчук.

Пан Марчук також давно працює на мінських перемовинах й очолює одну з найважливіших підгруп - безпекову.

Євген Марчук працював у КДБ СРСР, був першим головою СБУ, прем'єр-міністром та головою Міноборони й секретарем РНБО.

Саме Марчук був міністром оборони під час протистояння між Україною та Росією навколо коси Тузла в 2003 році.

"Євген Кирилович - гарна кандидатура, знає ситуацію, працював у безпековій групі. Єдине питання, які у нього зараз контакти з АП", - розповів Роман Безсмертний.

Він вказує на головні переваги Марчука - політичний авторитет і величезний досвід у Мінську.

На думку Володимира Фесенка, Євген Марчук є чи не єдиним авторитетним політиком України, калібру та статусу Кучми, що міг би замінити його.

"За статусом та досвідом - це чи не єдина прийнятна альтернатива, також важливо, що він вже присутній у Мінську", - відзначає Володимир Фесенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Євген Марчук працює у безпековій підгрупі мінських перемовин

Але вважає, що він має такі ж недоліки, як і Кучма - вік та стан здоров'я. Пану Марчуку 77 років.

Володимир Фесенко сумнівається, чи той сам може погодитись на цю роботу.

"Він сам втомився від цих переговорів. Але якщо його попросять дуже уважно і з великою шаною ще трішки попрацювати в інтересах України, Марчук може погодитись", - допускає Володимир Фесенко.

Сам Євген Марчук поки що не коментував своє можливе призначення й не відповідає на дзвінки.

У ЗМІ також називали ім'я Володимира Горбуліна як досвідченого політика й учасника перемовин у Мінську. Проте експерти вказують, що вік і здоров'я не дадуть йому можливості очолити українську делегацію ТКГ.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка представляє Україну в Мінську у гуманітарній підгрупі, вже заявила, що має інформацію про можливого наступника.

"Але ім'я має назвати президент Порошенко", - заявила пані Геращенко.

Її й саму називають одним з імовірних претендентів, проте експерти такий кадровий крок президента називають малоймовірним. Одна з причин - вона займає високу посаду в парламенті та є активним політичним гравцем.

Що може змінитись у Мінську?

Українські експерти переважно сходяться на думці, що заміна керівника мінського переговірної групи України навряд чи серйозно вплине на реалізацію угод.

Політичний експерт Тарас Березовець вважає, що вихід Леоніда кучми з ТКГ якнайкраще ілюструє, що мінський процес "мертвий".

"Якщо такий старий лис вирішив розірвати з мінським процесом, значить все остаточно зайшло у глухий кут", - написав він у себе в Facebook.

Володимир Фесенко вважає, що серйозно на динаміку мінського процесу заміна не вплине.

Копирайт изображения DARKA.OLIFER Image caption Учасники ТКГ у Мінську: від Росії - Борис Гризлов, ОБСЄ - Мартін Сайдік, України - Леонід Кучма

"Ключові рішення ухвалюються не в Мінську, там тільки деталізуються і технічно узгоджуються рішення Нормандського формату. Політичні установки не зміняться від заміни головного перемовника", - наполягає пан Фесенко.

Роман Безсмертний, який сам кілька років брав участь у мінських перемовинах, прогресу від заміни не прогнозує. Але остерігається, щоб не було погіршення.

"Важливо, щоб зберігались хоча б попередні досягнення та їхня реалізація. А це протоколи про розведення важкого і середнього озброєння, протоколи про розмінування й інші речі. Потрібно забезпечувати контроль над цими процесами й хоч якесь виконання", - вважає Роман Безсмертний.

За його словами, це можливо, якщо Кучму замінить людина зі статусом, авторитетом і розуміння перемовин зсередини.

"Будь-яка стороння людина, як каже Кучма, буде "не Копенгаген". Щоб реалізовувати домовленості, їх треба знати", - додає Безсмертний.

Він наводить приклад, що у перемовинах було багато дрібних застережень. Нещодавно командувач ООС заявив, що на кожен постріл українці будуть відповідати.

"Дійсно таке доповнення до третього протоколу є, але до того часу про нього не згадували. Такі нюанси можна знати, а можна не знати", - каже пан Безсмертний.

За його прогнозом, якщо групу перемовників очолить стороння людина, то вона ще буде "в'їжджати в ситуацію місяців три".