У Токіо закривають легендарний рибний ринок Цукідзі
В Токіо закривають найбільший у світі ринок риби та морепродуктів "Цукідзі".
Цукідзі проіснував 83 роки, і місцеві торговці не хочуть виїжджати. Однак міська влада має намір очистити територію до Олімпіади 2022 року і зробити там парковку величезних розмірів.
Гуртові торги тунця на Цукідзі стали місцевою екзотикою: туристи з'їжджалися сюди о четвертій ранку, щоб на власні очі побачити, як все відбувається.
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29 вересня ринок закрився для туристів, а 6 жовтня пройдуть останні торги для гуртовиків.
Ринок відкрився в 1935 році, і з того часу був однією з головних туристичних пам'яток японської столиці.
Проте остаточно відмовлятися від гуртового рибного ринку у Токіо не збираються: він просто переїде на нове місце проживання, ближче до узбережжя в район Тойосу.
Але чи вдасться перевезти з собою унікальну атмосферу Цукідзі?
Відомий французький шеф-кухар Ліонель Бекка, володар двох мішленівських зірок, не раз і не два бував на цьому ринку. Він говорить, що головне його надбання це навіть не риба, а торгівці.
Ще один турист, але місцевого значення: влада Токіо побоюється, що через закриття рибного ринку у місті з'являться щурі. Тому там вже блокують стічні труби і вдаються до інших заходів.
Деякі активісти, звичайно, намагаються чинити опір закриттю історичного ринку, але марно.
Ринок на Тойосу має запрацювати 11 жовтня, однак багато торговців проти переїзду, оскільки новий ринок розташований далеко від центру. До того ж його побудували на місці, де раніше була токійська газова компанія, і інспекція в 2017 році виявила зараження ґрунтових вод токсичними хімікатами.
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