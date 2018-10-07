У Токіо закривають легендарний рибний ринок Цукідзі

  • 7 жовтня 2018

В Токіо закривають найбільший у світі ринок риби та морепродуктів "Цукідзі".

рибний ринок
рибний ринок Копирайт изображения AFP

Цукідзі проіснував 83 роки, і місцеві торговці не хочуть виїжджати. Однак міська влада має намір очистити територію до Олімпіади 2022 року і зробити там парковку величезних розмірів.

рибний ринок

Гуртові торги тунця на Цукідзі стали місцевою екзотикою: туристи з'їжджалися сюди о четвертій ранку, щоб на власні очі побачити, як все відбувається.

рибний ринок
рибний ринок Копирайт изображения AFP

29 вересня ринок закрився для туристів, а 6 жовтня пройдуть останні торги для гуртовиків.

рибний ринок Копирайт изображения AFP

Ринок відкрився в 1935 році, і з того часу був однією з головних туристичних пам'яток японської столиці.

рибний ринок Копирайт изображения Getty Images
рибний ринок Копирайт изображения Getty Images

Проте остаточно відмовлятися від гуртового рибного ринку у Токіо не збираються: він просто переїде на нове місце проживання, ближче до узбережжя в район Тойосу.

Але чи вдасться перевезти з собою унікальну атмосферу Цукідзі?

рибний ринок Копирайт изображения AFP

Відомий французький шеф-кухар Ліонель Бекка, володар двох мішленівських зірок, не раз і не два бував на цьому ринку. Він говорить, що головне його надбання це навіть не риба, а торгівці.

рибний ринок Копирайт изображения EPA
рибний ринок Копирайт изображения AFP

Ще один турист, але місцевого значення: влада Токіо побоюється, що через закриття рибного ринку у місті з'являться щурі. Тому там вже блокують стічні труби і вдаються до інших заходів.

рибний ринок Копирайт изображения AFP

Деякі активісти, звичайно, намагаються чинити опір закриттю історичного ринку, але марно.

рибний ринок Копирайт изображения EPA

Ринок на Тойосу має запрацювати 11 жовтня, однак багато торговців проти переїзду, оскільки новий ринок розташований далеко від центру. До того ж його побудували на місці, де раніше була токійська газова компанія, і інспекція в 2017 році виявила зараження ґрунтових вод токсичними хімікатами.

***

Новини на цю ж тему