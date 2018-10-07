Що робила Меланія Трамп у Африці?
- 7 жовтня 2018
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Перша леді США Меланія Трамп нещодавно вирушила в тур Африкою. Метою офіційного візиту була реалізація благодійної програми "Be Best" в Африці.
Відтоді як президент Дональд Трамп обійняв свій пост у січні 2017 року, він жодного разу не відвідував Африку. На початку цього року спалахнув скандал, коли пан Трамп назвав країни континенту "смердючими дірами" (англ. - shitholes).
Саме тому тижневу поїздку пані Трамп сприймають як спробу подолання суперечностей.
Фото з AFP і Reuters.