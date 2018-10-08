Люди, схаменіться! Як врятувати світ від "кліматичної катастрофи"

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Це останнє попередження, заявляють вчені, найбільше попередження про ризики зростання світової температури.

Їхній драматичний звіт про намагання стримати зростання температури на рівні нижче 1,5°C свідчить, що світ зараз повністю збився зі свого шляху, і зростання температури може скласти 3°C.

Аби утримати його на рівні нижче 1,5°C потрібно "швидко, довгостроково та безпрецедентно змінити усі аспекти суспільства".

Це коштуватиме надзвичайно дорого, говориться в доповіді, але вікно можливостей ще не закрите.

Після трьох років досліджень та тижня суперечок між ученими та урядовцями на зустрічі в Південній Кореї Міжурядова група з питань зміни клімату випустила спеціальну доповідь про вплив глобального потепління на рівні 1,5°C.

Ключова інформація, яку зібрали для політиків на 33 сторінках, безумовно, має на собі ознаки складних переговорів між дослідниками клімату, які намагаються захистити результати своїх досліджень, та політиками, які більше зацікавлені в економіці та рівні життя.

Попри неминучі компроміси, є деякі ключові висновки, які є важливими.

"По-перше, обмеження потепління до 1,5°C дає великі переваги в порівнянні з обмеженням його до 2°C. Це дійсно знижує вплив кліматичних змін", - сказав професор Джим Скеа, який є співголовою Міжурядової групи.

"Другий - безпрецедентний характер змін, які необхідні, якщо ми обмежуватимемо потепління до 1,5°C - це зміни в енергетичних системах, зміни у способі управління земельними ресурсами, зміни у транспорті".

Які ж головні висновки?

"Вчені, можливо, хотіли б написати великими літерами "ДІЙТЕ ЗАРАЗ, ІДІОТИ", але вони повинні сказати це за допомогою фактів та цифр", - говорить Каїса Косонен з "Грінпіс", яка була спостерігачем на переговорах. "І вони це кажуть".

Дослідники використовують факти та цифри, аби намалювати картину світу охопленого небезпечною лихоманкою, викликаною людьми.

Ми звикли думати, що якщо ми зможемо втримати глобальне потепління на рівні нижче 2°C у цьому столітті, тоді зміни, які ми відчуємо, можуть бути керованими.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коралові рифи можуть вимерти при зростанні температур на 2°C

Це вже не так. Нове дослідження говорить про те, що розв'язання питання утримання глобального потепління на рівні 1,5°C визначить чи житиме планета. А планку у 1,5°C ми можемо подолати всього за 12 років, тобто у 2030 році.

Ми можемо залишитися нижче цього рівня, але це вимагатиме негайних, масштабних змін з боку урядів та окремих осіб, а також на це доведеться витратити величезну кількість грошей - близько 2,5% світового ВВП протягом двох десятиліть.

Навіть тоді нам все одно будуть потрібні машини, дерева та рослини для захоплення вуглецю з повітря, аби ми могли його потім зберігати глибоко під землею. Назавжди!

П'ять кроків до 1,5° C

Глобальні викиди СО2 повинні до 2030 року знизитися на 45% від рівня 2010 року.

Відновлювані джерела енергії до 2050 року мають забезпечувати до 85% світової електроенергії.

Використання вугілля має знизитись майже до нуля.

Для вирощування енергетичних культур буде необхідно 7 мільйонів квадратних кілометрів землі (трохи менше за площу Австралії).

Зменшення рівня забруднених викидів до нуля до 2050 року.

Скільки це все коштуватиме?

Все це не обійдеться дешево. У звіті зазначено, що для обмеження потепління до 1,5°C, доведеться здійснити "середньорічні інвестиції в енергетичну систему приблизно у 2,4 трлн доларів" між 2016 і 2035 роками.

Експерти вважають, що це число потрібно ввести в контекст.

"Є витрати та вигоди, які потрібно зважити", - каже доктор Стівен Корнеліус, колишній перемовник у Міжурядовій групі з питань зміни клімату від Великої Британії, який зараз працює у Фонді дикої природи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мальдівам загрожує підняття рівня світового океану

Він вважає, що скорочення викидів у короткостроковій перспективі коштуватиме грошей, але буде дешевшим, ніж ціна за видалення двоокису вуглецю, яку доведеться платити пізніше цього століття.

