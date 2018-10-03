Невже слово "дієта" тепер непристойне?

Копирайт изображения xxfd Image caption За словами Фей Маршал, схуднення змінило її життя

Раніше Фей Маршал важила 136 кілограмів. За два роки вона скинула 54 кг, і відтоді все її життя докорінно змінилося.

Тепер 24-річна Фей переїхала з Лондона до Ланкашира, де має роботу, регулярно ходить на прогулянки з друзями, а одного разу навіть стрибнула з парашутом.

"Я повністю змінила своє життя. Надмірна вага чинить тобі чимало перешкод", - каже дівчина.

З 13 років вона перебрала "всі можливі дієти": рахувала калорії, пила коктейлі замість їжі та випробувала "Контролери ваги" (дієта від компанії "Weight Watchers").

Та зрештою, розповідає Фей, порятунок прийшов від організації Slimming World.

Там на неї чекали щотижневі сеанси. Учасників у приватному порядку зважували, а потім запрошували на групові зустрічі, де навчали готувати здорову їжу та обговорювали труднощі, пов'язані з втратою зайвої ваги.

Звернутися в організацію Фей вирішила після того, як люди в метро двічі поступились їй місцем, бо вирішили, що вона вагітна.

Фей відкрито вступила в Slimming World, тому що прагнула схуднути.

За даними дослідницької компанії Mintel, британці перебувають на шостому місці в рейтингу найтовстіших націй світу.

Подібно до Фей, багато жителів Британії мріють стати стрункішими.

Проте прагнення схуднути дедалі частіше називають старомодним і антифеміністичним - навіть в епоху руху #MeToo.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанію Goop лікарі та вчені критикують за те, що вона буцімто використовує псевдонауку заради наживи

Цього тижня компанія Weight Watchers заявила, що прибирає зі своєї назви слово "weight" (вага), і новим її брендом стане сполучення літер "WW".

За словами президента й генерального директора Мінді Гроссман, ця зміна свідчить про більшу зацікавленість компанії - "оздоровлення".

Наступного ж дня лауреатка премії "Оскар" Гвінет Пелтроу презентувала у Британії свій оздоровчий бренд - Goop, відкривши першу крамницю в Ноттінг-Хілі, західному районі Лондона.

"Велнес", або ж здоровий спосіб життя - це нове модне слівце в індустрії, зручне і всеохопне поняття, що включає в себе нормальний психічний стан та фізичне здоров'я і щось більше, ніж менший розмір сукні.

Дієта, завдяки якій можна стати енергійнішими, тепер майже так само приваблює людей, як і харчування, що гарантує здорову вагу. Про це свідчать результати опитування, яке нещодавно провела компанія Mintel.

Скидати кілограми, мати випещені пляжні тіла та практикувати фетшеймінг вже не в моді.

Натомість популярність здобули такі поняття, як бодіпозитив (повне прийняття власного тіла - Ред.) та хештеги в соцмережах - #StrongNotSkinny (Не кістляві, а сильні) та #FitNotThin (Не стрункі, а здорові).

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Якби в цьому журналі я побачила тіло, подібне до мого, коли була молоденькою дівчиною, моє життя змінилося б", - сказала Тесс Холлідей про свою обкладинку "Космо"

На роль зірки обкладинки останнього номера журнал Cosmopolitan вирішив запросити американську модель Тесс Холідей з британським розміром 26 (відповідає 58-му в Україні - Ред.).

Це прекрасна ілюстрація того, що в суспільстві зростає розуміння - жінки бувають різних форм і розмірів. Але водночас багато людей засудили Cosmopolitan - за рекламу ожиріння.

У цьому й полягає дилема. Слова на кшталт "сидіти на дієті" та "втрачати вагу" можуть здаватися застарілими, проте багато людей все-таки й досі хочуть бути стрункішими.

А надмірна вага може погано впливати на стан здоров'я.

То чи справді бодіпозитив та велнес - це правильний підхід до справи?

Незручні розмови

Доктор Метью Кейпхорн - сімейний лікар з Ротерема, який також працює медичним директором у комерційній фірмі Lighter Life, що спеціалізується на схудненні.

За його твердженням, розмови про велнес без фокусування на вазі небезпечні, бо люди можуть надміру захопитися здоровою їжею і далі набиратимуть кілограми.

"Зрештою, якщо в людини надмірна вага, то їй потрібно худнути", - каже лікар.

Він вказує на те, що в Національній програмі зважування дітей NHS, за якою школярів обмірюють і зважують, існує категорія "надзвичайно велика вага" для дітей з клінічним ожирінням.

