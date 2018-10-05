Кіно чи ігри? Який контент найбільш популярний в інтернеті

Копирайт изображения Getty Images Image caption Netflix не лише приклеює мільйони людей до їхніх диванів, але й значно навантажує мережу

Додаток відеострімінгового сервісу Netflix споживає 15% світового інтернет-трафіку - це найвищий показник у світі, йдеться у дослідженні компанії з управління мережами Sandvine.

В цілому на відео припадає більш як половина світового інтернет-трафіку.

Інші потокові мультимедіа, наприклад, вбудоване на веб-сайтах відео, складає 13,1%, YouTube - 11,4%, перегляд веб-сторінок - 7,8%.

У звіті також сказано, що обсяг трафіку в іграх та при обміні файлами зростає та грає все більшу роль.

Згідно зі звітом, відео складає 58% глобального обсягу трафіку, за ним йде перегляд сторінок в інтернеті (17%), ігри (7,8%) та соціальні мережі (5,1%).

Все це створює величезний тиск на мережі в усьому світі, і цей тиск, ймовірно, буде лише зростати, йдеться у дослідженні Global Internet Report Phenomena.

"Кількість відеотрафіку буде зростати, а все більше і більше контенту має високу роздільну здатність, користувачі ж все частіше дивляться його у 4K", - сказав віце-президент з маркетингу Sandvine Кем Каллен.

У пікові години ввечері, коли мережі знаходяться під "найбільшим стресом", згідно з даними звіту, Netflix відповідає за 40% всього трафіку в США.

Проте технологія кодування, яку використовує відеострімінговий сервіс, робить його найефективнішим провайдером відео в мережі.

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Піратство на підйомі

Тим часом, сервіси для обміну файлами складають майже 22% завантажуваного трафіку, а в Європі та на Близькому Сході цей показник сягає 31%.

"Якщо люди не можуть отримати контент, який хочуть, тому що для цього потрібно мати декілька різних підписок, або якщо він виходить на день пізніше в їхньому регіоні, і користувачі не хочуть бачити спойлери в інтернеті, вони вдаються до піратства", - сказав пан Каллен.

Ігри також впливають на завантаженість трафіку в інтернеті, через зростання популярності відеострімінгу ігор через сервіси на кшталт Twitch та зростання популярності покупок ігор онлайн з їх подальшим завантаженням, а не на фізичному диску.

Наприклад, завантажена копія Call of Duty Black Ops використовує до 101 ГБ даних, що є еквівалентом 14 годин відео у форматі 4K.

Люди також грають в ігри довше, оскільки розвиток професійних ігрових ліг спонукає гравців до вдосконалення своїх навичок.

"Дехто зараз сприймає ігри як ремесло, а не просто хобі", - каже пан Каллен.

У звіті також відбиті регіональні відмінності у типах контенту, якому користувачі надають перевагу.

У Азійсько-Тихоокеанському регіоні найпопулярнішими є HTTP медіа потоки (вбудоване відео на веб-сайтах), потім йде Facebook, а Netflix перебуває на третьому місці.

При цьому в Європі перше місце зайняв YouTube, а потім Netflix, HTTP-мультимедіа та Amazon Prime.

В Америці ж Amazon Prime більш популярний, ніж YouTube.

За даними дослідження, більшість трафіку в інтернеті тепер зашифрована.

Хоча це хороша новина для користувачів, оскільки так їхні дані не може "прочитати" будь-хто, хто має доступ до мережевого трафіку, але це не захищає їх від хакерів чи викрадення даних.

Інформацію, використану для звіту, взяли від більш ніж 150 провайдерів по всьому світу, які представляють 2,1 мільярда абонентів.

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