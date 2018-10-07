Що робила Меланія Трамп у Африці?

Копирайт изображения Reuters Image caption Меланія Трамп відвідала притулок для молодих слонів у Національному парку Найробі. Цей заповідник розташований у південному передмісті кенійської столиці.

Перша леді США Меланія Трамп нещодавно вирушила в тур Африкою. Метою офіційного візиту була реалізація благодійної програми "Be Best" в Африці.

Відтоді як президент Дональд Трамп обійняв свій пост у січні 2017 року, він жодного разу не відвідував Африку. На початку цього року спалахнув скандал, коли пан Трамп назвав країни континенту "смердючими дірами" (англ. - shitholes).

Саме тому тижневу поїздку пані Трамп сприймають як спробу подолання суперечностей.

Копирайт изображения Reuters Image caption Першу леді США вже розкритикували через шолом, який сприймають як символ європейського колоніалізму і викликає асоціації з експлуатацією африканців.

Копирайт изображения AFP Image caption Тур пані Трамп розпочався з відвідин регіональної лікарні у Великій Аккрі, пізніше вона вона випила чаю із першою леді Гани.

Копирайт изображения Reuters Image caption Реакція жінок із Гани на приїзд Меланії Трамп.

Копирайт изображения AFP Image caption Пані Трамп біля сумнозвісних "Дверей без повернення". У 1800-х роках тисячі рабів проходили ними для посадки на вантажні судна. Звідси їх переправляли через Атлантичний океан до Америки, для роботи на "білих господарів".

Копирайт изображения AFP Image caption Після візиту замку в Аккрі перша леді сказала: "Це особливе місце. Люди повинні знати про нього".

Копирайт изображения AFP Image caption Метою офіційного візиту дружини глави США була реалізація благодійної програми "Be Best" в Африці.

Копирайт изображения AFP Image caption Тур Меланії Трамп завершується 7 жовтня. Перша леді відвідала дитячий будинок і Фонд охорони дикої природи Девіда Шелдріка (DSWT), а також взяла участь у сафарі.

Копирайт изображения AFP Image caption Перша леді Малаві Гертруда Масеко влаштувала Меланії Трамп офіційний прийом.

Копирайт изображения AFP Image caption Під час поїздки в Малаві Меланія Трамп відвідала початкову школу.

Копирайт изображения AFP Image caption Перша леді привезла в Малаві понад мільйон підручників.

Копирайт изображения AFP Image caption Після прибуття у Каїр, Меланія Трамп прогулялася біля пірамід в Гізі.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Єгипті пані Трамп зізналася, що не завжди згодна із тим, що пише її чоловік Дональд Трамп у своєму Twitter.

Фото з AFP і Reuters.