Що робила Меланія Трамп у Африці?

  • 7 жовтня 2018
Меланія Трамп Копирайт изображения Reuters
Image caption Меланія Трамп відвідала притулок для молодих слонів у Національному парку Найробі. Цей заповідник розташований у південному передмісті кенійської столиці.

Перша леді США Меланія Трамп нещодавно вирушила в тур Африкою. Метою офіційного візиту була реалізація благодійної програми "Be Best" в Африці.

Відтоді як президент Дональд Трамп обійняв свій пост у січні 2017 року, він жодного разу не відвідував Африку. На початку цього року спалахнув скандал, коли пан Трамп назвав країни континенту "смердючими дірами" (англ. - shitholes).

Саме тому тижневу поїздку пані Трамп сприймають як спробу подолання суперечностей.

Меланія Трамп у шоломі Копирайт изображения Reuters
Image caption Першу леді США вже розкритикували через шолом, який сприймають як символ європейського колоніалізму і викликає асоціації з експлуатацією африканців.
Меланія Трамп на початку турне Копирайт изображения AFP
Image caption Тур пані Трамп розпочався з відвідин регіональної лікарні у Великій Аккрі, пізніше вона вона випила чаю із першою леді Гани.
Жінки Гани Копирайт изображения Reuters
Image caption Реакція жінок із Гани на приїзд Меланії Трамп.
Меланія Трамп у форті для рабів Копирайт изображения AFP
Image caption Пані Трамп біля сумнозвісних "Дверей без повернення". У 1800-х роках тисячі рабів проходили ними для посадки на вантажні судна. Звідси їх переправляли через Атлантичний океан до Америки, для роботи на "білих господарів".
Меланія у замку Копирайт изображения AFP
Image caption Після візиту замку в Аккрі перша леді сказала: "Це особливе місце. Люди повинні знати про нього".
Діти та Меланія Копирайт изображения AFP
Image caption Метою офіційного візиту дружини глави США була реалізація благодійної програми "Be Best" в Африці.
Меланія Трамп завершила турне Копирайт изображения AFP
Image caption Тур Меланії Трамп завершується 7 жовтня. Перша леді відвідала дитячий будинок і Фонд охорони дикої природи Девіда Шелдріка (DSWT), а також взяла участь у сафарі.
Меланія Трамп у Малаві Копирайт изображения AFP
Image caption Перша леді Малаві Гертруда Масеко влаштувала Меланії Трамп офіційний прийом.
Меланія Трамп відвідує школу. Копирайт изображения AFP
Image caption Під час поїздки в Малаві Меланія Трамп відвідала початкову школу.
Меланія Трамп відвідує школу та роздає підручники Копирайт изображения AFP
Image caption Перша леді привезла в Малаві понад мільйон підручників.
Меланія у Каїрі Копирайт изображения AFP
Image caption Після прибуття у Каїр, Меланія Трамп прогулялася біля пірамід в Гізі.
Melania Trump in Egypt. 6 Oct 2018 Копирайт изображения Reuters
Image caption У Єгипті пані Трамп зізналася, що не завжди згодна із тим, що пише її чоловік Дональд Трамп у своєму Twitter.

Фото з AFP і Reuters.

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