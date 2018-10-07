У Токіо закривають легендарний рибний ринок Цукідзі

В Токіо закривають найбільший у світі ринок риби та морепродуктів "Цукідзі".

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Цукідзі проіснував 83 роки, і місцеві торговці не хочуть виїжджати. Однак міська влада має намір очистити територію до Олімпіади 2022 року і зробити там парковку величезних розмірів.

Гуртові торги тунця на Цукідзі стали місцевою екзотикою: туристи з'їжджалися сюди о четвертій ранку, щоб на власні очі побачити, як все відбувається.

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29 вересня ринок закрився для туристів, а 6 жовтня пройдуть останні торги для гуртовиків.

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Ринок відкрився в 1935 році, і з того часу був однією з головних туристичних пам'яток японської столиці.

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Проте остаточно відмовлятися від гуртового рибного ринку у Токіо не збираються: він просто переїде на нове місце проживання, ближче до узбережжя в район Тойосу.

Але чи вдасться перевезти з собою унікальну атмосферу Цукідзі?

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Відомий французький шеф-кухар Ліонель Бекка, володар двох мішленівських зірок, не раз і не два бував на цьому ринку. Він говорить, що головне його надбання це навіть не риба, а торгівці.

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Ще один турист, але місцевого значення: влада Токіо побоюється, що через закриття рибного ринку у місті з'являться щурі. Тому там вже блокують стічні труби і вдаються до інших заходів.

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Деякі активісти, звичайно, намагаються чинити опір закриттю історичного ринку, але марно.

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Ринок на Тойосу має запрацювати 11 жовтня, однак багато торговців проти переїзду, оскільки новий ринок розташований далеко від центру. До того ж його побудували на місці, де раніше була токійська газова компанія, і інспекція в 2017 році виявила зараження ґрунтових вод токсичними хімікатами.

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