"У звіті також говориться про переваги, оскільки економічне зростання при 1,5°C вище, ніж при 2°C, і 1,5°C немає такого високого ризику катастроф, як при 2°C".

Оприлюднення звіту супроводжується жорсткими переговорами в Інчхоні (Південна Корея).

Що я можу зробити?

У доповіді зазначається, що необхідно здійснити зміни у чотирьох глобальних системах:

енергії

землекористуванні

містах

промисловості

Але світ не може досягти своєї мети без змін окремих осіб. Тому у звіті закликають людей:

їсти менше м'яса

користуватись електромобілями

вимагати низького вмісту вуглецю в кожному товарі

Доктор Дебра Робертс, співголова Міжнародної групи з питань зміни клімату, зазначає, що зміна способу життя може мати велике значення.

"Мова йде не про віддалену науку; а про те, де ми живемо та працюємо, і це дає нам уявлення про те, як ми можемо зробити свій внесок у ці масові зміни, тому що всі мають брати у них участь".

"Ви можете сказати, що не маєте контролю над землекористуванням, але у вас є контроль над тим, що ви їсте, і це визначає землекористування".

"Ми можемо вибирати, як ми пересуваємось містами, і якщо ми не маємо доступу до громадського транспорту, то потрібно переконатись, що ми обираємо політиків, які надають варіанти щодо розвитку громадського транспорту".

Що станеться, якщо ми не будемо діяти?

Дослідники кажуть, що якщо ми не зможемо втримати зростання температури на рівні нижче 1,5°С, то стикнемося з деякими значними та небезпечними змінами у нашому світі.

До речі, можна попрощатися з кораловими рифами, як говориться у звіті, при зростанні температури на 2°С вони повністю зникнуть.

При зростанні температури на 2°С, рівень моря підніметься на 10 сантиметрів. Це може не звучати так страшно, але при зростанні на 1,5°С градуси 10 мільйонів людей будуть поза зоною ризику від повеней.

Прогнозується також значний вплив на температуру та кислотність океану, а також здатність вирощувати такі культури, як рис, кукурудза та пшениця.

"Ми вже перебуваємо в зоні небезпеки при потеплінні на 1,5°С", - сказала Каїса Косонен з "Грінпіс".

"Обидва полюси тануть у прискореному темпі, старі дерева, які росли сотні років, раптово вмирають, а влітку ми самі це пережили - майже весь світ палав".

Це все заради порятунку маленьких острівних держав?

Ідея втримати глобальне потепління в межах 1,5°C дуже близька серцям і розуму жителів малих острівних держав і регіонів, які розташовані у низинах, поруч з морем.

Вони бояться, що їх затопить, якщо зростання температури перевищить 2°C.

Проте протягом трьох років, коли велася підготовка звіту, публікували все більше наукових доказів того, що переваги від збереження глобального потепління в межах 1,5°C матимуть не тільки острівні країни в Тихому океані.

"Якщо ви врятуєте невелику острівну країну, то ви врятуєте світ", - каже доктор Амджад Абдулла, який є дослідником Міжнародної групи від Мальдівських островів.

"Тому що в доповіді чітко сказано, що ніхто не матиме імунітету - мова йде про моральність та про гуманність".

Як довго нам лишилося?

Зовсім небагато. Але це питання зараз знаходиться в руках політичних лідерів.

У доповіді зазначається, що важкі рішення більше не можна відкладати.

Якщо країни світу не почнуть діяти найближчим часом, то їм доведеться ще більше покладатися на неперевірені технології вилучення вуглецю з повітря - дорогий і сумнівний шлях.

"Вони дійсно повинні негайно приступити до роботи. Доповідь чітко говорить, що якщо уряди просто виконають обіцянки, які вони зробили відповідно до Паризької угоди до 2030 року, то цього вже не буде достатньо. Так буде дуже складно втримати глобальне потепління на рівні 1,5°C", - каже професор Джим Скеа.

"Якщо політики прочитають звіт, вирішать збільшити свої амбіції та почнуть діяти відразу, то зберегти зростання температури у 1,5°C ще можливо. Ось перед яким вибором вони стоять".

Активісти та екологи, які вітали цю доповідь, стверджують, що для суперечок просто немає часу.

"Це момент, коли нам потрібно прийняти рішення", - сказала Каїса Косонен.

"Ми хочемо перейти до чистої енергії, відповідального способу життя, ми хочемо захистити наші ліси та тварин. Це момент, який ми будемо пам'ятати, це рік, коли стався поворот".

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