За його словами, це може привести до незручних розмов з батьками, які не усвідомлюють усієї серйозності проблеми.

Лікар наголошує на тому, що з погляду медицини пріоритетом є здоров'я пацієнта.

"Ми не прагнемо до меншої цифри на вагах заради самої цієї цифри. Коли люди [з надмірною вагою] худнуть, то вони неминуче стають здоровішими", - пояснює він.

Але попереджає - більшості комерційних компаній, що спеціалізуються на схудненні, бракує кваліфікації, щоб змінювати здоров'я людей на краще ще в дечому, крім ваги.

На противагу, спеціалізовані служби керування вагою від NHS можуть охопити фізичну, метаболічну та емоційну перспективу схуднення, бо в розпорядженні системи охорони здоров'я є необхідні для цього професійні знання, обладнання та медичні препарати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Slimming World фізичні вправи називають "магією для тіла"

Втім Гелен Барретт, дієтолог NHS, що спеціалізується на аспектах схуднення, пов'язаних з психічним станом, розповідає, що ефективною може бути зміна ставлення до втрати ваги.

За її словами, слово "дієта" набуло "дуже негативного забарвлення", попри його просте значення - їжа, яку ми споживаємо.

Зі своїми пацієнтами вона зосереджується на тому, чого вони бажають досягти завдяки схудненню, а не на самому схудненні.

Як приклад вона наводить бажання мати достатньо сил і енергії, щоб гратися з онуками.

"Вага тіла має тут певне значення, проте вона - не основний рушій", - каже дієтолог.

На її думку, це важливо, оскільки до уваги береться також душевний стан людини, на який часто не звертають уваги при схудненні.

"Схуднення не зробить вас щасливішим. Смуток, якщо він є у вашій душі, нікуди не подінеться. Навіть посилиться, бо зі схудненням виникнуть питання, хто ви є насправді", - каже дієтолог.

Копирайт изображения Slimming World Image caption Всього за два роки Метт Бріггз скинув 111 кг

Це звучить парадоксально. Фей каже, що для неї основною метою завжди було схуднення.

До Slimming World вона почувалася, ніби потрапила в пастку зацикленості на нещасті: їла шкідливу їжу, гладшала, не хотіла виходити на прогулянки тому, що погладшала, а потім заїдала стрес, щоб себе втішити.

Вона вважає, що схуднення дало їй упевненість, і тепер вона може робити те, про що раніше годі було й думати.

"Якби довелося починати все спочатку, я все одно б основну увагу приділяла втраті ваги", - зізнається вона.

"Не помічати слона"

З цим погоджується Метт Бріггз, консультант Slimming World, який веде групові заняття.

Завдяки цій програмі він втратив 111 кг усього за два роки. Для нього теж вага була відправним пунктом.

"Не говорити про це означає не помічати слона", - каже він.

Однак для багатьох людей проблема переїдання пов'язана не тільки з їжею. Під зайвими кілограмами часто криється психологічна причина.

Якщо на цей аспект надмірної ваги не зважати, то з часом люди просто повернуться до давніх звичок, а це небезпечно.

Власні проблеми з вагою Метт пов'язує з тим, що в його матері був розсіяний склероз, і споживання калорійної їжі допомагало йому впоратися зі стресом, пов'язаним з її хворобою.

На щотижневих групових сеансах розглядають і такі проблеми, зазначає він.

Наприклад, одна з учасниць його групи досягла наміченої ваги, проте поки що не усвідомила цього й не почувається щасливою.

З нею уникають прямих розмов про її вагу, а натомість фокусуються на тому, чого вона досягла за той тиждень.

"Люди повинні розбиратися у своїй складній проблемі. Якщо робити акцент лише на вагу, то пройти всі рівні цієї роботи ви не зможете", - наголошує Метт Бріггз.

"Магія тіла"

Також фахівці Slimming World застосовують деякі мовні "хитрощі", завдяки яким дієти видаються менш страхітливими.

Наприклад, є вправа під назвою "Магія тіла". Її використовують для того, щоб не налякати новеньких учасників, які ще не звикли до фізичної активності.

Підрахунок калорій у схемах схуднення не застосовується, проте калорійну їжу маркують як "гріхи" й обмежують.

Авжеж, найновіший жаргон у сфері дієт - це практичний маркетинговий хід. Завдяки йому можна залучити більше потенційних клієнтів, яких приваблює перспектива отримати щось більше, ніж просто менша цифра на вагах.

Але якщо компанія не допомагає людям розібратися з психологічними проблемами й оздоровити спосіб життя, то насправді йдеться лише про замасковане впарювання дієт.

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